محمود سلامة محمود الهايشة

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 15:40

المحور: الادب والفن









تحالف

يضم الجميع

يستند للجميع

ويتسع للجميع

ويحتوي الجميع

ببساطة (هي) لا تتنصل

علناً

لكنها إن سُئلت:

أنكرت!!

لا تفرطوا في التفاؤل

فكثيراً يكون غير موضوعي

التفاؤل في التوقيت الحرج

يخصص لسد العجز في تمويل النفس



elhaisha@gmail.com

============================

Successes false and true !!

alliance

Inclusive

Based for all

And room for all

It contains all

Simply (are) not shirk

in public

But that was asked:

Denied !!

Do not overdo the optimism

Often it is not objective

Optimism at critical time

Allocated to cover the deficit in the self-financing

By

Mahmoud Salama El-Haysha - Egyptian writer and researcher elhaisha@gmail.com