

جمعيات وشخصيات عراقية في السويد

الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 13:35

المحور: حقوق الانسان













في عملية جبانة أقدمت عصابات الجريمة المسلحة باقتحام منزل الصحفية والناشطة المدنية السيدة أفراح شوقي، وبصفة جهة أمنية حكومية، وبعد أن روعوا واعتدوا على عائلة الصحفية أفراح وسرقوا بعض أموالها وسيارتها الخاصة،اختطفوها من منزلها واقتادوها إلى جهة مجهولة.

أننا الموقعين أدناه من ناشطين ودعاة الحقوق المدنية والمهنية في المملكة السويدية، ندين بشدة هذه الجريمة النكراء ونحمل الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن هذا الفعل الشنيع،وفي نفس الوقت نطالب السلطات باتخاذ الإجراءات العاجلة للكشف عن ملابسات الجريمة والجهات التي قامت بها، ومحاسبة قوى الأمن المسؤولة عن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة.وقبل هذا، العمل بشكل مكثف ودقيق على إنقاذ حياة الصحفية أفراح شوقي وتحريرها من يد خاطفيها وإعادتها إلى عائلتها، وتحديد الجهة المنفذة وإنزال أقصى العقوبات بحقها. كما نطالب بوضع ضوابط ملزمة للسيطرة على الانفلات الأمني المتفاقم وانتشار السلاح وعصابات الجريمة والوقوف بحزم بوجه هذه القوى التي باتت تروع الناس وتسلبهم حقوقهم الإنسانية وتعتدي على كرامتهم.



1 ـ رابطة المرأة العراقية فرع السويد ـ ستوكهولم

2 ـ جمعية المرأة العراقية ـ ستوكهولم

3 ـ الاتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد

4 ـ الحركة النقابية العمالية العراقية في السويد

5 ـ لجنة اللاجئين العراقيين في ستوكهولم

6 ـ اتحاد الجمعيات العراقية في السويد

7 ـ نادي 14 تموز الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

8 ـ رابطة الديمقراطيين العراقيين في ستوكهولم

9 ـ دكتور صالح ياسر رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة

10 ـ بسام محيي خضير كاتب

11 ـ هيفاء عبد الكريم رابطية

12 ـ ليث حميد

13 ـ عبد الكريم حيدر عبد الواحد

14 ـ أياد عباس

15 ـ خوشناو شير

16 ـ دكتور عبد الحسين الاعرجي

17 ـ جاسم هداد ناشط مدني

18 ـ نديم فزع ناشط مدني

19 ـ وسام حسناوي كسار

20 ـ غازي عبود

21 ـ دكتور توما شمعون

22 ـ سعد مجيد الجيزاني

23 ـ لؤي حزام عيال

24 ـ نعمة عيال نصار

25 ـ سعيد شلش العسكري

26 ـ زكي المظفر

27 ـ رياض أدمون

28 ـ سامية محمد

29 ـ فانا عزيز

30 ـ حكمت حسين ناشط مدني

31 ـ جواد علوان الربيعي

32 ـ عبد الرضا المادح قاص وكاتب

33 ـ ميثم محمد علي

34 ـ هادي عبد علي

35 ـ فيروز يوسف

36 ـ أحمد طه حمودي نقابي

37 ـ فاطمة رضا حسين رابطية

38 ـ دلناز عبد الواحد

39 ـ نجيب حسين مهدي

40 ـ حيدر علي حسن

41 ـ بشرى الطائي

42 ـ رند الحلفي طالب

43 ـ روى الحلفي طالب جامعي

44 ـ روناك محمد محمد ناشطة نسوية

45 ـ ثانا نجدت طالبة

46 ـ بيان محمد ناشطة نسوية

47 ـ سيروان صديق موظف

48 ـاسعد المهداوي

49 ـ محمود سلمان عاصي

50 ـ هادي الجواد

51 ـ طالب عبد الأمير أعلامي وكاتب

52 ـ عيسى عوده متقاعد

53 ـ سمير جادري

54 ـ قاسم عبود

55 ـ دكتور ليث العاني أكاديمي

56 ـ دكتور خليل عبد العزيز

57 ـ فرات المحسن صحفي وكاتب

58 ـ بسعاد عيدان مهندسة كيماوية

59 ـ عبد الله حطاب

60 ـ حاتم الطائي

61 ـ كريم حسون الأسدي

62 ـ دكتور أزهر المظفر

63 ـ جبار حسن

64 ـ نورية المقدادي ناشطة نسوية

65 ـ كفاح وضاح حسن سعدون

66 ـ دنيا رامز حسين

67 ـ الدكتورة سعاد خيري

68 ـ رئيفة صادق تربوية

69 ـ يحيى المحسن موظف

70 ـ صفاء سعيد

71 ـ بيان محمد

72 ـ نبيل البازي محاسب

73 ـ فهد محمود عامل

74 ـ فيصل الفؤادي نقابي