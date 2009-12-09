أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ساري سمير الحسنات - نفاق





اخر الافلام











المزيد.....

نفاق


ساري سمير الحسنات
الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 00:10
المحور: الادب والفن
    


نفاق

في ميلادك
يشعلون ابتساماتهم ويقبلون رأسك
في موتك
يوقظون دموعهم ويركلون مؤخرتك
كم أنتِ حزينة
أيتها السنة!!!..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ساري سمير الحسنات

إجمالي القراءات: 36,752
المقالات المنشورة: 28
- حكمة الحق في حضرة المحكمة
- بوح حر
- خطاب السلطان
- كاندلاق الصيف على شفة تموز
- كأني غيري حين أهجرني
- أكتبُ لأؤجلَ موتي
- نداء مكسور
- صحارٍ مجعدةٌ
- صوب الخطيئة الكل يدنو
- غيمة لقيطة
- ‏لا تنسَ أنك بحيرةَ زهو جافة
- وعود تذرف رماداً
- قصيدة أسيرة تحاول الهروب من ذاتها
- شتاء خجول
- لحن صباحي دامع
- حبر الحرب
- حالة غناء
- أنتِ أنا وأنا أنتِ
- في هذا المساء
- حب ديمقراطي

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- المغرب يندد بالهجوم الإرهابي على “سوق بغداد”
- شوقي مسلماني: الرمل يرثُ الرمل - إيلاف
- من كان يكتب لصدام حسين الروايات؟
- التشكيلية ندى عسكر في معرضها المقبل:
- مسرحية يقول لي شيئآ لفرقة مكسيم غوركي الالمانية في ستوكهولم ...
- مسيحيو سوريا يطالبون بنشر ثقافة السلام
- رسوم متحركة تحكي قصص الجزائر
- ضحايا مغاربة في اعتداء اسطنبول: إحداث خلية أزمة بأنقرة واسطن ...
- ريتشارد كويست والممثلة كاثي غريفين يتبادلان قبلة العام الجدي ...
- ثقافة التعامل مع الاصدقاء والاعداء

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ساري سمير الحسنات - نفاق