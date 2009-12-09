أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سمير الحمادي - وجعلناكم شعوباً وقبائل: للتعارف، لا لضرب الرقاب





اخر الافلام











المزيد.....

وجعلناكم شعوباً وقبائل: للتعارف، لا لضرب الرقاب


سمير الحمادي
الحوار المتمدن-العدد: 5392 - 2017 / 1 / 4 - 23:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


في ما يتعلق بالشحن والتعبئة والاستقطاب والتجنيد الأيديولوجي الذي يمارسه المتشددون، باختلاف مناهجهم وتياراتهم، على مدار الليل والنهار، فإن الشرارة تشتعل هنا أولاً: في المنصات الإعلامية التي يوفرها الفيسبوك وتويتر.. ثم بعد ذلك يمتد طوفان النار إلى الأرض، ليأخذ في طريقه الأخضر واليابس. لذلك، من يريد النضال والمواجهة عليه أن يبدأ من هذا المكان: أن يؤسس، بمبادرة شخصية، وبقدر إمكانياته، لمنظومة دفاعية فكرية تتولى مواكبة وتحليل ونقض اللاهوت الأصولي والسلفي بوضوح كامل، ولا يكتفي بذلك: يقترح أيضاً بدائل واقعية مناسبة يمكن التفكير فيها والنقاش حولها.

إن الحرب مع التطرف العنيف ليست سهلة، هي حرب يتداخل فيها الماضي والحاضر، المقدس والدنيوي، الطوباوي والسياسي والاجتماعي، الموضوعي والذاتي (النفسي / العقلي)، حرب قوامها إيمان، واعتقادات، وأفكار، ورؤى، وتصورات، وتمثلات، واستعارات، وقيم، يجب استحضارها كلها في نسق بيّن ومحدد، والعمل على تفكيكها في نَفَس واحد، بلا مواءمات، أو تكييفات، أو أنصاف حلول.

تضييق الخناق على عمليات الدعاية والإعلان لخطابات العنف والتكفير والجهاد وغيرها من الحربيات، التي تزدحم بها وسائل التواصل الاجتماعي، هو واجب أخلاقي ومعرفي، يقع على عاتق كل مثقف ملتزم بأصله الإنساني، شريطة أن يكون قادراً على المواجهة والمصارحة والسجال، محصناً بما يكفي من الوعي النقدي الذي يؤهله للقيام بأعباء هذا الدور الطليعي على الوجه الصحيح.

غير أن هناك فرقاً كبيراً بين المثقف والداعية. فالأول هاجسه إبداع المعرفة لوجه التاريخ، ومن أجل الإنسان وحده: بما هو إنسان، أما الثاني، فحرفته صناعة المعرفة على مقاسات محددة، بغرض الاستهلاك الشخصي أو الفئوي: الطائفي والمذهبي والحزبي، وبناء شبكات نفوذ قوية للحلف الذي ينتمي إليه، والعصبية التي يعبر عنها، والمؤسف أن كثيرين ممن نحسبهم مثقفين هم، تعريفاً، دعاة، لا يختلفون عن شيوخ الدين الملتحين والمعممين إلا في الشكل الخارجي، لكن في الجوهر، تحكمهم جميعاً أنظمة التفكير نفسها (الأحادية، ادعاء العصمة، القَبْلِيات المتعالية، حجب الحقائق، الارتهان المطلق للدوغما)، ومهما بدوا أنيقين في الظاهر، يجيدون أصول الإتيكيت، ويتقنون التحدث بكل لغات الأزمنة الحديثة من عقلانية، وعلمانية، وليبرالية، وتنوير، فإن التجارب علمتنا أنهم يقولون (في الشدة) ما لا يفعلون (وقت الفرج).

البنية الذهنية الأصولية (مع التسليم بغلوها وعوارها) صلبة جداً، ليس من السهل كسرها، ونثر زجاجها على الأرض، لتدوسه أقدامنا ببساطة وخفة، يحتاج الأمر إلى وقت، وأدوات، وجهد، وعرق، وتضحيات متعددة وكبيرة، وهذا بالضبط الجزء المسكوت عنه في أزمتنا: فنحن لا نقدّر الوقت، ولا نملك عدة الشغل، ونكره أن نبذل أي جهد، أو عرق، أو تضحيات، مهما كانت صغيرة وغير مكلفة، والأسوأ: أننا ما زلنا غير مقتنعين بأن هناك مشكلة طارئة، وأننا بالفعل في مأزق وجودي حرج: مرضى معذبون من أول التاريخ، وقد تجاوزنا مرحلة الأدوية والمسكنات، ونحتاج الآن إلى جراحات حضارية عاجلة، وإذا لم نتحرك فوراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، سيدهسنا الموت، وحينها قد لا نجد حتى من يتطوع لإكرامنا بالدفن.

