

سامي فارس

الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 06:28

المحور: الادب والفن









الأفعى والخان



لا تَقْطَعَنْ ذَنَبَ الأَفْعَى وتُرْسِلَها

إِنْ كنتَ شَهْماً فأَلْحِقْ رَأْسَها الذَّنَبا



الكاتب والباحث : سامي فارس



يترقب الجمهور الذي حضر لمشاهدة مسرحية الخان أن تفتح الستارة ويبدأ العرض المسرحي وفي تلك اللحظة تطفئ الأنارة فتصبح قاعة مسرح الفني الحديث وسط ظلام سوى أضاءة خافته على المسرح فيرتفع صوت الممثل القدير يوسف العاني رحمه الله أذ يأتي محذراً من خلف الجمهور حية حية حية وهو يطارد حية حتى وسط القاعة فترتفع أصوات أخرى في الظلام حية حية حية، والجمهور بين خائف ومترقب ثم يعتلي خشبة المسرح بحركة رشيقة

فيرتفع صوت ممثل أخر من على خشبة المسرح

- ضربتها قطعت ذيلها ولكن مع الأسف هربت وأختبئت وسط الجدار

يرد عليه الأستاذ يوسف العاني

- الحية ماتموت اذا ماينقطع رأسها وتحقد وتنتقم من الذي ضربها

هذه المسرحية شاهدتها في العطلة الربيعية في عام 1977وهو أول عرض مسرحي اشاهده وأنا في الدراسة المتوسطة

وقد غرس في داخلي وعي وحب للمسرح والأهتمام بالأعمال المسرحية الجادة والهادفة.

مشهد الحية مشهد صغير ومخيف لكنه يحمل وعياً ومضموناً كبيراً مع المشاهد الأخرى هي إشارات سياسية أراد من خلالها مؤلف المسرحية الفنان يوسف العاني والمخرج الفنان القدير سامي عبد الحميد الأشارة الى النظام الحاكم الفاشي كما وضح لي ابن عمي وصديقي عبد الأمير الذي ذهب ضحية من ضحايا النظام رحمه الله ، كان يكبرني بسنوات قليلة وكنت دائماً ارافقه لمشاهدة المسرحيات الجادة والأمسيات الثقافية وتبادل الكتب الممنوعة الثقافية والدينية التي كنّا نخفيها معاً في مكان سري في حديقة بيتنا بعيدا عن العيون ودون علم الأهل كانت تلك الفترة هي بدايات الوعي الثقافي والفكري أطلعت خلالها على العديد من مؤلفات الكتاب العراقيين والعرب والغربيين حتى أطلعتُ على ادبيات ومؤلفات سماحة السيد محمد باقر الصدر ( قدس )فتعلقت بهذه الشخصية الفذة تعلقاً روحياً وفكرياً وأخذت قراءة كتبه بأصرار مع التحدي في المعرفة ، وأن كنتُ لم افهم منها في ذلك الوقت المبكر ألا اليسير

حتى دخولي الجامعة فكان لها الأثر البالغ في تشكيل الوعي الفكري والأصلاحي والعقائدي فهي لاتفارقني أطالعها بأستمرار وأتزود منها حتى مغادرتي العراق فهي في مخبئها السري بعيدة عن أفعى الخان .



الأفعى ماتموت اذا ماينقطع رأسها

والأفعى تلدغ وتضم رأسها

والأفعى تحقد على الذي ضربها

الأفعى ماتلدغ بطنها



وكما يقول السياب



وَكُلَّ عَامٍ حِينَ يُعْشُب الثَّرَى نَجُوعْ

مَا مَرَّ عَامٌ وَالعِرَاقُ لَيْسَ فِيهِ جُوعْ .



وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيقْ



من زهرة يربُّها الرفاتُ بالندى .



وهذا هو الواقع السياسي والثقافي الْيَوْمَ في العراق مع ممن يدعون الإنسانية والعدالة وهم يعملون لمصالحهم الشخصية

ويبكون على النظام المقبور

ويدعمون الحركات الأرهابية المتطرفة "كداعش " التي هي بعيدة عن الإسلام في سلوكها الوحشي وفي عدائها للحضارة والثقافة والإنسانية ، فهم نموذج مخادع بسلوكهم وتصرفاتهم يسلخون ثيابهم في كل موسم وعند كل مناسبة كما تفعل أفعى الخان .

ولكن هل نستطيع أن نعفو عن الأفاعي

ونصالحها ونعيش معها بسلام ؟



لا عَفْوَ عن مِثْلِهِمْ في مِثْل ما طَلَبُوا

فإِنْ يَكُنْ ذاكَ، كانَ الهُلْكَ والعَطَبا

​

وأَنْصَفُ النَّاسِ في كُلِّ المَواطِنِ مَنْ

سَقَى المُعادِينَ بالكَأْسِ الذي شَرِبا​



نسأل الله العلي القدير أن ينصر المجاهدين جنود الحق رجال الحشد الشعبي المقدس والقوات الأمنية البطلة بقطع رأس داعش ومن يدعمها ومن جلبها الى بلدنا العزيز وتحرير الموصل و كافة مدن العراق الحبيب من الأفاعي .

وان يمن الله على شعبنا بالأمن والأمان ويعم السلام في ربوع بلدنا الغالي .



سامي فارس