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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - جميل السلحوت - بدون مؤاخذة- فلسطين الفدرالية
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بدون مؤاخذة- فلسطين الفدرالية
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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - جميل السلحوت - بدون مؤاخذة- فلسطين الفدرالية