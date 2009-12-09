

عماد السمباوي

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 16:55

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









منذ يومين فوجئنا بخبر قتل ملتحي لمسيحي صاحب محل يبيع فيه الخمور بالأسكندرية

وتقول الروايات أن بجواره محل لمسلم يبيع فيه الخمور أيضاً

وقد أمسكت قوات الشرطة بهذا الشخص وجاري محاكمته وغالباً سيناله حكم الإعدام تبعاً لتصنيفه بالإرهابي.



وقال الإعلامي وائل الإبراشي، بالأمس الأربعاء، أن قاتل «بائع الخمور» الحقيقي لم يقبض عليه.

لماذا قال #وائل_الإبراشي هذا الكلام ؟ وكذلك #إبراهيم_عيسى ظل يقول مئات بل آلاف المرات أن القاتل الحقيقي ليس من يمسك السلاح ويقتل به، وتم إعتقال #إسلام_بحيري لقوله أن المجرم الحقيقي هي تلك الأفكار التي يستمد منها القاتل جرأته على القتل والتكفير.



تعالوا بنا نقرأ المشهد من زاوية أخرى تكاد تكون هي الأهم في هذا الموضوع

لو تذكرون #فرج_فودة وكيف تم إغتياله عام 1992 ، حيث تم القبض على القاتل وأثناء التحقيق معه سأله المحقق : ليه قتلت فرج فودة؟ فرد المتهم: إكمنه كافر، فسأله المحقق: من انهو كتاب من كتبه عرفت إنه كافر؟ فرد القاتل: أنا ماقريتش كتبه . فسأله: إزاي ؟ فرد: أنا مابعرفش لا أقرا و لا أكتب.



السؤال هنا من هو القاتل الحقيقي؟ من هو المجرم؟

أولاً : هناك مجرم أمسك السلاح وقتل به :

- قاتل فرج فودة هو #عبد_الشافي_رمضان

- وقاتل المسيحي صاحب محل الخمور هو #عادل_عسلية

ثانياً : هناك مفتي وشيخ وإرهابي مجرم أفتى بالتكفير والقتل :

- الإرهابي في قضية فرج فودة هو #محمد_الغزالي ممثل #الأزهر، و #مأمون_الهضيبي ممثل #الإخوان، و #محمد_عمارة كاتب إسلامي، حيث كانت بينهما مناظرة في معرض الكتاب في يناير 1992 ، وكان يمثل التيار اعلماني التنويري المفكر الكبير فرج فودة وأما الآخرون يمثلون جانب الدين، وكانت هذه المناظرة أحد أسباب قتل هذا المفكر العظيم.

- الإرهابي في قضية المسيحي بائع الخمور بالأسكندرية هو هؤلاء الشيوخ أمثال #ياسر_برهامي و #محمود_عامر والذي سب وائل الإبراشي وأتهمه بالجهل على الهواء وغيرهم الكثير من أبناء هذه الدعوة السلفية الوهابية.

ثالثاً : هناك كتب تحوي بين طياتها العقارب والأفاعي يستمد منها هؤلاء الإرهابيين أفكارهم تلك :

في القضيتين توجد كتب لابد من منعها من الطباعة والتوزيع

كتب التراث الإسلامي من أمثال كتب #إبن_تيمية وغيرها من كتب التكفير والدعوة لقتال الكفار والمنافقين.



وأخيراً وليس آخراً

هنفترض إفتراض جدلي

بأن الزهر تم تصنيفه كمنظمة إرهابية وتم التعامل معه على هذا الأساس

بأن تم منع هذه الكتب التراثية التي تحث على القتل والتكفير

بأن تم إعتقال هؤلاء الإرهابيين القتلة المجرمين أصحاب فتاوي التكفير

بقي شئ مهم جداً

#القرآن

فضلاً عن كتب الحديث لأنه سيتم التعامل معها ضمن تصنيف الكتب التراثية وتنقيحها، برغم أنني لا أضمن لكم مع هذه الصورة القاتمة في الوقت الحالي ووجود أمثال هؤلاء الشيوخ الإرهابيين في الأزهر كقائمين على عملية التنقيح أي نتيجة مختلفة



تعالوا نشوف كدة لو حد عادي مسك القرآن وقرأ سورة التوبة مثلاً أو الأحزاب وقرأ آيات قتال المنافقين والكفار، وفهم منها نفس الفهم بتاع التكفير وقام من نفسه بالقتل تبعاً لذلك، يا ترى هيكون الموقف هنا إيه ؟ وهيتحاكم على أي أساس ؟ لقد قرأ القرآن ونفذ، وقد يخرج علينا أحدهم ويقول إنه تصرف تبعاً لفهمه وإنه وإن قتل لا يتم تصنيف كمجرم إرهابي ولا يتم إعدامه.

يبقى نتصرف إزاي بقى دلوقتي ونعمل إيه عشان ميحصلش كدة ؟

هنا يصبح لزاماً علينا أن نعطي مساحة ونفتح المجال للمثقفين والتنويريين من أجل إيضاح بعض هذه المفاهيم ولكي يتم التفسير على أساس منهج تنويري سليم صالح لزماننا ومكاننا حتى لا نقع في براثن الفهم الخاطئ وما يتبعه من تكفير وقتل وخلافه من هذه الأفكار التي تودي بأي مجتمع إلى الجحيم.

تحياتي ولنا عودة

تعليقاتكم مفيدة جداً لي وبالتأكيد تثري الحوار

