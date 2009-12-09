

3/المتلازمة الكويتة B

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 15:36

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







بريطانيا عام 1971هي القوة الغالبة في الخليج ، منذ1600تاسست شركة الهند الشرقية وكانت ذات صبغة واهداف تجارية في بدايتها . وافتتحت قنصلية لبريطانيا عن طريق شركتها الانفة الذكر في البصرة لتمثل حطومة الهند وبمرسوم عثماني في 1764. .

للتعرف على الطبيعة السكانية للكويت لابد من الاطلاع العام على مجمل التواجد العشائري في دول الخليج المجاورة والتي غالبها قبل التوطن كانت قبايل جائلة تنتقل طلبا للكلأ ولكن منها من استقر على السواحل للتبادل التجاري وممارسة الصيد واحيانا القرصنة ... ولكن هناك قبائل اصيلة قديمة التوطن على السواحل دفعت وزحزحت الى الداخل بفعل ضغط الاعراب . كانتوقبيلة القواسم قد اتخذت من رأس الخيمة مقرا لها واخذت تهاجم المصالح البريطانية على طول الساحل ، بذلت بريطانيا جهودا مضنية للقضاء عليها وتعونت مع حكومة ايران وجذبت قوى اعرابية محلية ، لم تفلح ، فاعلنتها قبيلة قطاع طرق ، تصورها في الراسلات والوثائق والادبيات التجارية والسياسية باعتبارها قوة سالبة وفرادها نهابون ومن ينزل البحر منهم تعتبرهم من القراصنة وهو الحال الذي اطلق على البحارة العرب( لاغراض مختلفة) بالقراصنة

وهم ممن كانوا يدافعون عن سواحل شمال افريقيا ويمارسونوحقهم بالدفاع عن مصالحهم التجارية الساحلية والتي تتعارض من نوايا الاستعمار الاسباني ولازمت تلك الصفة العرب في كل التراث المكتوب اللاتيني .. بل تمادت بريطانيا فاطلقت تسمية ساحل القراصنة على جميع مساحة الساحل الشمالي الشرقي وواصلت حكومة الهند حملاتها السياسية والعسكرية وواصلت الحراكزالتجارية للاستغلال التصريف للسلع والحصول على المواد الخام وشمل الحراك كل الجليج ايام قوة الاساطيل العسكرية والتفرد وتمكنت في 1820 من فرض هدنة قسرية على شيوخ المنطقة والتي كانت في الامس توقع بينهم وتثير الفرقة وتديم الاقتتال العشائري ، وجدت ان المرحلة تتطلب بعد تسيدها البحري وطرد المنافسين ان المصلحة هي توحيد عددمن المتنافسين الاقوياء والذين يتعاونون وقدمت لهم المنح والاسلحة والاموال وغالبهم ليسوا من القواسم العشائر الاصلية وانما من المغيرين والاعراب . عقدت سلسلة من الاتفاقيات والتحالفات غير المعلنة مع الشيوخ الجدد ودفعتهم للواجهة في النفوذ والسلطة عبر الدعم المبطن والعلني ، لتكون لهم الغلبة في ادارة شؤون الساحل على امتداد الخليج . التخلف والجهل والانانية والتصارع على الزعامة والسعي لتحصيل المال والحصول على مكاسب ومناصب معروضة من الجانب البريطاني دب الخراب في جسد امارات القواسم الكبرى فظهرت في الشارقة مشيخات نزعت الولاء الذي كان لزعماتها وهو الحال في رأس الخيمة وعجمان وام القوين والفجيرة ، فتمزقت دويلة مشيخات القواسم التي كانت خطورتها في الولاء والتمسك بالطاعة للزعمات المشيخية المتوارثة ..