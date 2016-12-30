

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 21:17

المحور: الادب والفن









الصائغ يوسف .. يسألُ تفّاحتَهُ الأخيرة







لا أنتَظِرْ أحداً ..

ولا أحدَ في انتظاري .

وحدها سيّدَةُ البيتِ

تُداري كـ "أيّوبٍ" منَ الأسى

رزايا هذه الروحَ ..

روحي ..

المُتكَوّمَةُ فوقَ ايّامها

، مثل هزيمةٍ مُنْكَرَة ،

بسلامٍ عجيب .

وحدها تسألُ ..

كما كان الصائغُ يوسفَ

يسألُ تفّاحتَهُ الأخيرةَ

قبلَ أنْ تُطاردها السكاكينُ الأليفةُ ..

أهذا ، إذَنْ ،

كلّ ما يتبقّى

من وحشةِ الليلِ

دونَك ؟

"أهذا ، إذَنْ ،

كلُّ ما يتبقّى

من الحُب" ؟



