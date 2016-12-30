أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - الصائغ يوسف .. يسألُ تفّاحتَهُ الأخيرة





اخر الافلام











المزيد.....

الصائغ يوسف .. يسألُ تفّاحتَهُ الأخيرة


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 21:17
المحور: الادب والفن
    


الصائغ يوسف .. يسألُ تفّاحتَهُ الأخيرة



لا أنتَظِرْ أحداً ..
ولا أحدَ في انتظاري .
وحدها سيّدَةُ البيتِ
تُداري كـ "أيّوبٍ" منَ الأسى
رزايا هذه الروحَ ..
روحي ..
المُتكَوّمَةُ فوقَ ايّامها
، مثل هزيمةٍ مُنْكَرَة ،
بسلامٍ عجيب .
وحدها تسألُ ..
كما كان الصائغُ يوسفَ
يسألُ تفّاحتَهُ الأخيرةَ
قبلَ أنْ تُطاردها السكاكينُ الأليفةُ ..
أهذا ، إذَنْ ،
كلّ ما يتبقّى
من وحشةِ الليلِ
دونَك ؟
"أهذا ، إذَنْ ،
كلُّ ما يتبقّى
من الحُب" ؟





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عماد عبد اللطيف سالم

إجمالي القراءات: 1,540,904
المقالات المنشورة: 664
- لن تكونَ لدينا حروبٌ كثيرةٌ .. في العام القادم
- أنا أكتبُ .. لأنّني خائف
- في الطريق من الضِفَةِ الشرقيّة ، الى الضِفَةِ الغربيّة لبغدا ...
- كُنْ حيثُ أنتَ .. ولا تخرُجْ الى الناسِ في الهواء الرديء
- مذاقُ الأشياءِ السابقة
- اشياءُ كثيرة .. لا معنى لها في الحروب
- عندما لا تكفي الايرادات لتغطية النفقات ، ودفع الرواتب
- القطاع الخاص غير المُنتِج ، و إشكالية دور الدولة في الاقتصاد
- الوقتُ يموتُ مع الوقتِ
- أنتَ مخذولٌ .. كنخلةٍ في الحرب
- أنا وعشيرتي .. ضدّ جميع القوى العُظمى ، في هذا العالم
- عندما يدخلُ إبرَهَةُ المدينةَ .. قادِماً من الرمل
- الضربةَ التي تقتلكَ ، ستجعلكَ تموتُ على الفور!!!!
- مواطنو بلوتو .. ليسوا على ما يُرام
- أخبار اقتصادية سعيدة ، من بلدانٍ أكثر سعادة ، من العراق -الس ...
- في الوقت بدل الضائع
- نظامنا الاقتصادي بكلّ بساطة
- اكتُبْ شيئاً لا يشبَهَكْ
- لا تُكابِرْ .. و لا تُبالِغ .. و أهدأ قليلاً
- ما يَسْرُدُهُ الرواة عن قصص الجنيّات في الموازنة العامة للدو ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- هذا ماخلص إليه المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته الاستثن ...
- بالفيديو... لص يسرق ساعة فنانة عربية ويلوذ بالفرار في لندن
- أبو العجب.. حارس الحكاية الفلسطينية
- أسبوعية “ماروك إيبدو” تصدر نسخة جديدة من عددها الأخير الذي س ...
- بالصور.. بكاء شباط و الكيحل أمام المجلس الوطني لحزب الاستقلا ...
- نهاية الشباطية: حميد يشرف شخصيا على تحضير “جنازته” السياسية ...
- العلاج الثقافي في مواجهة التطرف والارهاب
- مجهولون يعتدون على بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة بم ...
- الزهراء صلاح: الرسم بمغزاه الابعد -
- تجارب علمية لتثقيف الأطفال في الامارات

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - الصائغ يوسف .. يسألُ تفّاحتَهُ الأخيرة