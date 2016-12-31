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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حواس محمود - لماذا تخلى الب ي د عن تسمية روج افا
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لماذا تخلى الب ي د عن تسمية روج افا
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حواس محمود - لماذا تخلى الب ي د عن تسمية روج افا