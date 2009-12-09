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6 قصص قصيرة جدا


حبيب مال الله ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 00:10
المحور: الادب والفن
    


6 قصص قصيرة جدا

يبدا الصباح في المملكة مع استيقاظ الملك من النوم، مع ان زوجته على عكس الناس. فهي تبدا بالنوم حين يستيقظ الملك من نومه، فاستحالة ان تنام على صوت شخيره المزعج.
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رفع الفيل راسه ببطء، استنشقت القلعة نسيم الحرية، اما البيادق فقد احست بنشوة النصر هذه المرة، وفتح الحصان عينيه وهو يكاد يتقيا ابتسامة، حتى الوزير همس بارتياح: اخيرا مات الملك دون ان نخسر بيدقا او قطعة.
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لقد حلم الليلة بان اهل المدينة اختاروه ملكا لمملكتهم، في الصباح الباكر كان كلما امسك بالاحمال الثقيلة ويضعها على عربيته وهو ينظر الى ملابسه الرثة يشعر بنشوة الحلم، قد يكون الفرق شاسعا بين لذة الحلم ومرارة الواقع...
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ترك زوجته واطفاله في البيت وخرج ليتجول في الشوارع كالمجنون، حين غاب لاكثر من يومين اتصلت زوجته بالشرطة واخبرتهم بعدم عودة زوجها... بعد تحقيق طويل وتدخل الطبيب النفسي اكتشفوا بانه فقد ذاكرته وجاب الشوارع سائلا عن بيته.
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كان يخفي وجهه المشوه من الناس، احب الساعات الى نفسه تلك التي ينام فيها الناس فيخرج ليتجول ويحدث نفسه: الى متى ساظل بعيدا عن اعين الناس؟ في احد الايام قرر ان يخرج في الصباح الباكر ... لكنه اكتشف حقيقة جريئة هي اعضاء اهم من الوجه مشوهة عند الناس كالعقل والاخلاق والادب لذا لم يعد يخشى مواجهة الناس بوجهه المشوه منذ اليوم
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احب استاذته الصغيرة في العمر حين درس في المرحلة الثالثة من دراسته الجامعية كان يتخيل الاقتران بها يوما.... ترك لها رسالة مع ورقة اجاباته فسلمها لحبيبته (استاذته) وقفل خارجا من قاعة الامتحان... بعد اسبوع اعادت لهم الاوراق فقرأ ردها تحت الدرجة التي اعطتها له: اتمنى لك حياة سعيدة مع انسانه اخرى!





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حبيب مال الله ابراهيم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حبيب مال الله ابراهيم - 6 قصص قصيرة جدا