إننا، اليوم، في حرب عبثية، لا مع العقل والحداثة فحسب، كمفاهيم مجردة نرفضها ونحقّرها بناءً على اعتبارات / تأويلات دينية تراثية تمارس سلطتها علينا بلا رحمة، نحن في حرب حقيقية مع الجميع: مع ذواتنا، ومع الآخرين القريبين منا، ومع كوكب الأرض كله، بما عليه / ومن عليه من مخلوقات: عاقلة وغير عاقلة، وكائنات: حية وغير حية، وهذا وضع مأزوم جداً، وغير طبيعي، بكل مقاييس الدين والدنيا، لأنه يستنفذ فاعليتنا الإنسانية بالكامل، وينحرف بالحياة ذاتها عن سننها الإلهية والكونية، فضلاً عن أنه لا يخدم مصالحنا، على أي نحو، في حال فكّرنا بمنطق المنفعة وحسابات الربح والخسارة، وإن كان الموضوع لا يحتاج إلى كل هذا، فيكفي أن نستفتي فطرتنا وحكمتنا لنعرف أن الله إنما خلق الأرض واسعة، وجعلنا فيها شعوباً وقبائل، للتعارف والتعايش والتكامل، وليس لضرب الرقاب وسفك الدماء، دون أن يرف لنا جفن، أو حس، أو حتى بقايا ضمير.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سمير الحمادي

إجمالي القراءات: 124,566
المقالات المنشورة: 25
- جريمة الكاتدرائية المصرية
- عصر الجهاد
- مراجعات السلفيين في المغرب
- الله حق.. الإنسان هو الشر
- ملاحظات على هامش ظاهرة إسلام البحيري
- كفوا عن داعش.. فإنهم متّبعون
- المتطرفون في الفيس بوك
- الفراغ الأيديولوجي: أزمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وا ...
- في مفهوم الشرعية السياسية
- خلفاء خارج الصندوق
- موقف الإسلاميين المغاربة من تنظيم -الدولة الإسلامية-
- -وعاظ السلاطين- لعلي الوردي: قراءة وإضاءات
- قراءة في كتاب -حديث الشيطان: مقابلات مع سبعة طغاة- لريكاردو ...
- جماعة بوكو حرام
- مقدمة في تاريخ الحركة الجهادية في سورية
- قراءة في مصطلح -السلفية الجهادية-
- في بؤس الإعلام المصري
- عن الكواكبي.. ومعضلة الثورات العربية
- عبد الله القصيمي: الأصولي المنشق
- الإسلامولوجيا وسؤال الكفاية: نموذج مغربي

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- الداخلية المصرية تعلن القبض على أحد منفذي تفجير كاتدرائية ال ...
- مطعم  قرب الفاتيكان يثير حفيظة رجال الدين
- محاكمة طالب لجوء سوري في ألمانيا بتهمة البحث عن أهداف لتنظيم ...
- البشير: جماعة -الإخوان- تسيطر على المعارضة السورية
- افتتاح مطعم لماكدونالدز قرب الفاتيكان يثير حفيظة رجال الدين ...
- جدار الاحتلال يغلق مسار المسيح نحو القدس
- جدل حول افتتاح مطعم لماكدونالدز قرب الفاتيكان
- افتتاح -ماكدونالدز- قرب الفاتيكان يثير الجدل
- افتتاح -ماكدونالدز- قرب الفاتيكان يثير الجدل
- (الزمان) ترصد أهم الأحداث التي عايشها مسيحيو العراق خلال عام ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي
- الإصلاح الديني في التجربة التاريخية الأوروبية / محمد حبيدة
- الإنعطافة الخطيرة في بنية الإسلام / جواد بشارة

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سمير الحمادي - وجعلناكم شعوباً وقبائل: للتعارف، لا لضرب الرقاب