

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 15:40

المحور: الادب والفن









بأي ذنب تبيعني

لِأقراص الشتاء ؟

و صوتك بارز

على زرقة القمصان ،

يرحل من هنا

و يعود هناك ..

بِأيِّ ذنب تَبقى

تشطب أساوري

و ترحل قبلاتك صدىً

في صدر الكروان ..

و أصابعك في المدى

تمضي بالحنين ،

غجريّة

تُراقص المتعة

تُساوم التدخين ،

مرآة لِلخناجر ،

مع موت الحناجر

تموت كل عشية ...!

و بِأيِّ ذنب ترمي ملاييني

كادت أن تكون وشاح العمر

نعم ..

ستغضب الملائكة مني

و مآذن الرحمة ،

لو قلتُ : خُذ علب الهدايا

و مفرفقعاتك ،

خذ معك أجراس فمي ،

أمواج دفاتري

- و معرفتك -

بشواطئ النهد ،

خذ معك صهيل شعوري

و عشائرالخمور..

"خُذ أثداء الغيم

الى الذين سيتعقبونني

نعمة منك ، ضُمة سفرْ ..

نعم ربما ، ستغضب مني السماء

كما العليم بذات الصدور !! "

