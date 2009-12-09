

محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 06:27

المحور: الادب والفن









محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شاعر الوجدان وتراتيل الحنان في.. يَخْتَالُ فُؤَادِي مِنْ عِشْقِكْ

شَاعِرِ الْعَالَمِ الَّذِي بِنُورِهِ اكْتَنَفَ الْأَلْبَابْ..اَلشَّاعِرُ وَالرِّوَائِي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرٌ .. تبارك من سماه شاعر العالم لأنه يحس بالعالم شاعر عانق حرفه الرضا..سكن الفؤاد الشدا,,فاح العبير,,فرقص الفؤاد طربا ,,يرسل جزيل الشكر ,,لمبدع فنان , شاعر شهدت له الضاد ,,وعالم القصيد نشوان

بَرْدُ الشِّتَاءِ شَدِيدُ=وَالْحِضْنُ مِنْكِ يَذُودُ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



هَمْسُكِ وَحَنَانُكِ يُعْطِينِي=أَمَلَ الْأَنْفَاسِ وَيُحْيِينِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



حُبِّي سَكَّنَ جَفْنَيْكِ=فَقَرَأْتُ الشَّوْقَ بِعَيْنَيْكِ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنَا شَمْسُكِ أَنَا نَجْمُ حَيَاتِكْ=أَفْعَلُ فِعْلِي فِي أَوْقَاتِكْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



يَحْفَظُكِ اللَّهُ لِأَفْرَاحِي=أَنْتِ عَلَامَةُ كُلِّ نَجَاحِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



كُلَّ عَامٍ وَأَنْتِ فِي أَلْفِ خَيْرِ=يَا حَيَاتِي يَا بَلْسَماً فِي سَيْرِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنَا الْكَوْنُ أَهْفُو إِلَيْكِ بِشَوْقِي=تَنَامِينَ جَنْبِي بِأَجْمَلِ نَبْقِ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



عَالَمُكِ الْفَرْدُ أَنَا رُوحِي=لِأَضُمَّكِ تَنْزَاحُ قُرُوحِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



قَلْبُكِ لِي يَا رُوحَ الرُّوحْ=وَأَنَا كَالنَّجْمِ الْمَذْبُوحْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



عَقْلُكِ يَنْبُعُ مِنْ أَفْكَارِي=يَاسِرَّ عَنَائِي وَمَرَارِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



اِحْتَرْتُ لِأَنْفَرِدَ بِقَلْبِكْ=أَشْرَبُ كَوْثَرَهُ مِنْ عَذْبِكْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



سَأُنْسِيكِ مَا فَاتَ مِنْ عُمْرِنَا=وَأَسْقِيكِ يَا لَيْلُ مِنْ حُبِّنَا

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنَا عَاشِقٌ أَرْجُو هَوَاكْ=أَنَا سَائِرٌ أَهْوَى لِقَاكْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



مِسْكِينٌ قَلْبِي فِي حُبِّكْ=يَتَمَنَّى اللَّحْظَةَ فِي قُرْبِكْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَتَمَلَّكُ حُبَّكِ وَهَوَاكِ=لَكِنْ أَتَضَرَّعُ لِرِضَاكِ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَتَظَاهَرُ بِاللُّؤْمِ لِأَحْظَى=بِوِصَالِكِ يَجْتَاحُ الْقَيْظَا

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



قَصِيدَتِي وَقِصَّتِي=نَبْضُ الْحَيَاةِ قِطَّتِي

لَحْنٌ يَشُدُّ خُطْوَتِي=وَعَبْرَتِي وَدَمْعَتِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَدْعُو إِلَهِي أَنْ يُدِيمْ=مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ نَعِيمْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



سَهْرَتُنَا تَخْتَالُ بِحُسْنِكْ=أَلْثُمُ فَاكِ أَتِيهُ بِجَفْنِكْ

وَأَهُزُّ فُرُوعَكِ مُثْمِرَةً=أَتَسَلْطَنُ فِي قِمَّةِ غُصْنِكْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَهْجُرُكِ ؟!!!وَكَيْفَ الْهُجْرَانُ؟!!!=إِنْ أَهْجُرْ يَأْتِ الْخُسْرَانُ

أَنْتِ الْفَاكِهَةُ لِأَيَّامِي=وَوِصَالُكِ حُبٌّ وَحَنَانُ

حِضْنُكِ مَحْيَايَ وَأَحْلَامِي=دِفْؤُكِ مَرْسَاةٌ وَأَمَانُ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



