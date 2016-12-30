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|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - قاسم حسن محاجنة - الشيخ فتحي وتيريزا ماي ..
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الشيخ فتحي وتيريزا ماي ..
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|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - قاسم حسن محاجنة - الشيخ فتحي وتيريزا ماي ..