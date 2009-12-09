

محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 19:39

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









نكمل ما جاء في كتاب نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة، حيث جاء في الصفحة ١٩٣ سبب تسمية فاطمة بهذا الاسم، حيث جاء التالي:

روى منصور ابن صدقة، عن سعيد، عن ابن عباس، قال: قال محمد: ابنتي فاطمة حوراء آدمية، لم تطمث ولم تحض (عجيب، فكيف ولدت الحسن والحسين !!!؟)

وانما سماها فاطمة لان الله فطمها ومحبيها من النار.

(الذي أعرفه أن فَطَمَ الصبيِّ يَفْطِمه فَطْماً، فهو فطيم: فصَلَه من الرضاع، وبالتالي تكون فاطمة معناها المنقطعة عن الرضاع، ولا تعني ابدا تحريمها على النار، وربما يكون الأصح أن تكون النار فاطمة عنها حتى لا تحرقها، وليس أن تكون فاطمة مفطومة من النار، أي لا ترضع النار).

(ثم أن اسم فاطمة أطلق على نساء كثر قبل ابنة محمد، مثل فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، فاطمة بنت حمزة عم محمد، فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فهل معنى هذا أن جميع هؤلاء الفواطم محرمات على النار!!!؟)

وفي رواية: فطم من أحبها من النار.

وفي رواية أخرى: إنما سماها فاطمة لأنها فطمت من الشرك، ولولا أن علي بن ابي طالب كفوا لها، لما كان لها كفوا الى يوم القيامة.

وروى جابر بن عبد الله عن أبي جعفر، قال: انما سماها فاطمة الزهراء لأن الله خلقها من نور عظمته، فلما أشرقت، أضاءت السماوات والأرض بنورها، وخشت أبصار الملائكة، وخرت الملائكة لله ساجدين، وقالوا: الهنا وسيدنا، ما هذا النور؟

فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري، أسكنته في سمائي، وخلقته من عظمتي، أخرجه من صلب نبي من أنبيائي، أفضله على جميع الأنبياء، وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري، ويهدون الي خلقي، وأجعلهم خلفاء في أرضي، بعد أن ينتهي وحي.



محمد الحداد

٣١ كانون الأول ٢٠١٦













