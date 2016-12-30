

قاسم حسن محاجنة

الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 15:22

المحور: كتابات ساخرة











الشيخ فتحي وتيريزا ماي ..

عند عودته من تأدية مناسك الحج ، وبعد أن "خفّت رِجل" (أي قلّ الزائرون)المباركين للشيخ فتحي على حجّه وعودته سالماً من الأراضي المقدسة .... عاد الشيخ والحاج الى ممارسة مهنته المعتادة. فهو صاحب دكان مشهورة لبيع الملابس الجاهزة، الأحذية (أجلّكم الله)، وبعض الأدوات المنزلية .

خشيتُ كغيري أن يتحول الشيخ الى متزمت ، عبوس وجاد ونفتقد خفة ظله وسخريته المرة التي طالما أطلقت من صدورنا، أحشائنا وحناجرنا ضحكات صاخبة مجلجلة ، حد الوجع . فالشيخ معروف بقفشاته ونكاته مع الرائح والغادي ..

وكانت دكانه ملتقى للأصدقاء ، لا تخلو لحظة من اللحظات من زائر للشيخ ،لم يحضر للتبضع بل لتزجية الوقت في الضحك والفكاهة ، ناهيك أن الشيخ كان كريما والضيافة في دكانه جاهزة .. وعنّي شخصيا فقد تناولتُ معه طعام الغداء أكثر من مرة.. فأم محمود ، زوجته، كانت تُحضر كل يوم للشيخ غداءه الى الدكان، مع أخذها بعين الإعتبار ،بأن تكون الوجبة كافية لأكثر من ثلاثة أشخاص .. بالمختصر، فكل من كان حاضرا في الدكان ساعة قدومها ، فهو ضيفٌ مرحب به .

-مبروك والحمد لله على سلامتك .. بادرتُه قائلا .

وبعد عناق وقبلات ، سألتُه :

-كيف كانت رحلتك ..؟

-ممتازة والحمد لله .. فقد بدأتُ حياتي في شارع ستين وأنهيتها في شارع ستين ..!! قال مقهقها ..

-كيف؟ تسائلتُ..

- لقد أسكنوني في شارع اسمه شارع الستين ..!! أجابني

انفجرتُ ضاحكا ، كما لم أضحك من قبل ..

وشارع ستين ، والذي بدأ الشيخ به حياته كشاب مراهق ، هو شارع في مدينة يافا ، سكنه الشباب العرب من أهل قريتي وغيرها، الذين عملوا في مدينة تل أبيب، في كل عمل سانح حينها ، وأغلبهم عمل في "العتالة"، أي نقل حجارة طوب البناء الى الطوابق العليا ، وذلك مقابل أجر معلوم.. وهو عمل شاق جدا ويتطلب قوة وجلدا وكان أخواي الكبيران من هؤلاء العتالين .. ويقع الشارع في حي هجره سكانه العرب عام 1948 .

وهو الى ذلك ، شارعٌ زاولت فيه ومن خلاله بائعات الجنس "تجارتهن"، وعلى ذمة بعض الزبائن ومنهم الشيخ فتحي طبعا، كانت أغلبية هاته الفتيات من أصول شرقية ..

ولأن هؤلاء العمال كانوا يعودون الى بيوتهم مرة كل اسبوعين أو أكثر فقد ازدهرت تجارة الجنس في ذلك الشارع ، وقصده الرجال والشباب يهودا وعربا . مما أدى الى اكتساب شارع ستين شهرة تفوق شهرة أي شارع آخر .. واصبح يستعمل ككناية عن الذهاب الى "الشرموطات" ، في لغة أولئك العمال البسطاء والكادحين كدحا من أجل لقمة العيش .

كان هذا قبل ان يتوب الشيخ بفترة طويلة .. وها هي الأيام تمر، وبعد انقضاء عشرات السنين ، يعود الشيخ للالتقاء بشارع الستين ، ولكن بشكل مناقض كليا للقاءه الأول .

تذكرتُ هذه القصة بعد سماع المتحدث بإسم رئيسة الوزراء البريطانية ، والذي علّق على خطاب كيري بالقول ، بأن المشكلة الفلسطينية ليست مشكلة الاستيطان..!!

وهكذا يُكرر التاريخ نفسه بسخرية شديدة ، فاللقاء الأول للشعب الفلسطيني مع بريطانيا كان "وعد بلفور" الذي أدى الى تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني ، ويتجدد اللقاء مع السيدة تيريزا ، بقول المتحدث الرسمي ، بأن الاستيطان ليس هو المشكلة ..

الله يرحم عظامك يا شيخ فتحي ..!!