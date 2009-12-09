

كريم عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 21:51

المحور: الادب والفن









أيّتها الاعوام العجاف مشّطي صبريَ الأكثّ

على

مدِ الصبرِ

يتواثبُ قحطٌ

يغازلُ قلقاً

يحاصرُ تقبَ الأملِ

في فُرجةِ عينيها

يبقّعُ يقظةً تشرقُ

على كلِّ ساعةٍ

يجثمُ حالكاً

ينشطرُ

يقضمُ الأيامَ المتدلّيةِ

مِنْ روزنامةٍ واقفة

تتارجحُ الذات كوابيسٌ جافة أنّاتها

تمزّقُ الأوراقَ المتعبةِ

تمجُّ ما تناثرَ مِنْ فوضى منتصبة

هنا

مجهولٌ يطاردُ التذاكرَ القديمة

في ديكورٍ يفتقدُ اللونَ والضياءَ متجلّياً

في مساراتٍ عائمة

بخطوطِ متعرّجة

تخيّلُ الوقوفَ مأساويّة اللحظةِ المؤجّلة

حينَ تنفتحُ نافذةً بلا ندامةٍ

تدلقُ غثيانَ الأمكنة

وأفيونَ الجحيم الطويل

غريقاً كقشّةٍ

ثمراتها الموعودة تكافحُ السقوطَ

ثقيلة بمواهبها النديّةِ

تطوي في العيونِ بكارة العالم الموبوءَ إنكساراً

يدوّنهُ التاريخ

متباهياً

بـ نضبِ السلال

يملأها غيبوبةً

يفجرُ الظلمةَ الثقيلةَ الجاثمة

فـ يهتزُّ سعفُ النخيلِ المتشامخ

وتعاويذها تحتَ الوسادةِ

كانتْ

تحرسني ..