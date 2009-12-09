

فايز الخزاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 15:37

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









في زوايا اختلاف الرؤية وكسر المالوف وتقديرات الفهم.

عندما يقرأ شخصان نص ادبي واحد, فان مخرجاتهما تحليلا ومقاربة وصورا واستنتاجات تكون متغايرة ومختلفة وهذا يعود لاختلافهما في المعرفة والتفكير والاتكوين الانفعالي والنفسي وقد يكون الاختلاف واضحا في استجابة شخصين لنفس المثير بنفس الصفات ونفس الدرجة,وهي قضية طبيعية في الاختلاف تحسب للانسان لا عليه. ومن الاختلاف قد يكون كسر المالوف والخروج منه لا خروجا استاتيكيا بل انه خروج ديناميكي يقوم على الابداع والابتكار عبر تصورات ذهنية مجردة لاشارات الواقع في امتداداته على شاشة الدماغ, حيث يقوم العقل بمعرفته عبر ربط علاقات الواقع وما هو موجود فيه لترجمة هذه الصور الذهنية ملموسة جائمة محسوسة في هذا الواقع ومن هنا الجديد والمبتكر والابداع.

وهذا جميعه اقتران في المعرفة وطبيعة التفكير وادواته,فلا ابداع بدون معرفة قادمة مخترقة للمالوف وازاحته جانبا لانه سقط في الاختبارات الحياتية المتعددة وتم تكرار ذاته وقد يكون ماساويا كما في حالة مجتمعاتنا العربية على جميع مكوناتها.

ومن يعيش داخل المالوف يصبح جزءً منه ولا يحس بغربته وانما يتمثله ويصبح جزءً منه يدافع عنه ويقاتل من اجله لانه يشعر انه المالوف وان المالوف هو, واي نقد لهذا المالوف هو نقد شخصيا له, وهذا المالوف متعدد ومساحته واسعة من القيم الى العرف الى اشارات المقدس ورموزه...........................الخ

ما سبق هو القاعدة ولكن لكل قاعدة عامة شواذ, وقد يبدأ الانسان بالتململ وبالتساؤل لماذا؟ وكيف؟ وما السبب؟ وهنا بداية بداية التشقق بالمالوف في عقله وذهنه وانفعالاته... وقد يصل الى كسر للمالوف.

غير ان كسر المالوف اعتقد انه بحاجة الى المقدمات التالية

لا كسر للمالوف الا اذا حس الانسان ان هذا المالوف لا يلبي حاجاته ولا انسانيته ولا متطلبات مجتمعه الذي يعيش, وهذا يؤدي بالانسان الى التمرد الخجول اللحظي لا يلبث ان يخبو ضمن اهتزازات انفعالية لا تغني ولا تسمن من جوع ولكنه في النهاية يقع فريسة الاستسلام ويقول"هذا الواقع وماذا نستطيع ان نعمل"!!! وعادة ما يكون هذا النوع من الاحساس مسطح حدسي واستجاباته تكون على نفس الدرجة.

وقد يكون الاحساس مرافقا لثقافة ومعرفة مقاربة الواقع ورصد انهياراته عكس التوقعات والتمنيات والمتخيلات في الذهن وهنا يكون الخروج من المالوف لا على السطح وانما قريب منه قد ينطلق وقد يسقط على السطح وهذا يعتمد على ترسيخ المعرفة ومحاكمتها وزيادة تجذرها وما نشاهده من الكثير من المثقفين في ارتقائهم او سقوطهم خير مثال..

وقد تكون المعرفة العميقة والثقافة الواسعة وادوات التفكير المركبة والمقاربات للواقع على جميع مستوياته ومن ثم فضحه وتعريته وادانته البداية مع رؤى فكرية وثقافية لاستشرافات مستقبلية واسعة وعميقة في ادراج العقل جاهزة في حراك مستمر ومراجعات مستمرة على جميع نقاط ومستويات المالوف على مستوى النقد العميق وكشف العورات عبر التفكيك اولا واعادة شبكة منظومة البناء عبر تفاعل جدلي خلاق بين الواقع وبين ما يخزن في ادراج الدماغ والعقل وهنا نكون امام مثقفين من درجة المفكرين والفلاسفة.