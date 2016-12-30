

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 18:00

المحور: الادب والفن









معترضة

أو بين قوسين



في ليالي السمر

وحتى مطلع الفجر

كنا ندع حشرة السهاد

تصارع مصيدة الوسن

ونصرخ بأعلى صوتنا

بلسان بذيء

وبالعبارات السليطة

ونبصق هنا وهناك

ونتف على الخلاء

الذي من حولنا

وكأنه مكب قمامة

-

وفي كل مجادلة

على هدف

وقت ضائع

نقوم ونقعد

ونواجه بعضنا

وفي كل حنق زائد عن الحد

نكاد نتضارب بالأيدي

ونشتم الأخر

لنفرغ أجوافنا

من العنت القاهر

-

وفي كل أوقات الارتباك

وقبل فك الاشتباك

كنا نقرقع متة

مع كأسة شاي

و نفصص بذر

أو فول سوداني

ونلقي بقشر

إشارات استفهام

ونبتلع لب

إشارات تعجب

ما أنزل الله بها من سلطان

-

وفي كل صفنه

نسب بعضنا بعضا

ونشنع بالغائبين عنا

أخو هيك وهيك

وكأنه كان هناك نزاع

قائم فيما بيننا

على حق مسلوب

ضاع منا

لا ندركه

-

والكل يعاني من شعور عنيف

وكأنه مبحر بخضم العدم

دون دفة بادية للعيان

وهو يضرب باليم

وعلى متن

كل مركب نقص

-

والآخرون جميعاً

محكومون إلى ما لا نهاية

كحمير الطاحونة

بسرج الاستخفاف

ومضبطون بما فيه الكفاية

بنير منتهى الضآلة

وبقية بشر قطيع القمل

تتابع مشوار الخوار

على أنغام عزف

يا حادي العيس

لا تعرج عليهم

في ترحالك الأجل

-

وترتعد فرائصنا

في رحلة تحصيل القوت

بأظافر مدماة

مع الاستهتار بعرق الجبين

وبإراقة مـــاء الوجه

وبهدر قيمة الإنسان

-

ونتلقى الجلد المبرح

على جنوبنا

لنسير حثيثاً

ونكب على وجوهنا

ونعاني الويل

من قلة أهميتنا

-

لنمضغ ما تيسر من

زفرات اليأس

وفي كل شحنة زائدة عن الحد

من شدة الغيظ

نعاني من نقص عتاد الحرية

وبدون مناسبة قومية

نضرب برؤوسنا

عرض الفائض

-

ونتلوى تحت ضغوط

حشوات قابلة للانفجار

من نكد المواطنة

غيرالفاعلة

-

ونقذف بصرخات استياؤنا

من خلف

وعلى انفراد

لنغلظ المنافس

-

ولذلك كنا غير هيابين

للعبور نحو الضفة الآخرى

و نتمنى أن نكون قمامين

في العالم المتمدن

لنفر بجلدنا

نحو العالم الحر

والذي كنا نراه زاهياً براقاً

من وجهة نظر

طلبنا للحرية

-

واجت والله جاباها

أصبحنا عتالين

نحمل رممنا الباقية

على أعتاقنا

وفي كل محطات السفر بالعالم

لنحصل على جزء يسير

من حرية افتقدناها

-

لنكتشف أن الحرية

ملك يمين لك

بالوطن

-

أما العالم جميعاً

فيراك مجرد حثالة

مسلوب الإرادة

ويضحك عليك

بلسان إنسانية

غير شريفة

لا تخصك

بما عولت عليه

من مفهوم

الشرف الاجتماعي

-

لأن إنسانيتهم

فوقيه لهم

دونية لنا

-

وهكذا دواليك

نعود من حيث بدأنا

للمطالبة بحرية

ذبول أطرافنا

وبانتهاء فترة زمننا



كمال تاجا