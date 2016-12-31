

شمس عام جديد

نسيم عبيد عوض

الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 21:17

المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات







شمس عام جديد

بقلم نسيم عبيد عوض

ماهى إلا ساعات قليلة ويشرق علينا شعاعات نور يوم جديد فى عام ميلادى جديد ‘ وهذا فى حد ذاته نعمة إلهية عظيمة ‘ أنه سمح لنا بعام جديد فى حياتنا على الأرض وحتى لو بأيام أو ساعات معدودة ‘ فالله هو الذى سمح بأن يأتى بنا الى هذه الساعة ومابعدها حسب سماحه‘ ومع شروق شمس عام جديد فى حياتنا‘ ومع كل نسمة نسجد لإلهنا شاكرين نحمده عليها ‘ وأيضا طالبين منه أن يمحى كل آثامنا ويغفر كل خطايانا ‘ ونوعده ببدء حياة جديدة فى العام الجديد ‘ روحا وفكرا جديدا ‘ خاليا من أفكار السوء ‘ نوعده بالبقاء فى دائرة النور التى وهبنا إياها ‘ ونبعد عن ظلمات هذا العالم وشهواته.

وطوبى للذين سبقونا للسماء ‘ فهم حسب وعد الله يرون كل شيئ جديدا " ها أنا أصنع كل شيئ جديدا ‘ فهناك سماء جديدة وأرضا جديدة ‘ ويسكنون مع الله فهم شعبه وهو إلههم‘ لا خطية ولا ألم ولا شهوة ‘ حياة روحية أبدية ‘ أما نحن الذين على أرض غربتنا ‘ نعيش مجاهدين لكل مافى العالم من شهوات وخطايا ‘ ولذلك نحن دائما نصلى لإلهنا أن يحفظنا من الشرير ‘ ونسأله حمايتنا من شهوات الجسد وظلم العالم ومادياته الآثمة ‘ ويسندنا فى جهادنا حتى نصل الى بر الأمان فى حياتنا معه فى السماء.

ولنبدأ العام الميلادى الجديد بقلب وعقل وفكر جديد ‘ نقلب صفحة من كتاب حياتنا بما فيها من سيئات الماضى كله ‘ ولنقل مع الرسول

" الأشياء العتيقة قد مضت .هوذا الكل قد صار جديدا." 2كو5: 17.

والبداية مع وعد الله لنا نحن أولاده المؤمنين به والذى وهبنا نعمة الخلاص " وأعطيكم قلبا جديدا .وأجعل روحا جديدة فى داخلكم . وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم . وأجعل روحى فى داخلكم وأجعلكم تسلكون فى فرائضى وتحفظون أحكامى وتعملون بها .. وتكونون لى شعبا وأنا أكون لكم إلها." حز36: 26و27 ‘فلنسأله ان يعيدنا الى يوم ميلادنا الثانى من الماء والروح .

ومع بداية نسمات يوم جديد لعام جديد فلنصل مع الرسول" أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم .فان خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار . فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور."رو13: 11و12

ونسأل ربنا قلبا نقيا إخلق في يا الله وروحا مستقيما جدده فى أحشائي ..

ومع دقات ساعات اليوم الجديد فلنبدأ العام الجديد إنسانا تائبا عن كل الخطايا والذلات والعثرات والذنوب التى فعلناها فى عامنا الماضى ‘ ليستقبل إنساننا الداخلى حياة جديدة طاهرة بيضاء ببهجة وسرور ‘ نتنسم فيها هواء نقى خالى من شوائب قد تابعتنا فى العام المنصرم ‘ولنفتح أحضاننا بالحب لبداية جديدة.

ومع بدء شعاع نور العام الجديد نبدأ نهجا جديدافى حياتنا:

1- كإنسان متغير فى نظرتى للأمور: وحسب قول الرب " سراج الجسد هو العين . فان كانت عيناك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا.وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما." فلتكن نظرتى للأمور فى عامى الجديد بعين بسيطة نيرة ترى الحسنات وتبغض رؤية السيئات ‘ نظرة روحية لكل أمور حياتنا حسب فكر المسيح.

2- إنسان متغير فى رغباته ..يعيش فى تسليم كامل لله: وليكن دستور حياتنا قول الرب " أطلبوا أولا ملكوت الله وبره . وهذه كلها تزاد لكم ‘ فلا تهتموا بالغد لأن الغد يهتم مما لنفسه .يكفى اليوم شره . مت6: 33و34‘ وأرتل " عليك يارب توكلت . لاتدعنى أخزى مدى الدهر."مز31: 1‘ ورغباتى المادية الدنيوية الشهوانية أطرحها بعيدا ولا أعود اراها فى حياتى‘ ولتكن البداية فى يد الله القدير تساعدنى فى حياتى الروحية الجديدة.