وبدأ عصر جديد من الصراع من قوى وعناصر سولت لها انفسها الادعاء بالسلطة والتفرد في مناطقها دون الخضوع الى المرجعيات التقليدية في العرف العشائري واوحت بريطانيا لمثل هؤلاء بانها تدعم تكوين مجميات ومشيخيات صغيرة وتدفع لهم الاموال وتضمن لهم الحماية ،،تفاقم حال النزاع والمنازعات بين اطماع واصابع بريطانيا ، فحدثت احتكاكات ومناوشات ونشب صراع بتربص وادراة خفية بريطانية وتشكلت تحالفات جديدة واندحرت تحالفات قديمة المطلوب هو من يبدي قدرة تنفيذ الاوامر واطاعة المحرك الخارجي ولدية امكانية استثمار المقدم له لتحقيق مكانة له ، فاصبح ساحل القراصنة الان الساحل المتعادي هذا هو الاسم الرسمي في الوثائق الهندية البريطانية ...الجميع يتقاتل لكسب ود الذي يدفع والمتنفذ وامسى الحصول على وده والحضوة لدية من المكاسب.....تحرك وتراقب عن كثب حتى نضج الاوضاع في 1853وجدت انها اوانات الظهور العلني والاعلان السافر عن انها القوة الوحيدة المحركة لعموم سواحل الخليج . فتدخلت بشكل علني ومباشر لفرض الاستقرار حيث الوقت حان ليعود ساحل امان لضمان النزول للعمق نحو البصرة والعراق والمحمرة وعبادان .وقد تأكد لها الشخوص الذين يناسبوها وينفذون المأرب والذين صرفت عليهم الاموال ودجنوا لفترة طويلة وغالبهم ممن لم يكن لهم تاريخ نابغ فاقرتهم مشايخ على مشيخات تخضع كليا وعلنيا لارادة من تنسبه وحتى العلائق العشائرية الممثل البريطاني هو من يفتي بها ويفرض الحلول .. في 1863و1868اقرت اتفاقية مع شيخ البحرين ملزمة متوجبة الطاعة ، في 1892ساحل القراصنة المتحول الى الساحل المتعادي بقدرة قادر اضحى الساحل المتهادن والجميع ألزم باتفاقيات لا مفرمنها ..في 1899كما ذكرنا سابقا وقع حاكم الكويت مغتصب المشيخة اتفاقية سرية جعلت من الكويت محمية بريطانية بشرط عدم اعلان ذلك لعدم استفزاز الدولة العثمانية والبصرة التي هي مرجعية الكويت ولبريطانيا مصالح كبرى فيها . وفرض على حاكم الكويت ان يعلن انه من رعايا الدولة العثمانية وهناك هدف خفي اخر هو ماتتوخاه بريطانيا ان تبعد انظار القوى الكبرى الاخرى لاهمية المنطقة وما تضمها والمستقبل الملاحي .....الخ في26ك1 ....1915عقدت في القطيف معاهدت دارين مع ابن سعود اعترفت له بالاستقلال في مواقع سيطرته وتعهدت بحمايته رغم انه متحالفة ومتفقة مع عدو هذا وهو الحاكم الشرعي لشبه الجزيرة العربية شريف مكة من قرون وبموافقة ال عثمان وهو عضوفي مجلس المبعوثان وهو البرلمان العثماني ممثلا عن نجد والحجاز وهو الشريف حسين ....وعدت كما كشف لا حقا ابن سعود بانها توفر له الحماية من اي اعتداء خارجي وتقدم له معونة مالية كجراية مستمرة وتوفرله الامكانات العسكرية والاستشارات في الصراعات الداخلية بشرط ان ارض نجد والاحساء وهما تحت نفوذه يتعهد بان لا تكون لاي قوة اخرى اي حقوق ممنوحة منه لها وتعهد ان كل علاقاته الخارجية ترسمها بريطانيا عدوها عدوه وصديقها صديقه...