

المصيفي الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 19:47

المحور: الادب والفن









منذ نعومة اضفاره... يحلم بازدراد السما! بعد مضي

سنوات العوزمن عمره , سنحت له فرصة ابتلاعها

فكانت سعادته لاتوصف، ... اذ ابتلعها بلا ريبــــة!

... ساعده على هــــــضمها هــــــطول الامــــطار

الموسميــة, ... ولكن لـم يتســــــــع دبره لاخرجها !

فأحدثت بــه حدثا لايطاق.