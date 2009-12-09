أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - بِربِّ العشقِ أُحبكِ ..





اخر الافلام











المزيد.....

بِربِّ العشقِ أُحبكِ ..


سليمان الهواري
الحوار المتمدن-العدد: 5389 - 2017 / 1 / 1 - 13:17
المحور: الادب والفن
    


بِربِّ العشقِ أُحبكِ ..
***************
أُحبكِ ..
بِربِّ العشقِ أُحبكِ
بِالخفقةِ
حِينَ يُزغرد نبضُك
تحت أضلعي
أنفاسُكِ في أنفاسي
حُقولَ زعترٍ
تُزهِر
شلالاتِ رغبةٍ
عواصفَ حنينٍ
تُمطِر
أُحبكِ ..
بِرجفةِ نهديك
حين تُشعلين مَواقِدي
مشاتِلَ جمرٍ
بِرجفةِ أناملي
حين أسيلُ شهدا
مِنْ أعالي تنهيداتِك
حتى أسفلَ النهر
بالله عليك
كيف لا أبايعك
أنا الذي
سلمتكِ كلَّ العمر
أُحبكِ ..
بِحضنِكِ
حين يحتويني
وشغبي مِنْ ألفِ عام
كيفَ تنسِفينني
بينَ هزّة خِصرٍ
بينَ آهٍ
وآهٍ
ثم آهٍ
وارتِعادَة نَحْر
أُحبكِ ..
بِوجعِ الفراقِ
حينَ صرخ البحر
رَدّتْ دموعُ المدينة
تغرِّد في روحي
مواويلَ القهر
كيف لا أعبُدُ قِديسةً
تجلّلَتْ في ثوب أنثى ..
تنسج من آهاتي
بحورَ شمسٍ
كلَّ مطلعِ فجر
أُحبكِ ..
بشموخِ الوقفة
والأبيضُ
يجللُ قِديسة ..
قامةُ نخلٍ
أمْ نبية أنتِ
تفتحين قلبي ..
أُحبكِ ..
بقلبِ كفِّكِ
حينَ
يحضُن لِساني شرايينَكِ
كلَّ عصفةِ عِشقٍ ..
آه لرياح الشمال
كيف تكتب في وجه الزمن
أسطورة حب ..
أُحبكِ ..
بحرقة العين في العين
كيف تمتد الشفاه
تقطف غِلالَ عنقي ..
كيف تُذيبينَني
كل اشتعال أمر
أُحبكِ ..
بالدمع في عينيك
حين الشوقُ
يشتعل براكينَ كُحْلٍ
تطوي المسافاتِ إليك ..
تُوفي بالنّذر
أُحبكِ ..
بشفاهك المرتعدة
بين قُبْلتين
حين يهفو الماء للماء ..
أُحبكِ ..
برقبتك
وشَعركِ الكستنائي يأكل أصابعي
تُحرقين غاباتي
يا بنت بحرين
كيف تراودين سرباتِ جنوني
حتى تَركعَ خيولي
على عتباتك
يا امرأة
لخصت وجودي
حتى تمام الحشر
أُحبكِ ..
***رضا الموسوي***





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سليمان الهواري

إجمالي القراءات: 787,787
المقالات المنشورة: 518
- تراتيل في محراب القديسة 6
- تراتيل في محراب القديسة 3
- تراتيل في محراب القديسة 4
- تراتيل في محراب القديسة 5
- عن الحب أتحدث ..
- تراتيل في محراب القديسة 1
- تراتيل في محراب القديسة 2
- على مشارف الوادي المقدس
- توهج .. لهيب و دفء انتظار
- القصيدة الحمراء
- متعب أنا ..
- كيف تظن انك على قيد الحياة ..
- لا تُبقي ولا تذر
- عشق يستفز عشقا
- مطر يغري بالحب
- معزوفة الاقراط 1-2-3
- معزوفة الاقراط 4-5-6
- ارتعاشة بلل ..
- بيني و بيني ..
- وافيق

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- التشكيلية ندى عسكر في معرضها المقبل:
- مسرحية يقول لي شيئآ لفرقة مكسيم غوركي الالمانية في ستوكهولم ...
- مسيحيو سوريا يطالبون بنشر ثقافة السلام
- رسوم متحركة تحكي قصص الجزائر
- ضحايا مغاربة في اعتداء اسطنبول: إحداث خلية أزمة بأنقرة واسطن ...
- ريتشارد كويست والممثلة كاثي غريفين يتبادلان قبلة العام الجدي ...
- ثقافة التعامل مع الاصدقاء والاعداء
- مصري يحصد جائزة المنتدى الثقافي اللبناني
- -جنازة مشتركة- للممثلتين ديبي رينولدز وابنتها كاري فيشر
- المغني البريطاني الصاعد جاك غارات الفائز بمسابقة بي بي سي لل ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - بِربِّ العشقِ أُحبكِ ..