وهي وهذه في المتون النصية الحليف والصديق والراعي .....في 1916 وقعت معاهدة رسمية مع شيخ قطر تضمن الحماية له مقابل الولاء والطاعة الكاملة منه ...تلك كانت نتائج الاستثمارات الممتدة من 1820 حتى 1853ومن 1861حتى 1916 هي سنوات اعلان الحماية الرسمية بعد تثبيت القوائم وضمان الشخوص ونضج الساحة المحلية والاقليمية والدولية ...هكذا تعمل الدول الاستعمارية مهما تغير ثوبها هو ذا ديدنها باي اسم او عنوان ... من حينها ما عاد

الا الساحل المتهادن وتتالت الاتفاقيات لتشمل كل المشيخات دون استثناء الحقت باتفاقيات نفقية كشف واستثمار وتنقيب واحتكار من 1911حتى 1923 لللمشيخات الاماراتية ومعوالبحرينو1911 والكويت 1913 وقطر 1916وعمان 1922. ..ابان الحرب الكونية الثانية وبعد انزامنت بريطانيا لنفسها المكانو المتفردة وتثبيت الامتيازات وضمان المصالح كاملة لا يفوتنا ان ذلك متكامل مع ضمانوالساحل المقابل (الايراني)بالكامل وحينها نقلت مركز مقيميتها من بوشهر الايراني الى منامة البحرين ساحل ايران للامتيازات الموثقة المضمونة اما الساحل العربي فهو ساحل مملوك وباشرت مقيميتها بادارة املاكها على امتداد الخليج من لندن منذ نيسان 1947 بعد استقلال الهند وحولت البحرين باجمعها الى مركز عمليات سياسية وعسكرية واقتصادية حتى عامو1971 وتحول المقيم العام الى سفير . الولايات المتحدة الامريكية في مطلعوالقرن العشرين دخلت المنطقة والساحل والعراق عن طريق البعثات التبشيرية ، بعد الحرب الكونية الاولى وتكشف خيوط اللعبة وتقسيم كعكة ال عثمان غيرت الولايات المتحدة استراتيجيتها من الانكفاء في الحراك ضمن المجال الحيوي الى رفع شعار جديد يتناسب والمكاسب التي حققتها ابان الحرب اقتصاديا بدعمزالطرفين وسياسيا الدخول الى قلب الاستعمارالغربي الذي ندت عنهزصرغات الشيخوخة ويقاتل لاجل البقاء فكان الشعار الجديد سياسة الباب المفتوح وطلبت ان يكون لها مكانت تليق بها وتحقق لها ما يتناسب وحجمها ودورها وما ستقوم به عالميا . بعد مؤتمر سان ريمو 1920 سلمت الولايات المتحدة لبريطانيا احتجاجا رسميا ، على سياستها الاستحواذية وللقول نحن هنا ، فطالبت بالاعتراف بحقوقها المتساوية في الاستثمار وحصة في الاراضي الواقعة تحت الانتداب ، جاهد اللورد كيرزن المفاوض الفكتوري الذي لايزاحمه غطرسة وطاووسية في التاريخ المعاصر الا تشرشل الفكتوري الاكبر.،وتعال وتزمت وعناد ، زج لاقناع الامريكان والتعهد لهم بتحقيق مطالبهم ونقل الى حكومته ما في العقل الامريكي من طموحات للغد ولامريكا حق في ما تنتظر لمكانتها المكتسبة وثقلها والاشارات الدالة على دور قادم قيادي لما تتمتع به وكانت الماسونية العالمية ومركز ادارة الحركة الصهيونية اخذ بالتحول اليها علامة على احساس ان الغد لهذا الكائن المخبري في 1927حصلت الشركات الامريكية على اسهم في شركة نفط العراق يعادل 23،7%كألتزام من الحلفاء بمبدأ الباب المفتوح وفي 1932حصلت على امتيازها الاول في البحرين بقبول مرغم اخاك لابطل؛ بريطاني في 1933اخذت امتيازا لها في نجد والحجاز في 1934دخلت شركاتها في الكويت بضمان الامتيازات ...