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مفكرة مجند


كمال تاجا
الحوار المتمدن-العدد: 5389 - 2017 / 1 / 1 - 16:38
المحور: الادب والفن
    


مفكرة مجند

أنا مجند
أقف حرس على أماكن الاشتباك
تعرضت معداتي لقصف عنيف
على أعطابي
فتحطمت فوهة بندقيتي
بعدما أخطأت الهدف
بقنص رأس بشري
لم ترديه قتيلا على الفور
والمدفع الذي كان يحميني
افتقد شهيته للقصف
فصار يوزع إصاباته
حسب مزاجه
والمدفع الرشاش لا يستجيب
لسرعة الرشق بالنيران
وكانت أخر عربة مدرعة
تفتقد للحشوات المناسبة
لتقوية مفعولها
والخندق الذي عولنا عليه
ليحمينا من الرمي
انهار من كل جانب
حتى زادت طأطأتنا على أعقابنا
والحرب طالت بين كر وفر
وكثير من الجنود
ومن غير الذين استشهدوا
ذهبوا إلى المجهول
وأنا آخر الباقين على قيد النجاة
أرتب علم أبيض
مناسب للاستسلام
انتظر الأوامر
لأخرج من وكر عزلتي
ولو مكسور جناح
سرعة الاتصال بهاتف
سيدي الرائد
مخطوف اللون
أبعث بسلامي إلى والدتي
ووالدي وجدتي
وقولوا لوالدي أنني أضمد الجراح
وليعلم أخي علي
أنني لم أهرب إلى الأمام
وماما بوسي لي بنت خالتي الهام
وقليلها إذا استمريت على قيد الحياة
لتخطبيلي ياها من أبوها وأمها
مابدي أرجع على الفاضي
مت ميت موته
وأنا عم بحيا من أجلها
سلامي للجميع
وهلأ مالي فاضي
إلا لطأطئة صفارة الإنذار
بو ووو
سقطت قذيفة مزقته إرباً
خاطركم
ما في سلام
وفارقت والدته على أثر هذه المكالمة
الحياة
فسبقته بالدفن
وإلى اللقاء بالمقبرة

ولكن بعد أن يجمعوا الرفاة البشرية
من بين حطام
المعدات العسكرية
ويرسلوا الجثة
في عبوة نعش
ليصار إلى دفنه وفوراً
دون وداع
أو إلقاء نظر على الجثمان المهشم

لا أيها القوم
لم ننجب أولادنا لحرب
ولا وهبناهم لخلاف
نحن بشر
نحن ناس بسطاء
وعلى قد حالنا
انتهت اللعبة
كفاها ربك
رجاء
وداعاً للسلاح

كمال تاجا





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كمال تاجا

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