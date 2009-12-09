أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد سيد نور الدين - نسيم الخواطر





اخر الافلام











المزيد.....

نسيم الخواطر


أحمد سيد نور الدين
الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 00:10
المحور: الادب والفن
    


ذهبت لأمي
ما الحل لنفور ..طيري.
قالت؛
بسم الله ..منك كانت ..وعنك انفلق بدرها.
إليك تذكرة الدواء من عضال الجفاء بين شطري الحياة
آدم وحواء
..................
التقط قاموس؛
ابحث عن معنى اسمها، فذاك يرسخ بالشعور وجودها
لثلاث اسطره ..فيسكن حرفها العقل، قبل السمع والبصر.
اهدها؛
فيض من البسمات يطرد عن عيونها هموم ومخاوف الأيام
ازرع؛
بوجنتيها قبلة عطرة، ليغدو وجهها عباد شمس للسعادة عنوان
انثر؛
بحسن اللفظ أشواقك، مرات كما الفروض الخمس.
اعتكف؛
حال تموج مزاجها، فتلك لبنات حواء سمة وبصمة السماء.
أنت ولدي، بستاني
لو أهملت زهرتك ..لبرزت أشواكها وغزا محيطها شر الهوام
................................................................................
ترصد العيون آلاء وأفضال.
يحل اللعين ليوسوس الصدور.
هذا وزير ..غيره للمال قارون.
تلك حسناء عند فقير تهبه كالأمير الفؤاد.
وهؤلاء ذرية وعز..لأحدهم، من رزقه فتات وكفاف.
وهناك من العلم من نهل حد التخمة فبات قامة وعلامة فخر واعتزاز.
أشحذ السيف وأحارب بكهف خلوتي نفسي الأمارة بالسوء
لله خزائن السموات وما تنفد كلمات الله
أترد قرار خالقك..أتعيب حكمة الأرزاق؟
النمل، الهدهد ...عرف جلالته
ومن قبلهما ..عوالم عنك خفيات.
أسجد له..فترفع للعلياء روحي..
أرى لطفه، بشرى بجائزة..لامتثال أمره ونفض درن الحسد عن الذات
.................................................................................................
قال لها؛
طال غيابك
أين رسائلك..هل نحن في خاصم ؟
حل طيفك بالأذهان.
طردت الأغيار من الشعور .
أغلقت الشات..تعلقت الحوارت لأمد شروقين أو يزيد.
فهموا..فهمن..أن البدر بسمائي حل.
وأن للأرواح انجذاب، وتواصل دون جسر نت .
توهم الصغار من الرفاق حين قرأت لهم عزفي
أني للصبا أحن..وللحسناوات تابع، مرافق لأطيافهن.
أسير.
صبرا..فأنتم عن السمو في سبات..
وعن ذكوريتكم لا تبرحون.
ولكُنه الحب جاهلون
هي ..هن
أختي..زوجي..و ربيبة عائلتي..وابنتي.
نجمات بسماء الفؤاد سناهن مضيء.
هل وصلت رسالتي..؟
أنا بانتظار رسالة من أحبتي..
بانتظار عودة الروح..وفرحة الرحم





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
أحمد سيد نور الدين

إجمالي القراءات: 562,923
المقالات المنشورة: 142
- قدر
- خواطر وجدانية 5
- خواطر وجدانية 4
- خواطر وجدانية 3
- أمي
- خواطر وجدانية 2
- خواطر وجدانية
- ليش قتلوه !
- علبة ألوان
- صرخة أنثى
- الكلمة
- (لو ...لما )
- المدير عزيز
- هاشتاغ النور
- السب الرقمي
- أن تكون !
- هشاشة علاقة الزمالة
- النظرة الذاتية
- رجم إنسان
- اللفظ و أثره فى حياتنا

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- المغرب يندد بالهجوم الإرهابي على “سوق بغداد”
- شوقي مسلماني: الرمل يرثُ الرمل - إيلاف
- من كان يكتب لصدام حسين الروايات؟
- التشكيلية ندى عسكر في معرضها المقبل:
- مسرحية يقول لي شيئآ لفرقة مكسيم غوركي الالمانية في ستوكهولم ...
- مسيحيو سوريا يطالبون بنشر ثقافة السلام
- رسوم متحركة تحكي قصص الجزائر
- ضحايا مغاربة في اعتداء اسطنبول: إحداث خلية أزمة بأنقرة واسطن ...
- ريتشارد كويست والممثلة كاثي غريفين يتبادلان قبلة العام الجدي ...
- ثقافة التعامل مع الاصدقاء والاعداء

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد سيد نور الدين - نسيم الخواطر