وبقيت تتقدم لتكون الحرب الثانية ضربة قاصمة لمكانة الغرب والصعود الامريكي و خصوصا ببروز الدور السوفياتي بعد الانتصار الكوني .عندما حصل العدوان الثلاثي على مصر وهو الانفاس المتاخرة للاستعمار القديم الفرنسي البريطاني جاء قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بتصفية الاستعمار ، وهو اقرار بعالم جديد عرف ما القارة العجوزوما موقعها القادم .وسلمت التبريكات بعد ان سلمت الوثائق والموروث والمفاتيح الامبريالية خلال الحرب الثانية واعقابها بما نهضت به من مشاريع معلنة كمشروع ترومان لاعمار اوروبا او سري في مواجهة المعسكرالشرقي واعتراف ليس بالتحالف مع اوروبا بل بتابعية اوروبا وقيادة امريكا للعالم الغربي وان تصبح هي المنوط بها تنفيذ مقررات بنرمان وابقاء الهيبة الغربية . على ان تكون تحت رعاية امريكية تململ هنا او امتعاض هناك ولكن المحصلة ان هذا العالم هو عالم جديد يقود المعمورة ليكمل مسيرة الغرب ولكن بروح جديدة . ترافق ذلك مع عصرالثورات التحررية واستقرت قناعة الغرب القديم بان منهج الكائن الجديد انجع وهو الاعتماد حينها على تعاظم القوة للردع ومسك العالم من مناطق التجسير التاريخية في البوليستراتيجية والجيوستراتيجية مع تقوية النفوذ الاقتصادي والدفاع الحركي عن المصالح العميقة بالقوة الناعمة او الخشنة حسب مقتضى الحال . الاتفاقيات وسياسات الاحتكار والامبريالية وليس الكولونيالية . قبل حلول الستينات من القرن المنصرم كانت امريكا تملك فعليا اكثر من 55%من نفط الخليج ولم يعد للشمطاء الا 30%.وتصاعد التواجد العسكري في الخلبج قبل وابان الحرب الثانية بذريعة حماية المصالح المشتركة التي ليس للشمطاء قدرة الدفاع عنها ودفع تكاليفها الباهضة واعتبار ذلك خدمة للوقوف بوجه التطلعات الالمانية والسوفياتية معا رغم ان الاخير حليف ولكن تشرشل بصيحاته المشهورة الاولى ان اخطر ما يهدد الغرب الاسد الرابض على الضفة الاخرى . وهنا العدو الاخطر من المانيا هو المد الاحمر ..تحولت امريكا من شريك الى الحامي لمصالح الغرب والموكل به مهمة حماية الحضارة الغربية ، كانت اتفاقية الجفير العسكرية 1935حجر اساس للوجود العسكري الامريكا المعترف به ولكنه تضخم مرات عدة حتى عام 1961.تم تسخير موارد هائلة من واردات البحرين النفطية لبناء ميناء سلمان العميق عام 1962قرب قاعدة الجفير ليكون صالحا لرسو البواخر العملاقة وحاملات الطائرات وما ان انسحبت بريطانيا في مطلع السبعينات الا وكانت الزعامة بلا منازع للعالم الجديد وقعت البحرين معاهدة الجفير الجديدة مع الولايات

المتحدة في 1971واستخدمت هذه القاعدة للمتطوعين الاستراليين الذين استقدموا لدعم الكيان الصهيوني عام 1973.

