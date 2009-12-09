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بِأيِّ ذنبٍ ..؟


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 15:40
المحور: الادب والفن
    


بأي ذنب تبيعني
لِأقراص الشتاء ؟
و صوتك بارز
على زرقة القمصان ،
يرحل من هنا
و يعود هناك ..
بِأيِّ ذنب تَبقى
تشطب أساوري
و ترحل قبلاتك صدىً
في صدر الكروان ..
و أصابعك في المدى
تمضي بالحنين ،
غجريّة
تُراقص المتعة
تُساوم التدخين ،
مرآة لِلخناجر ،
مع موت الحناجر
تموت كل عشية ...!
و بِأيِّ ذنب ترمي ملاييني
كادت أن تكون وشاح العمر
نعم ..
ستغضب الملائكة مني
و مآذن الرحمة ،
لو قلتُ : خُذ علب الهدايا
و مفرفقعاتك ،
خذ معك أجراس فمي ،
أمواج دفاتري
- و معرفتك -
بشواطئ النهد ،
خذ معك صهيل شعوري
و عشائرالخمور..
"خُذ أثداء الغيم
الى الذين سيتعقبونني
نعمة منك ، ضُمة سفرْ ..
نعم ربما ، ستغضب مني السماء
كما العليم بذات الصدور !! "





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دلال الساحلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - بِأيِّ ذنبٍ ..؟