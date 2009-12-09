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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمود سلامة محمود الهايشة - نجاحات زائفة وحقيقية!!





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نجاحات زائفة وحقيقية!!


محمود سلامة محمود الهايشة
الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 15:40
المحور: الادب والفن
    


تحالف
يضم الجميع
يستند للجميع
ويتسع للجميع
ويحتوي الجميع
ببساطة (هي) لا تتنصل
علناً
لكنها إن سُئلت:
أنكرت!!
لا تفرطوا في التفاؤل
فكثيراً يكون غير موضوعي
التفاؤل في التوقيت الحرج
يخصص لسد العجز في تمويل النفس

elhaisha@gmail.com
============================
Successes false and true !!
alliance
Inclusive
Based for all
And room for all
It contains all
Simply (are) not shirk
in public
But that was asked:
Denied !!
Do not overdo the optimism
Often it is not objective
Optimism at critical time
Allocated to cover the deficit in the self-financing
By
Mahmoud Salama El-Haysha - Egyptian writer and researcher elhaisha@gmail.com





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محمود سلامة محمود الهايشة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمود سلامة محمود الهايشة - نجاحات زائفة وحقيقية!!