الوجود الاقتصادي والعسكري الامريكي في الخليج اتسع بسكل غير مسبوق بعد سياسة الباب المفتوح وظهور النفط ، وفي اعقاب الحرب الاولى الان نتائج الحرب الثانية وانتصارالحلفاء ببصمة امريكية واغفال متعمد للدور الرئيسي بتحقيق الانتصار للسوفييت وخروج اوروبا مستهلكة تنتظر الاعانة . وتدمير اجزاء مما كانت دول استعمارية واحتلت وجاء الدور لاعادة هيكلتها واعادة بناء المانيا غربية جديدة ويابان جديدة بمعنى اعادة هيكلة معمورة جديدة بخطة وعقلية مع الروح القديمة انفاسا واهابا وسلوكا يتناسب والكائن القائد الجديد الذي لا يزاحم . لقد اصبحت امريكا زعيمة منصبة للعالم الرأسمالي واعدت العدة لمواجهة المعسكر الشرقي بل ان الغرب اتبع العقل الامريكا المبني على صنع العدو الخارجي لضمان التماسك الداخلي وخلق من المعسكر الشرقي امبراطورية الشر وجند الاعلام والمرتزقة من اهل الفكر ليتصدوا للمارد المتوحش الذين يهدد الحضارة والعالم هي هكذا امريكا منذ ان احتلت واستوطنت من المغامرين والقتلة والسراق والباحثين عن الذهب والفرص الجديدة ليس غريبا ان عائلة مثل ال مورغان هم احفاد احد اعتى القراصنة في الكاريبي وان كنزه هو اساس الثروة التي منها يعد الان من كبريات البنوك في العالم اجمع وهكذا فكل الامور تحت يافطة مواجهة الاتحاد السوفياتي وعبر مباديء ترمان ثم ايزنهاور كانت الحرب الثانية علامة فارقة في تاريخ الغرب ونقطة تحول نوعية بالتوجه للخليج العربي حيث مكامن النفط والجسر التاريخي الاستراتيجي ومنصة انطلاق محاربة الالحاد والكفر وفق شريعة ال سعود وتنظيرات ال الشيخ احفاد عبد الوهاب . كان العمل يجري لانشاء مطارا استراتيجيا كبيرا خلال سنوات الحرب الكونية الثانية . وتوقف فاعيد العمل به عام 1946ليكون الاكبر والاضخم في المنطقة وبعد الاتفاقية مع مع اصبحت تسمى بلاد نجد والحجاز في الربع الاول من القرن المنصرم جرى العمل على قدم وساق لبناء اكبر قاعدة دائمة في 18 حزيران 1951حيث بدأ مشروع قاعدة الدمام واستحدثت شركة ارامكو النفطية ميناء تجاري اعد لاستقبال معدات القاعدة الثقيلة واختيرت منطقة لاستقبال معدات قاعدة جديدة في منطقة امتياز واستثمار ارامكو فاختيرت منطقة الخبر ، واستحدث ميناء رأس التنورة لتصدير النفط عبر الناقلات العملاقة مع ضمان صلاحية الميناء لاستقبال البوارج والسفن الحربية العملاقة . ثم اقيمت قاعدة تبوك على بعد 100كم من الحدود الاردنية وقاعدة خميس مشيط على بعد 100كم من الحدود اليمنية والتي اقيمت اعقاب ثورة اليمن 26 ايلول 1964. .واقيمت قاعدة متطورة للاستخبارات في جدة 1974 وتلتها قاعدة حفر الباطن وقاعدة الشرورة على الحدود مع اليمن وتتالت القواعد انشاء وتطوير وتم توسيع فاعدة القيسومة والجبيل البحرية الى السلوى والمصيرة وبعد اسقاط الاستخبارات الامريكية لمصدق اقامت امريكا قواعد جبارة لها في ايران في خسرو اباد وبندر عباس وبوشهر وجزيرة خارك وبالاتفاق مع بريطانيااصبحت امريكا هي من يدير قاعدة دييغو غارسيا ....كانت بريطانيا قد سلبت العراق عربستان وهي من تابعيات البصرة منذان دق عتبة بن غزوان حجر الاساس وبقيت هكذا حتى سقوط بغداد 1258مثم حكمتها الاسرة المشعشعية العربية حتى 1724حينها تمكنت الاسرة العشائرية الكعبية من طرد هم واقمت كيان جغرافيا وديموغرفيا وعشائريا واثنيا مرتبط بممتلكات ال عثمان وسياسيا غالبا ولكن احيانا لادواعي لا نريد الخوض فيها يكون الجانب الولائي السياسي لايران بالطبع الروابط الاخرى لا انفصام فيها حتى الان وان منحتها من خزائن الانكلو سكسون الى ايران في -1925-1924وقتل خزعل الامير في طهران بشكل غامض لتنتهي الامارة الكعبية ويخسرالعراق صفة هي الوبال علية في المتلازمة الاخرى التي سندرسها ... والتي تمتد من فجرالتاريخ ولكن هذه المنطقة كانت ما بعد تأسيس الدولة العراقية ...

