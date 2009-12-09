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عبيد في وطني


ئازاد توفى
الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 19:47
المحور: الادب والفن
    


عبيد في وطني
أستانة(اسطنبول) تحرق فينا
نفير الموت والرصاص
النفوس تهوي, وأرقام نحصى
عبيد بالوشم, تميزنا
أسوارللطغاة,قاماتنا
...
وبغدان(بغداد), غصة في الحلق
على جباهها , وشم هرمزان (التاثير الفارسي)
يا لثارات فتى(الحسين) الصحراء
تجبى الضرائب فينا
لفتوحات,أقدم عليها غلام(صلاح الدين الإيوبي) فينا
وتاريخ فيما مضى
أمسى الضياع رمز لنا
هكذا أرادوا ولا زالوا
ثأرا لسبايا ..
وعبيد لبابل (سبي البابلي)
وشموا بالعار جباهنا
بعذارى جنة عدن (خطف اليزيديات)
سبوا.. هتكوا
ورود نيسان ربوعنا
....
تغير ملامح الجبابرة (زعماء الوطن)
تغيرت عهود الزمان
نبحث عن الذي عاد من الموت
ليمجد أساطير أسلافنا
متنا وعشنا
نعيش ونموت
نبحث عن المجد
ونحلم بخيال لم ينضب
نرفع الكفوف الى السماء
دعاء لم و لا يستجاب
....
لا زالو فرحين
بالوشم على الجباه
يتفاخرون جهرا ..
يعتزون بزهاء ألوانها
فتتوا البلاط لحلم قادم
أقامو طواغيت (الحكام الحاليين)
على عرش عائم
أكثروا من ألوانها
أصفر.. أخضر.. أزرق (شعارات الاحزاب)
وفي الطريق البني القاتم
وفي أعالي أرضروم
الأحمر بلون الدم القان
نعم !!
عبيد بالوشم, تميزنا
ألوانها .. ولاء لهذا او ذاك
للذي يطمح أن يطغي
...
أنا وأنت ..
نقتات على فتات حلمنا
نثور كالأحرار
ونصول حربا داخل جلودنا
وا أسفاه ؟!!
ماتت.. تحت الأدمة ثورتنا
...
نعود الى حطب البلوط
بين الفينة والفينة
وأضحت مراسيم لعقود الزمان
عدنا نحتطب .!!
والخلق بالبعد الخامس ..يحتلم (بمعنى تطور الامم)
والى القمر متى سيسكن
وغرأيام العز في الصيف
نعود لنبحر على روافد العرق
المتصبب من على أجسادنا
....
وكلما يهذي الأمير..
نفرح كثيرا..
نحمد الإله ..
لا زال ولي النعم بخير
نتدارك الخطى ونجري سريعا
نبحث عن الرايات
نهتف لإمجاد المبجل
ندعي للرب له بحفظ النسل
ونرقص ونمرح
للولي و ولي العهد
الحمدلله ..
رغم كل النقم ..
...
سمعنا ..
في الحروب .. أمم تخسر
فلذات أكباد تقتل
عمران تتهدم
وفي بلادنا..
أمرائنا غارقون بالنعم
قصور تبنى على القمم
وشبابنا فداء للوطن
...
ما زالوا ..
يهتفون نعم نعم لولي النقم
و يرفعون رايات ملونة
تمجد أمراء النهب في الوطن
لا زالوا..
رافعين الكفوف الى السماء
اللهم أزلنا وأرحنا
من الذي سلطته علينا
ليغرق أميرنا في النعم
نعم نعم يا ولي النقم
فأنت أولى من الوطن
هكذا ومحنة العبيد
في جنة عدن(الوطن)
ئازاد توفي AZAD TOVI





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ئازاد توفى

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