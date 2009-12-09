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القطاف ُ يأس ُ الثمار


فرات إسبر
الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 15:41
المحور: الادب والفن
    





كشجرٍ يائسٍ من وحدتِهِ ، من غابةٍ لا تؤنسُهُ، يحاصرني قطيعٌ من الحَيرةِ المجهولةِ.
كثمارٍ يئستْ من القِطافِ ، أرمّمُ ظلي الذي نسيتُهُ تحتَ شجرِ الحياةِ
هي الشّمسُ تشرق على الجسدِ وتنسى الظّلَّ، تشرقُ على الأمواتِ ، وتنسى الأحياء ، تمحونا ونستظلُّ بها ، مثلَ وطنٍ لم نرثْ منه غيرَ الدّماءِ والفجيعةِ
عندما تنتهي هذه الحربُ ، لن أعودَ منتصرة ولا مهزومة ، سأكونُ كما لو كنت من نساءِ داحسَ والغبراءِ ،أبحثُ عن ركامي بين أنقاضِ القبائل وأتخيّل نفسي كمحاربٍ قديم ، أقطعُ الشّوارعَ بحثا عن شظايا جسدي على تلك الحيطانِ التي أزهرت من الدّمِ
أسمع أصواتَ نساءِ الحارة الغريباتِ ، الوحيداتِ ، الحزيناتِ ومن رمادٍ إلى رما د أنطفئُ شوقا ثمّ أموتُ..





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فرات إسبر

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فرات إسبر - القطاف ُ يأس ُ الثمار