سكان منطقة الخليج يتبعون ثلاث تجمعات قبلية كبرى هم القواسم وبنو ياس الذين تمددوا على ما يسمى بالامارات المتصالحة والقسم الثالث هم العتوب وهم الذين اتخذوا مواقعهم في شمال منطقة الخليج وقطر والبحرين والكويت وكانت كل هذه التجمعات قد نزحت من داخل شبه الجزيرة العربية الى اطرافها الشرقية خلال الربع الثاني من القرن الثامن عشر وحتى قبل ذلك بعقود مستغلة الفراغ الامني وهشاشة القبضة العثمانية وتداعيات حروب محمد علي والغزوات الوهابية وفروع بني تميم الاعرابية اقرباء محمد عبد الوهاب من قاعدتهم في العويينة والدرعية .....في المنطقة الشرقية من الجزيرة (الاحساء) كانت قبائل بني خالد في الشمال وبني هاجر في الجنوب الشرقي والعجمان في الوسط وال مرة في الجنوب الغربي وبعض من قبيلة المناصير .التحالف الوهابي السعودي احتكر نجد ولابد من التذكير ان هذه المناطق كانت منبع الاعراب والردة على الاسلام بعد وفاة النبي ص* الغلبة لعنزة التي منها ال سعود ومكنتهم بريطانيا عبرعقود طويلة من الاستيلاء في النهاية على الحجاز والوثائق الهندية تشير ان المخطط قديم نفذ في 13نيسان 1913واسست مملكة نجد والحجاز وملحقاتها في 10ك2 ..1926،،من ال خليفة خرج البيت الحاكم في البحرين منذ 1727ومن ال ثاني ظهر حكام قطر في 1876ومن ال ابو فلاح وهم من ال بني اياس جاء حكام امارة ابو ظبي في 1760ودبي تدين بالولاء لها حتى 1833شجع البريطانيون شيوخزدبي على التمرد والتنكر للولاء لا مشيخة ابو ظبي واعلنت قبيلة البو فلاسة وهي فرع ثانوي خامل من بني اياس استقلالها عن البيت العام من ال ابو فلاح وجلست اسرة ال مكتوم على تخت المشيخة بمباركة ودعم وحماية بريطانيا ...

انشقاق القواسم على انفسهم خطة بريطانية مدروسة بعناية فائقة قادت في الختام للتجزئة كما اسلفنا .راس الخيمة انشقت عن الشارقة 1869 وام القوين امارة 1832عندما بادر الشيخ سلطان بن صقر القاسمي باعلان نفسه حاكما تحت الحماية البريطانية وعجمان لم تستقل الا في 1952 ...وكانت الفجيرة فد انسلخت في 1901عن الشارقة ....المهم ان من العتوب فرع قبلي اخذ مكانة بعد الغزوات الوهابية في مناطق تواجدة بين صد وتحالف ومن ضمن نفوذ هذا الفرع تقع كاظمة وقد ظهر ال الصباح بحدود 1756وعملت بريطانيا حاهدة لان تكون المشيخة لهم لما ذكرنا من توجب شروط في مقدمتها انهم ليسوا من النابغين عشائريا وممن يقدمون الطاعة المطلقة مقابل المال والحماية ..مع ان جروفا كبيرة من ال الصباح كانت تميل للدولة العثمانية والولاء لتابعيتهم للبصرة المدينة القاعدة لهم للتموين والنزهة والتسوق والفضاء العمراني والمكتنز بالثروات والاختلاط بالاجناس ....الخ تحت الطاولة داخل البيت الصباحي كانت بريطانيا تعد وتدرب وتغذي وتمد بالمشورة والسلاح كما كانت تفعل مع ال سعود بعيدا عن انظار من علانية حليفها شريف مكة هنا نفس الحال صديقها الشيخ الرسمي وهي تخطط للاطاحة به وازاحته ومعه كل من يسانده ممن ولائه للبصرة وال عثمان .