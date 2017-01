طلال الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5392 - 2017 / 1 / 4 - 11:38

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









تُعتبر العديد من نصوص ماركس من بين أكثر النصوص صعوبة في الفكر الحديث، على الرغم من ان العديد من (الاكاديميين) الماركسيين قاموا بمعاملتها بفجاجة او انهم تجنبوا تدريسها في المناهج الدراسية. والبعض عاملها بطرق لا تتفق مع الانفتاح الفكري وروح البحث العلمي. ونتيجة لذلك يمكن القول ان تأثيرها على الممارسة الفلسفية والعلوم الاجتماعية لا يكاد يذكر. يتسائل العديد: ما الغاية من دراسة ماركس؟ فمفرداته لا تتمتع ببلاغة متميزة. ولكن قراءة نصوصه بعناية كافية كفيل باخذنا الى ما وراء ما هو مألوف في التحليل والى مواضع غير معروفة إلى حد كبير في التفكير. قلة من القراء مستعدة للقيام بهذه المهمة. يسلّم الكثيرون بدين ماركس إلى هيغل ولكن دون استيعاب الفرق في كيفية فهم ماركس للمعرفة والعالم الحديث, حيث ان أسلوبه في استخدام التصنيفات (الوجود, السببية, الكمية, النوعية, الخ) وفهم الواقع غير قابل للمقارنة مع اسلوب معاصريه. فهم أقرب إلى أرسطو منهم الى كانط, حيث يبرّز الاول, الى حد كبير, الوجود Ontology, بينما يبرّز الثاني الجانب المعرفي في الفلسفة Epistemology. ماركس ليس احد مشككي العصر الحديث الذين يعتقدون بانفصال الفكرة عن الموضوع, كما لدى ديكارت والمنهج الوضعي في الفلسفة والعلوم عموما, ومن ثم السعي من أجل استعادة لحمتهما معا. شكوك ماركس توجه سهامها الي الرأسمالية، وليس الى الحقيقة أو إمكانية البشر في فهم العالم. حسب ماركس، الذات لا تنفصل عن موضوعها كما لا ينفصل الشكل عن محتواه. لذا كيف نقيّم مفكرا, كماركس, الذي لا تُفسِد فكره الشكوك والألغاز المعتادة في الفكر الحديث؟



أولا، علينا النظر الي العقبات التي تحول دون قراءة ماركس. هنالك ميل غالب الى الاستقطاب للأطر المفاهيمية عند مناقشة افكاره. فهل هي مستوحاة من مثالية ماركس وطموحه للعدالة, ام انها نتاج مادية ترفض المعيارية لصالح العلم التجريبي؟ إذا كان ماركس ماديا، فكيف يمكن له ان يستأثر بنظرية نقدية؟ فهل البشر احرار في التمرد على ظروفهم ام انهم اسرى ظروفهم واوضاعهم؟ إذا كان الحاضر الاجتماعي يتشكل من خلال الماضي، فكيف ستنبثق انماط انتاج غير رأسمالية من رحم المجتمع الرأسمالي؟ وكيف يمكن للنفي ان يتشكل في مجتمع شمولي؟ احدى العقبات النكداء تتعلق بأسطورة وجود ماركسين اثنين: الاول هو الناقد الإنساني الشاب للرأسمالية, والثاني الاكبر عمرا هو المُنظر المنهجي للرأسمالية. والمفترض هو اضمحلال العاطفة الأخلاقية للمفكر الشاب لصالح العقل العلمي لمؤلف رأس المال. النقد اللاحق للثاني هو عدم الاخذ بنظر الاعتبار لقدرة البشر في التغيير الاجتماعي ودور الحياة السياسية في احداث هذا التغيير. قدم ماركس نظرية ولكنه لا يشخص بالضبط اين تكمن لاعدالة الرأسمالية أو حتى كيف يمكننا التعامل مع هذا الموضوع! فهل العمل هو المشكلة ام انه هو الذي يحمل مفتاح تحرير الإنسان؟ واغفال ماركس لهذه الامور, باعتقد النقاد, هو نتاج شكوك في أن التركيز في النصوص في المقام الأول ينصب على الشيوعية التي دحضها التاريخ لأنها فقدت مصداقيتها تماما بزعمهم! وكما نرى، فإن الطريق إلى فهم نصوص ماركس تكتنفه العراقيل من اتجاهات عديدة.



لمعالجة هذه العراقيل يلجأ بعض المفكرين (2,1) الى ميتافيزيقيا الفيلسوف الفريد وايتهيد Alfred Whitehead. ولكن من هو وايتهيد؟ العديد من القراء في منطقتنا لم يسمعوا بوايتهيد رغم انهم سمعوا بالفيلسوف البريطاني برتراند راسل Bertrand Russell وبمحكمنه الشهيرة مع الفيسوف سارتر ومغكرين آخرين, للتحقيق في السياسة الخارجية الامريكية والعمليات العسكرية الفرنسية في فيتنام في منتصف الخمسينيات من القرن المنصرم. من الجدير بالذكر انه بعد قرابة اربعة عقود من الزمن, اُسست محكمة دولية حول العراق على غرار محكمة راسل, الغرض منها هو تقديم تحليل مماثل لمشروع القرن الأمريكي الجديد، وغزو العراق عام 2003 وما أعقبه من احتلال العراق، والروابط بين هذه الامور (3). كما انه في اعقاب انقلاب 1963 في العراق, فان راسل اطلق حملة الإدانة العالمية الشهيرة في شهر الانقلاب ذاته وتصدرها بشجاعة نادرة (4).



وبرتراند راسل هو, كما هو معلوم, فيلسوف وعالم رياضيات وقد شارك مع الفيلسوف وايتهيد في نأليف كتاب القواعد الرياضية Principia Mathematica المكون من ثلاثة اجزاء. ووايتهيد كان هو المشرف على اطروحة راسل للدكتوراة.



كان ألفرد نورث وايتهيد (1861-1947) عالم رياضيات وعالم منطق بريطاني، واشتهر لعمله في المنطق الرياضي وفلسفة العلوم. وكان له دور أساسي في الريادة في نهج الميتافيزيقيا التي تعرف الآن باسم فلسفة العملية او الصيرورة process philosophy.



على الرغم من الاستمرارية التي اتسمت بها حياته الاكاديمية, فانه غالبا ما تقسّم الحياة الفكرية لوايتهيد إلى ثلاثة فترات رئيسية. الأولى هي التي قضاها في كمبريدج، من 1884 إلى 1910. وكان خلال تلك السنوات يعمل في المقام الأول على قضايا في الرياضيات والمنطق. كما انه تعاون خلال ذلك الوقت مع راسل. الفترة الرئيسية الثانية، 1910-1924، تتوافق تقريبا مع الفترة التي قضاها في لندن. خلال تلك السنوات ركز وايتهيد أساسا، ولكن ليس على سبيل الحصر، على القضايا في فلسفة العلوم وفلسفة التربية والتعليم. الفترة الثالثة الرئيسية تتوافق تقريبا مع الفترة التي قضاها في جامعة هارفارد، في الفترة من 1924 فصاعدا. وكان خلال ذلك الوقت يعمل في المقام الأول على قضايا في الميتافيزيقيا (5).



يتبع

.........

