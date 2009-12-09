أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريم عبدالله - أيّتها الاعوام العجاف مشّطي صبريَ الأكثّ





اخر الافلام











المزيد.....

أيّتها الاعوام العجاف مشّطي صبريَ الأكثّ


كريم عبدالله
الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 21:51
المحور: الادب والفن
    


أيّتها الاعوام العجاف مشّطي صبريَ الأكثّ
على
مدِ الصبرِ
يتواثبُ قحطٌ
يغازلُ قلقاً
يحاصرُ تقبَ الأملِ
في فُرجةِ عينيها
يبقّعُ يقظةً تشرقُ
على كلِّ ساعةٍ
يجثمُ حالكاً
ينشطرُ
يقضمُ الأيامَ المتدلّيةِ
مِنْ روزنامةٍ واقفة
تتارجحُ الذات كوابيسٌ جافة أنّاتها
تمزّقُ الأوراقَ المتعبةِ
تمجُّ ما تناثرَ مِنْ فوضى منتصبة
هنا
مجهولٌ يطاردُ التذاكرَ القديمة
في ديكورٍ يفتقدُ اللونَ والضياءَ متجلّياً
في مساراتٍ عائمة
بخطوطِ متعرّجة
تخيّلُ الوقوفَ مأساويّة اللحظةِ المؤجّلة
حينَ تنفتحُ نافذةً بلا ندامةٍ
تدلقُ غثيانَ الأمكنة
وأفيونَ الجحيم الطويل
غريقاً كقشّةٍ
ثمراتها الموعودة تكافحُ السقوطَ
ثقيلة بمواهبها النديّةِ
تطوي في العيونِ بكارة العالم الموبوءَ إنكساراً
يدوّنهُ التاريخ
متباهياً
بـ نضبِ السلال
يملأها غيبوبةً
يفجرُ الظلمةَ الثقيلةَ الجاثمة
فـ يهتزُّ سعفُ النخيلِ المتشامخ
وتعاويذها تحتَ الوسادةِ
كانتْ
تحرسني ..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
كريم عبدالله

إجمالي القراءات: 475,213
المقالات المنشورة: 332
- ( جرغدُ )* أمي
- كنعانيّة ٌ في شغافِ أحلامي
- عيوني بشذاكِ تتجملُ
- قمصلةُ أبي الخاكيّة
- نزفُ الجروحِ لذّةً على السواحلِ ..
- قراءة في همرات شوارسكوف بين شعر السياسة وسياسة الشعر الشاعر ...
- ( همرات شوارسكوف )*
- متحاملاً متوكأً مستيقظاً مِنْ غفوتي
- رحلة ٌ في زمنِ اللامكان
- قراءة في رمزية الصورة في نص: نائب الموت للكاتب كريم عبدالله ...
- سلالمُ الخرابِ ( قصيدة بوليفونية متعددة الاصوات )
- عنقود هايكو بعنوان ( سوالف عراقيّة )*
- دراسة أدبية ونقد أدبي في نصوص الشاعر كريم عبد الله بقلم الشا ...
- كتب الناقد الفني السوري. عبد القادر الخليل. من اسبانيا عن دي ...
- هايكو الحروبُ ترافقنا دائماً
- هايكو عراقي
- هايكو المعركة
- بداياتي مع المسرح والسايكودراما
- عساكرٌ تتبضّعُ مِنْ جسدي
- الانا ... وطقوس الشاعر في خلق القصيدة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بيع توقيعات -مزورة- لفريق البيتلز في مزاد
- ثقافة 2016 وفنونها بعيون محررو القسم الثقافي في البي بي سي - ...
- البيجيدي يحصر مشاورات تشكيل الحكومة في الأغلبية السابقة
- الأفلام الـ 30 الأكثر انتظارا العام 2017
- عدد جديد من -سياسات عربية- يناقش صعود اليمين
- الحكومة توجه بتسوية اوضاع المبعدين والمسرحين قسراً من وظائفه ...
- نكبة سوريا: المأزق.. والعبر.. والمخرج
- الموت يغيب فنان سوري كبير
- جزر القمر تنتظر عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي
- الزاير:ابن كيران يهدد السلم الاجتماعي

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريم عبدالله - أيّتها الاعوام العجاف مشّطي صبريَ الأكثّ