(سنرى في المتلازمة الشيعية نفس الافعال مع رجال الدين العرب ومع الشيوخ وآلية التخليق والتناسل المخبرية لعوائل وشيوخ ورجال دين يدفعون للواجهة على حساب من يستحق )في الكويت اصول عشايرية متعددة فروع من الرشايدة والعجمان وعنزة والضفير والمطير كما ان بنو خالدا يتواجدون وهم الحكام اصلا . قبل ان تسحقهم الهجمات الوهابية الشرسة والمدمرة على قاعدة سلطتهم الاحساء ...في قطر تواجد المناصر وبنو هاجر والاجلاهمة والكواري والعمارة وفي البحرين الدواسر وال اب عينين وال بن علي والنعيم والشحوح وال زعاب والحواميل وال ابو مهير والقبيسات والرميثات والرواشد والمزاريع والظواهر اماكنهم مشيخات الساحل المتهادن ......تلك التوزيعات تدافعات اوجدها النزاعات والغزوات والابرز الضغط الوهابي .. الدارس يخرج بمحصلات ان تجمعات عشائرية في الخليج والكويت كبرى هي المتحكمة بحركة القبائل وحل المنازعات وضمان السلم الاهلي ولكن عاملين خطيرين غيرا الخارطة العشائرية والاعراف السائدة واستبدل موازين القوة وهما الغزو الوهابي واليد البريطانية ، فتفككت التجمعات وانحلت التحالفات وظهرت حامية ومشيخات جديدة متعددة لم تكن نابغة سلفا وبالدعم المزدوج الوهابي البريطاني مع الاتاواة والجرايات الثابته من بريطانيا العلنية والسرية تحول رجال من الفروع الهامشية الى زعماء ومن ثم جلسوا على كراسي الميشخات فالقانون الصحراوي هو قانون الغاب الغلبة للاقوى والبقاء له فكيف ان تعضد ذلك بفعل فاعل ؟ تطور الشيخ البدوي الاجلف او الاحرى طور من زعيمزفرع وبطن الى رئيس قبلي الى شيخ امارة . بعد دخول التجارة والمنافع في العلاقات مع المقيميات الاجنبية وتطور او تطوير مفتعل مدروس في دوائر معنية بالامر ظهرت فكرة الادارة المنظمة برعاية امارة المشيخة الى امارة كيانية ( هذا من الدروس التي تتبعها مع ادراج المتقدم العصري في تصنيع او اعداد كينات كانتونية اثنية او طايفية من اسرائيل وامريكا والغرب الذي بعض زومبياته تريدان ترفع التراب عنها واحداث الربيع تجسيد لمخطط قالت كوندليس رايز انه شرق اوسط جديد ورسم خرائط غير سايسبكوية لللامر مباحث فالغاية اليوم ليس عينوالمنطقة العربية التي في الاعراف العسكرية والاقتصادية والساسية لولا احداث ما واجه امريكا في العراق وما يحدث في سوريا لكانوالانتقال الذي تحدث عنه وزير خارجية امريكا مع الرئيس السورية قد تحقق الان ....ومن يتابع كتابات وتصريحات وتحركات هنري ليفي ويؤصلها ليسهل عليه فهم ما جرى ويجري وما سيجري ) ...اللمسة الحريرية البريطانية التي الى اليوم متلازماتها تشتغل وستبقى والراعي الامريكي

