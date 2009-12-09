

سمير الحمادي

الحوار المتمدن-العدد: 5392 - 2017 / 1 / 4 - 23:49

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









في ما يتعلق بالشحن والتعبئة والاستقطاب والتجنيد الأيديولوجي الذي يمارسه المتشددون، باختلاف مناهجهم وتياراتهم، على مدار الليل والنهار، فإن الشرارة تشتعل هنا أولاً: في المنصات الإعلامية التي يوفرها الفيسبوك وتويتر.. ثم بعد ذلك يمتد طوفان النار إلى الأرض، ليأخذ في طريقه الأخضر واليابس. لذلك، من يريد النضال والمواجهة عليه أن يبدأ من هذا المكان: أن يؤسس، بمبادرة شخصية، وبقدر إمكانياته، لمنظومة دفاعية فكرية تتولى مواكبة وتحليل ونقض اللاهوت الأصولي والسلفي بوضوح كامل، ولا يكتفي بذلك: يقترح أيضاً بدائل واقعية مناسبة يمكن التفكير فيها والنقاش حولها.



إن الحرب مع التطرف العنيف ليست سهلة، هي حرب يتداخل فيها الماضي والحاضر، المقدس والدنيوي، الطوباوي والسياسي والاجتماعي، الموضوعي والذاتي (النفسي / العقلي)، حرب قوامها إيمان، واعتقادات، وأفكار، ورؤى، وتصورات، وتمثلات، واستعارات، وقيم، يجب استحضارها كلها في نسق بيّن ومحدد، والعمل على تفكيكها في نَفَس واحد، بلا مواءمات، أو تكييفات، أو أنصاف حلول.



تضييق الخناق على عمليات الدعاية والإعلان لخطابات العنف والتكفير والجهاد وغيرها من الحربيات، التي تزدحم بها وسائل التواصل الاجتماعي، هو واجب أخلاقي ومعرفي، يقع على عاتق كل مثقف ملتزم بأصله الإنساني، شريطة أن يكون قادراً على المواجهة والمصارحة والسجال، محصناً بما يكفي من الوعي النقدي الذي يؤهله للقيام بأعباء هذا الدور الطليعي على الوجه الصحيح.



غير أن هناك فرقاً كبيراً بين المثقف والداعية. فالأول هاجسه إبداع المعرفة لوجه التاريخ، ومن أجل الإنسان وحده: بما هو إنسان، أما الثاني، فحرفته صناعة المعرفة على مقاسات محددة، بغرض الاستهلاك الشخصي أو الفئوي: الطائفي والمذهبي والحزبي، وبناء شبكات نفوذ قوية للحلف الذي ينتمي إليه، والعصبية التي يعبر عنها، والمؤسف أن كثيرين ممن نحسبهم مثقفين هم، تعريفاً، دعاة، لا يختلفون عن شيوخ الدين الملتحين والمعممين إلا في الشكل الخارجي، لكن في الجوهر، تحكمهم جميعاً أنظمة التفكير نفسها (الأحادية، ادعاء العصمة، القَبْلِيات المتعالية، حجب الحقائق، الارتهان المطلق للدوغما)، ومهما بدوا أنيقين في الظاهر، يجيدون أصول الإتيكيت، ويتقنون التحدث بكل لغات الأزمنة الحديثة من عقلانية، وعلمانية، وليبرالية، وتنوير، فإن التجارب علمتنا أنهم يقولون (في الشدة) ما لا يفعلون (وقت الفرج).



البنية الذهنية الأصولية (مع التسليم بغلوها وعوارها) صلبة جداً، ليس من السهل كسرها، ونثر زجاجها على الأرض، لتدوسه أقدامنا ببساطة وخفة، يحتاج الأمر إلى وقت، وأدوات، وجهد، وعرق، وتضحيات متعددة وكبيرة، وهذا بالضبط الجزء المسكوت عنه في أزمتنا: فنحن لا نقدّر الوقت، ولا نملك عدة الشغل، ونكره أن نبذل أي جهد، أو عرق، أو تضحيات، مهما كانت صغيرة وغير مكلفة، والأسوأ: أننا ما زلنا غير مقتنعين بأن هناك مشكلة طارئة، وأننا بالفعل في مأزق وجودي حرج: مرضى معذبون من أول التاريخ، وقد تجاوزنا مرحلة الأدوية والمسكنات، ونحتاج الآن إلى جراحات حضارية عاجلة، وإذا لم نتحرك فوراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، سيدهسنا الموت، وحينها قد لا نجد حتى من يتطوع لإكرامنا بالدفن.



إننا، اليوم، في حرب عبثية، لا مع العقل والحداثة فحسب، كمفاهيم مجردة نرفضها ونحقّرها بناءً على اعتبارات / تأويلات دينية تراثية تمارس سلطتها علينا بلا رحمة، نحن في حرب حقيقية مع الجميع: مع ذواتنا، ومع الآخرين القريبين منا، ومع كوكب الأرض كله، بما عليه / ومن عليه من مخلوقات: عاقلة وغير عاقلة، وكائنات: حية وغير حية، وهذا وضع مأزوم جداً، وغير طبيعي، بكل مقاييس الدين والدنيا، لأنه يستنفذ فاعليتنا الإنسانية بالكامل، وينحرف بالحياة ذاتها عن سننها الإلهية والكونية، فضلاً عن أنه لا يخدم مصالحنا، على أي نحو، في حال فكّرنا بمنطق المنفعة وحسابات الربح والخسارة، وإن كان الموضوع لا يحتاج إلى كل هذا، فيكفي أن نستفتي فطرتنا وحكمتنا لنعرف أن الله إنما خلق الأرض واسعة، وجعلنا فيها شعوباً وقبائل، للتعارف والتعايش والتكامل، وليس لضرب الرقاب وسفك الدماء، دون أن يرف لنا جفن، أو حس، أو حتى بقايا ضمير.













