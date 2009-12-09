

اسماء محمد مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 5392 - 2017 / 1 / 4 - 16:51

المحور: حقوق الانسان









مقاطِع من العراق المُختَطَف



ـ أسماء محمد مصطفى



ـ تتحمل الحكومة المسؤولية عمايتعرض له المواطنون في بلادنا من قتل واختطاف ، لأنّ الشارع العراقي يشهد فوضى وغيابا للقانون وضعفاً أمنيا .. يبدو أنّ الحل يكمن في أن يتدرب كل مواطن ليكون (فاندام وروكي ورامبو) حتى يستطيع حماية نفسه ..



ـ نطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي وكل من كان له دور في عودة زميلتنا العزيزة الصحفية والناشطة افراح شوقي الى أهلها ، نطالبهم بإتخاذ إجراءات جادة وضاغطة لعودة كل المُختَطَفين سابقا والكشف عن مصير المفقودين ، وينبغي لأصوات الأحرار أن تتعالى دائما من أجل تحقيق هذا الهدف ، وإن طال الطريق .



ـ العراق كله مُختَطَف ..

نتمنى أن نحتفل ذات يوم قريب بإطلاق سراح العراق من قبضة الفاسدين والمتاجرين بدماء الأبرياء ..



ـ ثمن الحرية والكرامة غالٍ جدا.. هذا ماأقوله دائما حين يصار حديث عن تظاهرات سلمية واستنكارات يقوم بها مجموعة محدودة من الناشطين.. لاأقصد الدعوة الى العنف ، ولكن الحقيقة أنّ لاحرية ولاكرامة يحققها شعب من غير تضحيات .. او من غير أن يتحد أبناؤه في مواقفهم ، ليكونوا يداً واحدة من أجل قضية واحدة هي الوطن ، لاسيما أنّ الخير المتفرق لاينتصر على الشر المتحد .



ـ العار على حكومة وسياسيين وبرلمانيين عاجزين عن حماية أبناء البلد من القتل الجماعي والاختطافات والاغتيالات ..

أكرر ماكتبته سابقا .. القضية .. قضية مواطن يهان ، بكل وسائل الإذلال والضحك على الذقون .. القضية قضية وطن حر وآمن وكريم .



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