كلما عرقلت امامهم مشروعات تنفيذ استعان بخبرة تلك اللمسات وان بريطانيا سلمت غالب الارث والتراث ولكن يبقى المعلم بما لديه من حبرة السنين قادر بالحد الادنى على ان يقدم مشورة نصوحا ...لمسات وحش ذلك العصر هي الانجع في تصنيع الحوادث والاحداث وتغير المعادلات واستبدال القوى ....في العجالة وقفنا على ما فعلت فرقت وجمعت وفرقت وجمعت وفي كل مرة قوى مختلفة ولغايات مختلفة معادلها الموضوعي خدمة المصالح الامبراطورية ..كل مشيخة كانت عبارة عن مسخ كياني مفكك متخلف عبارة عن قرى وخيام متناثرة في صحراء جرداء حتى الواحة ليست بقريبة منها وان وجدت فمحتكرة من قو ولحجمها الصغير لا تسع التوسع المنشود من يرسم صورة ستكون اكواخ واباعر وزوارق صيد بدائية ومسقف بالجريد والسعف يباع تحته السمك والتمر واللؤلؤ ثمة متحكمون لهم مع العراب الاصهب علاقات اكثر من وطيدة وتتجاوز حدود طبيعة المهنة ..الاتفاقيات الاولى كرست الانفصالات والتقسيم وتفرد زعامات مصنعة علبت بعناية الصانع ومهارته ...كل شيء تغير بظهور النفط وتعاظم المصالح وتكدس الثروات وتزاحم الخدام وهنا كانت اهمية ضمان حقوق الامتيازات والحماية والتفرد والاختيارالمناسب للزعامات .من المستخلصات ايضا ان السلطات المحلية المسماة مشيخات يفترض بها ان لا تختلط بالعالم المتقدم ولا يجوز التواصل بينها دون حضور الراعي وان تبقى جزر متباعدة حتى لو تصاقبت . العزلة شرط وعدم التفاعل مع المحيط شرط وعدم الخروج عن نصائح الحامي شرط ..وفي مرحلة اخرى تطلب الحال ان تكون الكيانات شكلية مستقلة سياسيا ومنحت حريات مقيدة لتسيير السؤون الداخلية مقابل الدعم المالي والاستشاري والعسكري حتى بيوت اشيوخ كانت هزيلة اسيجتها من الرهص والسعف وبقايا خشب القوارب المستهلكة ...وكلما جادت الارض بعصيرها كلما ارتفعت مكانةمن عليها .القاعدة ليس في جيبك الفلس تساوي الفلس ولكن ما في ارضك وتحت اقدامك هو ثمنك ...هذا يشمل الكويت وعنها ..كيرزن يقول ان لها اجمل ساحل يصلح ميناء في كل الخليج هذا قبل قرن ونصف تقريبا .. ومناطق الانبعاث الحضاري تاريخيا في مؤتمر بنرمان اقر وجوب ان لاتمتلك قدرة اعادة تكوين كيانات متماسكة كاجزاء او كمجمل الاسد الرابض على الضفة الاخرى ...قيمة الكويت ليس فقط نفوطها ولا سواحلها ولا عيون شيوخها . وليس ثمة امور غير معلنة ..ان يعتل الجسم ويبقى مريضا طوال الدهر وان لا تكون له اطلالة بحرية وان لا يحدث تواصل وتقطع الاواصر كان نوري باشا نحن ضده على طول الخط مفهوما او سياسة او ولاء او سيرة .....ولكن للموضوعية ..خطوة الاتحاد الهاشمي كانت ضربة معلم ..من العجيب الغريب في كل المتلازمات المصادفات الغريبة ...وان لانزال في ربع مبحث المتلازمة الكويتية ..ولكن عجيب امر المتلازمات البريطانية المخلقة او الموجودة واعيدت لها الحياة ولعلتها ....كل من تصدى لاي متلازمة لم يفلت من موت غريب

كل من فكر او خطط او شارك بالتلاعب بالمتلازمات لم يفلته قدر ما ايام بين اعلان الاتحاد الهاشمي وثورة تموز وسناتي على ما يتضمنه ميثاق الاتحاد بخصوص الكويت في تضاعيف المبحث ...يتبع









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