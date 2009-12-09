

محمد هالي

الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 06:29

المحور: الادب والفن









"هل بدأ العالم هل يبدأ؟

لنقول أنه ينتهي؟"(1)

ينتهي فينا لؤلؤة لا تتلألأ،

و نحن الجواهر بلا شمس،

حين اخترنا الظل مأوانا،

فبكينا من العالم في العالم،

و استسلمنا بلا لون،

لأنهم أكلوا حتى التخمة،

عندما أصبحوا غزاة،

شنقوا كل الجثث في قرية دارنا،

و انتحر الباقي في وادي السحاب،

و انتشر هواءهم،

فاختنقنا من دخانهم،

لا كلبا ينبح،

من مشيتنا،

و لا ذئبا يعوي من طلقاتهم،

فراغ نحن في العالم،

و فراغ في العالم،

ابتسمت أعناقنا المعلقة في سراب المشنقة،

و عدنا عندما حاصروا كل القرى بدعوى التوسع،

عدنا عندما جاب الصمت لواءنا، فتمزق من كثرة الدموع،

" سنوات تترادف، تغدو و تروح، في عباءات السلاطين"(2)

فنسجنا من أحرف العالم،

إسما للشمس،

و إسما آخر للدفء،

في كل جدع من أقدامنا،

و احتكمنا لقولنا في كل الهزائم،

و في زمن الانتحار،

بقيت جثثهم مأتم بلا تاريخ،

و من احتار في كوكبهم،

اقتلعته الرياح في احتضار،

لا انتصار،

و من راح يحلم بالكتب،

ظل في هوائه،

يحلم بالكلمات،

لغة لحلول الغد،

و الكل في مقلمة الصغار،

و صار الوافدون كرة في قلاعنا،

لا مفر من هذا الهروب،

و لا مفر من جلودنا الدافئة

في كآبة خشنة لحظة الفناء،

في زلزال احتضن كل صواعق العالم،

لا سلم في الحرب،

و مهما تعالى السامعون،

فنحن قتلى ككل دابة،

قتلت بدعوى السلم،

و كل مروحة صفعتهم،

انتظرنا عادتها علامة للأحفاد:

"ماذا يفعل الشعر

...في عصر لا يحده الورم لا تحده الفجيعة

عصر الهلاك، مجانا

عصر الغيلة، التذاذا

عصر يسمى الكتب أحذية

و السجون مقاصير

و الآلات آلهة"(3)

ومن خلق الحبر في عام الكآبة،

جهل التدوين المزيف لتواريخ ،

في محلبة تاريخهم،

و رسموا ،

و نحتوا،

و بكينا بعدما قهقهنا جنة لأولئك المضطهدين في العالم،

من بلد إلى بلد،

حتى اقتحموا الصومال بدعوى المجاعة،

و استنطقوا الوافدين إلى جنتنا ،

بدعوى البحث عن الإجرام،

و قتلوا،

و هلكوا،

و استعمروا،

لا فرق بين آه و إيه،

سوى الصمت الأبدي،

عن جهنم التي أحرقت كل القرى الثائرة،

بدعوى عصابات متمردة،

تمردت عن زمانهم،

فطردت من كل شبر من جثثنا،

اعتنقنا كل الأقاليم،

و مشينا بلا إقليم،

فقلموا كل الأظافر،

لأنها أسلحة مجهولة في ذاتنا،

نظرنا،

و أعجبتنا الاسطوانة التي دارت في رؤوسنا،

لا فرق بين الذوات عندما تنتفض،

بحثا عن التربة النقية:

"أف للعصر العربي الثالث

و سحقا للإذاعات و الصحف، للتلفزيون

و السينما

و سحقا للفيزياء و الذرة/

و لم نعد نعرف

هل ندور حول المهد أم اللحد ...؟" ( 4)

قتلوا كل الجراثيم في كوب دافئ،

و حنطوا كل الأفاعي في قافلة الصحراء،

و انغرسوا مرايا لطوفان قادم،

عصر بعصر،

دفنوا الأوراق في محفظة الجواسيس،

و اصطادوا الأقمار الساكتة في فضائنا،

و الناطقة في آذانهم،

أينفع المجال للدفاع عن المجال

أم نحن المشردين بلا مأوى،

مادمنا في مأواهم؟

خرافة تصطاد خرافة،

و نحن الماشون في أفق بلا آفاق،

تعودنا أن نسمع و لا نتكلم،

كل الموارد في أيادينا،

و كل الخطط في أياديهم،

كل الشوارب مشطوها ،

كم حاربنا في الهزائم،

و انتصروا،

و كم قاتلنا السمنة،

فحاصروا كل الأجراس الناطقة،

احتاطوا كثيرا منا،

و احتاطوا كثرا:

"اف للعصر العربي الثالث !

ألاف التواريخ تستيقظ بين راياته

ألاف الأعراق تتزاحم تحت قناطره

ألاف الأجناس تتقاطر تحت موائده ...

هو الجائع، السجين، العاري !

تهيأي، أيتها الملل، استيقظي يا قبائل !

هو ذا طقس الافتراس،

هو ذا خاتم الطقوس !"(5)





هوامش:

(1) (2) (3) (4) (5) قصيدة لأودونيس : مراكش / فاس و الفضاء ينسج التأويل / مجلة الثقافة الجديدة المغربية العدد: 15 / 1980