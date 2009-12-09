

دلور ميقري

الحوار المتمدن-العدد: 5392 - 2017 / 1 / 4 - 15:35

المحور: الادب والفن









" لبنى "، شيّعت سيرَ زوجها بعينين ملتهبتين من الحنق والغيرة، وهيَ ترى غريمتها تقوده من ذراعه إلى خارج المقهى. لم أكن أقلّ منها ضيقاً، إلا أنني حافظتُ على صفاء ملامحي. " الشريفة "، لم يَفُتها معرفة حقيقة مشاعري، وكانت لا تفتأ تنظرُ إليّ من جانب. أما " الأستاذ محمد " وامرأته، فإنهما انشغلا عني بمراقبة حركات الزوجة المنكسرة الخاطر. وها هما يتناهضان بدَورهما، وربما تبديداً لسُحُب الموقف المحرج.

" هيا يا أولاد..! "، خاطبا ولديهما البالغين عتبة العقد الأول من العُمر. ولقد مضيتُ مع المرافقة بأثر الجماعة، مخلّفين وراءنا المرأة الملولة مع صغارها. كان من المفترض أن نعبرَ الوادي، مستخدمين أقرب جسر إلينا. إلا أنّ تغييراً طرأ على الخطة، طالما أن جماعة " الأستاذ محمد " مضوا أولاً إلى الدكان لشراء بعض الأشياء لولديهما.

" سنمضي إلى الشلالات بخطى بطيئة، ويمكن أن تدركونا في أول الطريق "، قالت للرجل ببساطة مَن تعهّدت قيادة رحلتنا الجبلية. وهذه هيَ " الشريفة " تتقدّمني إلى ناحية الجسر، ملفوفة الجسم بجلابة من قماش ثمين، أرجوانيّ اللون، مشغول بوَشْيٍ بديع. المرأة الداهية، كانت تتعمّد النطوطة على أحجار الممشى المحاذي للضفة، كي تفاقم من رجرجة مؤخرتها. وفي مقابل ذلك، راحت تطلق التعليقات الطريفة حول أولاد القرية، المطاردين الديكة والهررة.

" حينما يكبرون، فإنهم سيعتلون هذه المرة ظهورَ الماعز والحمير! "، قالتها ضاحكة ملتفتة إليّ بعينين يشتعلان غلمةً. لقد تخلّت إذاً عن النظر إليّ بإشفاق، وكان هذا من ضمن خطتها لصرفي عن التفكير المؤسي بتصرف مخدومتنا. وصولاً إلى الضفة الأخرى، كان علينا اجتياز الجسر العشوائيّ، الشديد الضيق والمرتفع عن مسيل الوادي بحوالي المترين. خرير السواقي العديدة، المشكّلة هذا المسيل، كان متماهٍ مع أصوات الصبيَة اللاهين. وكان من الممكن رؤية الحصى الملون، الراقد في قاع الوادي، المتبدّي تحت أشعة الشمس كأنه أحجار كريمة. ثمة على الضفة الأخرى، كان المرقى الوحيد، الصاعد إلى الجبل، يكمن بين الأشجار الكثيفة. الدور السكنية المتهالكة، التي أستخدم بعضها كمطاعم ومقاهٍ، كانت أيضاً ترافق خطونا إلى الأعلى. ما لم يكن بحسباني أنّ ممراً في غاية الضيق، يُشرف على هاوية الوادي، سيبرز للعيان آنَ صارت الصخور مرتفعة كما الجدار.

" أقترب قليلاً، ولا تخشَ شيئاً! هات يدك؛ فإنها خطوات ثلاث لا غير.. "، كذلك كانت المرافقة تقول لي ويدها ممدودة نحوي من الجهة الأخرى للممر اللعين. خوفي المرضيّ من الأماكن العالية، جعلني أتردد في الإقدام على تجاوز تلك الأمتار المُبتسرة. عينا " الشريفة "، المفصحتان عن التهكّم، جعلتاني أغرق مجدداً بشعور الخزي: " كيفَ لهذه المخلوقة، الأشبه بالبهيمة، أن تدرك ما تعنيه العُقد النفسية، الناجمة عن حوادث الطفولة؟ "، قلتُ في سرّي. ما لم أكن أعلمه حتئذٍ، أنّ " الشريفة " كانت متأثرة بأحداث الماضي لدرجة يعجز فيها عن علاجها علماءُ نفس بمستوى " فرويد " نفسه. هذه الحقيقة، ستتناثر بين كلمات شقيقتي " شيرين " بعد نحو شهرين، حينَ شاءت أن تأتي إليّ ذات مساءٍ كئيب لمحاولة ثنيي عن الإقتران بمَن تحمل في رحمها بذرة من زرعي، كنتُ قد غرستها خلال رحلة أوريكا: وما لم تكن لتعلمه شقيقتي كذلك، ستبلّغه لي " الشريفة " خلال إقامتنا في منزل أسرتها في الحميدية. إذاك، عليّ كان أن أكتنه مغزى تلك النظرة المتوحّشة، المطبوعة دوماً في عينيّ هذه المرأة؛ وهيَ نظرة، كانت تخيف " شيرين "، مثلما عبّرت عنه في أكثر من موضع، ثمة في مخطوطة مذكّراتها.

هأنذا على إرتفاع خمسين متراً تقريباً، خليّ البال من تخيّل مصير شقيقتي، الذي سيجدّ في نهاية ذلك العام سقوطاً من علوّ الدور الرابع لمقر التحقيق في أمن مقاطعة مراكش.. خليّ البال أيضاً، من سقوطٍ مماثل لفتاة عشقتها بكل كياني، ثمة في موسكو، بعد عامين ونيّف من الحادث الأول.. هأنذا ألتصق بالجدار الصخريّ، مولياً ظهري للهاوية السحيقة، لأعمد من ثمّ إلى تخطّي الممر في لمحة.. لمحة مديدة، أختلطت فيها صوَرُ هذا الوادي مع صورٍ غابرة من طفولةٍ كانت مقيمة على حدّ وادٍ آخر.. لمحة ممضّة، أنتهت بي في أحضان " الشريفة " وعلى مرأى من مرتادين آخرين، وقفوا لينظروا بفضول إلى ما ظنوا أنه عناق رجل أجنبي ( كَاوري ) لإمرأة مسلمة.

" هناك مقهى يقع بأسفل الشلال الأول، يمكننا قضاء وقت ممتع فيه، لأنني أعرفُ صاحبته.. "، قالت لي رفيقتي وهيَ تلملم أطراف ثوبها. كنا عندئذٍ منزويين في أيكة من أشجار السفرجل، تهيمن عليها جدعات الصبّار، المغروسة بين الصخور، نتبادل قبلاً لاهبة. ذلك الشلال، بدا قريباً لسمعي، بما كان من هدير مياهه المُصمّ. هكذا قمنا لمتابعة إرتقائنا الجبل، عبرَ المرقى الوعر نوعاً، المرسوم بين الصخور من لَدُن الانسان خلال مئات وربما ألوف السنين. كنا نسير فوق خطى ذلك الانسان الأول، كي نزرع على طريقته بذرتنا في أحضان الطبيعة. إتفاقاً أيضاً، كان ذلك المقهى عبارة عن خيمٍ بربرية، معزولة عن بعضها البعض بممرات معشوشبة وأحواض مزهرة. فكم كان شبيهاً بخيمة المرسم، ثمة في مقر إقامة مخدومتنا، أينَ رأيتني ومرافقتها نستهلّ علاقتنا الجسدية ونتوغّل فيها بصورة سرية.