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مقاطِع من العراق المُختَطَف


اسماء محمد مصطفى
الحوار المتمدن-العدد: 5392 - 2017 / 1 / 4 - 16:51
المحور: حقوق الانسان
    


مقاطِع من العراق المُختَطَف

ـ أسماء محمد مصطفى

ـ تتحمل الحكومة المسؤولية عمايتعرض له المواطنون في بلادنا من قتل واختطاف ، لأنّ الشارع العراقي يشهد فوضى وغيابا للقانون وضعفاً أمنيا .. يبدو أنّ الحل يكمن في أن يتدرب كل مواطن ليكون (فاندام وروكي ورامبو) حتى يستطيع حماية نفسه ..

ـ نطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي وكل من كان له دور في عودة زميلتنا العزيزة الصحفية والناشطة افراح شوقي الى أهلها ، نطالبهم بإتخاذ إجراءات جادة وضاغطة لعودة كل المُختَطَفين سابقا والكشف عن مصير المفقودين ، وينبغي لأصوات الأحرار أن تتعالى دائما من أجل تحقيق هذا الهدف ، وإن طال الطريق .

ـ العراق كله مُختَطَف ..
نتمنى أن نحتفل ذات يوم قريب بإطلاق سراح العراق من قبضة الفاسدين والمتاجرين بدماء الأبرياء ..

ـ ثمن الحرية والكرامة غالٍ جدا.. هذا ماأقوله دائما حين يصار حديث عن تظاهرات سلمية واستنكارات يقوم بها مجموعة محدودة من الناشطين.. لاأقصد الدعوة الى العنف ، ولكن الحقيقة أنّ لاحرية ولاكرامة يحققها شعب من غير تضحيات .. او من غير أن يتحد أبناؤه في مواقفهم ، ليكونوا يداً واحدة من أجل قضية واحدة هي الوطن ، لاسيما أنّ الخير المتفرق لاينتصر على الشر المتحد .

ـ العار على حكومة وسياسيين وبرلمانيين عاجزين عن حماية أبناء البلد من القتل الجماعي والاختطافات والاغتيالات ..
أكرر ماكتبته سابقا .. القضية .. قضية مواطن يهان ، بكل وسائل الإذلال والضحك على الذقون .. القضية قضية وطن حر وآمن وكريم .

https://www.facebook.com/asmaa1m





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اسماء محمد مصطفى

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الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - اسماء محمد مصطفى - مقاطِع من العراق المُختَطَف