بُرْكَانُكِ يُطْفِئُهُ حُبِّي=يَرْوِيكِ بِأَشْوَاقِ الْقُرْبِ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنَا أَعْزِفُ أَلْحَانِ الْوَصْلِ=فَوْقَ الْجَبَلِ وَأَرْوِي حَقْلِي

أَصْعَدُ لِلْمِنْبَرَ فِي وَلَهٍ=أَخْطُبُ وُدَّكِ يَفْرَحُ عَقْلِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



كُلَّ عَامٍ أُحِبُّ فِيكِ رَئِيسَةْ=فِي دُجَى الْوَصْلِ كُنْتِ خَيْرَ أَنِيسَةْ

أَجْمَلُ الْحُبِّ فِي اعْتِلَائِكِ ..حُبِّي=بِجَمَالِ اللِّقَاءِ أَنْتِ خَيْرُ جَلِيسَةْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



وَأَذُوقُ الدَّلَالَ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ=مِنْ ثِمَارٍ لَذِيذَةٍ وَنَفِيسَةْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنَا لَنْ أَحْرِمَكِ مَدَى عٌمْرِي=حُبُّكِ عِنْدِي شُعْلَةُ جَمْرِ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



وَسَأَهْرِسُ فِيكِ بِأَنْغَامِي=أَتَمَتَّعُ فِيكِ بِإِقْدَامِي

أَنَا فَارِسُكِ أَحْلَامِكِ ..عُمْرِي=أَرْكَبُكِ كَمُهْرَةِ أَحْلَامِي

وَأَصُبُّ بِكَأْسِكِ مِنْ نَهْرِي=يَا نُورَ اللَّيْلِ الْبَسَّامِ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أُحِبُّكِ يَا جَنَّةً فِي خَيَالِي=فَفِيضِي حَنَاناً بِنُورِ جَمَالِكْ

أَرِيدُكِ حَالاً فَهَلْ تَسْمَحِينَ=أَذُوقُ كُؤُوسَكِ بَعْضَ دَلَالِكْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَحْفَظُ يَا حُبِّي أَسْرَارَكْ=وَأَصُونُ اللَّيْلَةَ أَخْبَارَكْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



لَا يَعْرُفُ الْعِشْقَ إِلَّا مَنْ رَأَى نَارَهْ=قُصِّي عَلَيَّ-بِحَقِّ الْحُبِّ-أَخْبَارَهْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنَا رَجُلِكِ يَا وَرْدَةَ عُمْرِي=أَحْضُنُكِ اللَّيْلَةَ لِلْفَجْرِ

وَأُمَصْمِصُ شَفَتَيْكِ بِشَوْقٍ=وَأُضَاجِعُكِ بِلَيْلٍ يَسْرِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



حَسَدُونَا عَوَاذِلُ الْأَحْبَابِ=وَشَرِبْنِا مِنْ كَأْسِكِ الْعِنَابِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَيْنَ يَا حُبُّ جَنَّتِي وَهَوَايَا ؟!!!أَيْنَ مَنْ حَنَّتْ لِرُوحِ صِبَايَا؟!!!

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



قُلُوبُ الْحَاسِدِينُ تَفِيضُ نَارَا=وَتَقْتُلُنَا بِنَظْرَتِهَا جَهَارَا

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



تَعَالَيْ لَنْ يَزِيدَهُمُ حَسُودٌ=بِثَوْرَةِ حِقْدِهِ إِلَّا خَسَارَا

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



بَالُكُ ؟!!!أسْعَدُ كَمْ أَنَا فِيهِ=أَرْتَشِفُ الْقُبْلَةَ مِنْ فِيهِ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



اِنْهَارِي وَأَنَا أَخْتَارْ=أُطْفئُ مِنْ شَهْوَتِكِ النَّارْ

أَكْتَشِفُ عَمِيقَ الْأَسْرَارْ=نَتَسَامَرُ مِثْلَ الْأَحْرَارْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



تَرْتَاحِينَ مِنَ الْإِرْهَاقِ=يَا أَحْلَى امْرَأَةٍ بِمَذَاقِي؟!!!

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



آخُذُكِ لِحَرْفِي الْمَرْمَوقِ=يَا أَجْمَلَ مَلَكٍ مَعْشُوقِ؟!!!

