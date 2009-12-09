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عسر هضم ,, قصة قصيرة جدا 68


المصيفي الركابي
الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 19:47
المحور: الادب والفن
    


منذ نعومة اضفاره... يحلم بازدراد السما! بعد مضي
سنوات العوزمن عمره , سنحت له فرصة ابتلاعها
فكانت سعادته لاتوصف، ... اذ ابتلعها بلا ريبــــة!
... ساعده على هــــــضمها هــــــطول الامــــطار
الموسميــة, ... ولكن لـم يتســــــــع دبره لاخرجها !
فأحدثت بــه حدثا لايطاق.





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المصيفي الركابي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المصيفي الركابي - عسر هضم ,, قصة قصيرة جدا 68