3- إنسان جديد فى الشكل الخارجى والداخلى.. وكيف يكون هذا ..يجيب الرسول" تجددوا عن شكلكم بتجديد أذهانكم." رو12: 2

وتجديد الشكل هو تجديد فى أسلوب التفكير وتحول دفتها حتى تليق وتنطبق مع فكر المسيح . التفكير الروحى هو نظرة مسيحية ‘ عيون بسيطة ‘ توبة صادقة حاسمة . وفى ذلك يطلب منا الرسول" فاأطلب اليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله . عبادتكم العقلية . ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم .لتختبروا ماهى إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة."رو12: 1‘ وهذه هى الحياة المتجددة ذبيحة حب لله ..نرد الحب بالحب متذكرين " أنظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله."1يو3: 1‘ نسلم حياتنات للذى أحبنا ‘ حياتنا فى أعماقها ومن جذورها. لقد قدم الله الكلمة المتجسد حبه عمليا بتقديم جسده ذبيحة حب على الصليب من أجل فداء وخلاص البشر ‘ لذا يليق بنا الإتحاد معه بالتناول من جسده ودمه ‘ أن نقدم له أيضا حبا عمليا لنذبح جسدنا المادى لنقدم له ذبيحة حب عبادتنا العقلية بالروح والحق.

+لا تدع عينك تنظر الشر فتطهر جسدك من كل الشرور والشهوات الجسدية.

+دع لسانك لا ينطق بالدنس والإدانة فيصير أداة بركة حمد وتهليل لله .

+لا تمارس يداك عملا محرما فتصير أداة لعمل الخير وتقديم المعونة لحياة الأخرين.

ومع بداية العام الجديد علينا أن ننسى ونتذكر:

1- ننسى ونطرح خلفنا كل العادات السيئة والتى كانت تسيطر على كيانك وحياتك ‘ وتذكر أن تكون إنسانا طاهرا لتكون قديسا كما أن أبوك السماوى قدوس‘ ولنتضرع لإلهنا " أغسلنى فأبيض أكثر من الثلج"

2- أنسى خطايانا المحبوبة ولا أعود لها ثانية ‘وأصلى لإلهى "استر وجهك عن خطاياي وأمح كل آثامى ‘ لأنك وعدت " أنا هو الماحى ذنوبك"

3- أنسى محبة الذات والأنانية ..المجد الباطل ..حب الظهور ..حب السيطرة ..وأتذكر خدمة الحب الباذل للآخرين ..محبة العطاء والبذل للغير..أتذكر ان أتضع من كل قلبى .. أختفى خلف صليب المسيح وهو يقودنى حسب مشيئته.

4- أنسى محبة العالم والأشياء التى فى العالم لأنها عداوة لله ‘ وأذكر محبة الله من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك ‘ ومحبة الآخرين كنفسك ‘ وتذكر دائما أن المحبة نستر كثرة من الخطايا ‘ وأن المحبة لا تسقط أبدا ‘ والمهم ان الله هو المحبة الحقيقية.

5- أنسى تضييع الوقت فيما لا يفيد ‘ وأذكر لطف الله الذى تمهل علينا حتى وقتنا هذا حتى تأتينى الفرصة للتوبة والعودة الى أحضان أبى السماوى. وأذكر المرات الكثيرة التى أنقذنى الله فيها من التجربة والسقوط ‘ وكيف مد يده فى الوقت المناسب وأنقذنى من رباطات الخطية.

6- أنسى كل مامضى بنا من فشل وخيبة أمل وأضع مكانها مراحم الرب التى قدمها لنا ‘ وأذكر رجائى فى الرب يسوع القائل بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئا‘ وأنسى ماأصابنا من الأخوة والأصدقاء من قسوة ومن نقصاتهم وإهانتهم ‘ وأضع مكانها ماقدموه لى من حب ومساندة واهتمام وكل خير قدموه لى ‘ أضع مكانها الصفح والمغفرة والمحبة.

7- أذكر دائما أن كلمة الله الحية الفعالة التى تمنحنى راحة الضمير والفكر النقى ‘ والقلب المملوء بمحبة الله والآخرين‘ أذكر دائما أن أعيش ضابطا للنفس ضد رغبات الجسد والمادة وتعظم المعيشة ‘ولتكن " كل من يجاهد يضبط نفسه فى كل شيئ."1كو9: 25.

+أعرف نفسك جيدا ‘ ولتكن لنا وقفة مع الذات ‘ نقلب صفحات ونطويها ونذكر صفحات ونحياها ‘ ولنتذكر أننا من ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة.

+لا تضلوا . الله لا يشمخ عليه ..فان الذى يزرعة الإنسان إياه يحصده أيضا. لآن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا. ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية."غل6: 7و8.

" وتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله فى البر وقداسة الحق ."أف4:23. ولنصلى لإلهنا ..إغرس فى قلوبنا الحب لك أولا ثم محبة الأخرين ‘ إعطنا فضيلة التواضع والوداعة ‘ إنعم لنا بالحكمة والعقل الفهيم ‘ وإمنحنا الصبر وطول الأناة ‘ نعيش محتملين بعضنا البعض بالمحبة الكاملة‘ إقبل تضرعاتنا اليك لتنير بنورك علينا وتهبنا القلب الجديد والروح الجديدة لنسير فى عامنا الجديد فى توبة صادقة وحياة حرة كريمة تضمنا يداك الطاهرتين لتقودنا فى موكب نصرتك .

وكل عام جديد وأنتم جميعا طيبين وليكون فيكم رائحة المسيح الذكية .









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