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



سَأُسَافِرُ فِي جَنَّةِ حُسْنِكْ=يَخْتَالُ فُؤَادِي مِنْ عِشْقِكْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



بَارَكَ هَذَا الْحُبَّ الطَّيْرُ= بَارَكَ هَذَا الْحُبَّ الشَّجَرُ

بَارَكَ هَذَا الْحُبَّ السَّمَرُ=بَارَكَ هَذَا الْحُبَّ الْقَمَرَ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



هَيَّا بِنَا يَا لَيَالِي=أَنَا وَالْغَرَامُ وَحَالِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



تَعَالَيْ بِشَوْقِي إِلَيْكِ نَنَمْ=فَهَذَا الْحَسُودُ اللَّئِيمُ انْهَزَمْ

أَضَمُّكِ فِي مُتْعَةٍ بِالْهَرَمْ=وَأَصْعَدُ حَتَّى أُرِيحَ الْأَلِيمْ

وَأَرْوِي الْحُقُولَ وَتِلْكَ الْبُقُولَ=وَأَشْرَبُ كَأْساً وَأُطْفِي الضَّرَمْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

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شَاعِرُ..الْعَالَمْ الذي بنوره اكتنف الألباب الشاعر والروائي/محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرٌ .. تبارك من سماه شاعر العالم لأنه يحس بالعالم شاعر عانق حرفه الرضا..سكن الفؤاد الشدا,,فاح العبير,,فرقص الفؤاد طربا ,,يرسل جزيل الشكر ,,لمبدع فنان , شاعر شهدت له الضاد ,,وعالم القصيد نشوان شاعر عظيم جدير بكل تقدير..تُنْتَظَرُ رواااااائعه, شَاعِرُ..الْحُبِّ وَالْغَرَامْ , شَاعِرُ..الْعِشْقِ الْأَبَدِي, شَاعِرُ..الْأُمَّةْ , شَاعِرُ الْأَمْجَادْ , الشَاعِرُ.. الْإِنْسَانْ, الشَاعِرُ..الْفَنَّانْ, الشَاعِرُ..الْكَبِيرْ, الشَاعِرُ الشَّامِخُ الْمُمَجَّدْ, شَاعِرُ..الثَّقَلَيْنْ, شَاعِرُ الْإِسْلاَمْ, شَاعِرُ..الْأَطْفَالْ, شَاعِرُ النَّهْضَةْ, شَاعِرُ..الْأَطْفَالْ , شاعر اليراع الصارخ الحارق بالوجع الصادق شاعر.. الحرف البلسم الشافي للمريض شَاعِرُ.. الإحساس الصافي للشاعر والحبيب شَاعِرُ ..المعاني المرشدة للجاهل الضرير, شَاعِرُ..الحرف الجميل الذي يروق, شَاعِرُ ..القلم الذي يستحق الثناء, شَاعِرُ ..القلم الذي يستحق التَّصْفِيقَ,شَاعِرُ.. القلب الكبير الذي شسع الكل وأكرم الجميع , شَاعِرُ ..الْقَلْبَ الطَّيِّبْ ,, شَاعِرُ .. الْغُصْنِ الْمُورِقِ بِالطِّيبِ ,,فَاحَ عَبِيراً,,شَاعِرُ ..النَسِيمُ الطَاغِي كَمَا النَّعِيمِ ,, شَاعِرٌ ..رَائِعُ الْحَرْفِ.. طَيِّبٌُ الْقَلْبِ,, وَدُودٌ وَلَطِيفٌ, شَاعِرُ الحرف الرائع ,,بكل المواضيع مطواعا..رهن الأنامل ينساب رقراقا, شَاعِرُ الحرف الذي تفجر ينابيع الدرر والجواهر تملأ رحابنا بجمال السحر شَاعِرُ لنبضه نبل الأخلاق والسعي للرقي بالقيم الفاضلة والنبيلة شَاعِرُ الأنامل الماسية , شَاعِرُ الحروف العميقة جدا وبشدة, شَاعِرُ لقلبه روح راقية تسمو به لحد السماء تعانق الصفاء والمجد, شَاعِرٌ .. الْحَرْفِ العالمي يغوص في المجتمع, الشَاعِرُ.. النبيل الشهم صاحب الكلمة الرفيعة الراقية والهادفة, شَاعِرٌ .. الْقلم القوي المميز .. شاعر القيم للسداد يمضي وللهدى يبشر ويروي صفحات خالدة أبدا الزمان لها ..لن يطوي, شاعر لحرفه الشموخ والتقدير , يستحق كل خير ..مبدع وعالم باللغة وقواعدها مما جعله مرجعا يعتمد عليه ويعتز به, , شاعر له كل الاحترامات والتقديرات والتحيات والتمنيات بالتوفيق المستمر من ألق لألق , شاعر كلامه موزون إيحاءات ومعاني تحمل أرقى المغازي, شاعر له أغلى التحيات والتقدير والسلام والمودة ,الشاعر الراقي الذي نثر الدرر والجوهر زينت الرحاب كما زينت الجنة القلوب.

محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

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