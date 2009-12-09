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سنة أخرى ، أخرى


عبدالعاطي جميل
الحوار المتمدن-العدد: 5389 - 2017 / 1 / 1 - 16:38
المحور: الادب والفن
    


.........
قالت :
" أين تقضي رأس السنة ؟؟ .. "
قال :
" ... الأيام تتشابه
علي
أراها توائم
والأغاني تطاردها الشبهات
وعلي
لا تنطلي البهرجات
تذر الرماد
في عيون البسطاء ..
قد فرت الرؤى
مني
ومني تسخر الإذاعات
وكذا البسمات ..
والسنة
عندي
بلا رأس ترقص
بلا قدم تخطو .
جسدي مذبوح
لا طعام يسكن
إليه ... "
قالت :
كأنك تبوح لي
بما بي
تقولني
تكتبني .
مثلك
علي
لا تنطلي المواسم
والأعياد
التي سنها الأدعياء
من ذبح
من طواف
بين دروب
وحانات
دشنها الولاة ،
البغاة ،
في كل الحارات .. " ..
قال :
..............
قالت :
...............
30 دجنبر 2016
....................





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عبدالعاطي جميل

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالعاطي جميل - سنة أخرى ، أخرى