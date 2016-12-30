

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 13:27

المحور: الادب والفن









إلـــــــى:



ــ كل مناضلات حزب الطليعة، الحاضرات، وغير الحاضرات في مؤتمرهن: {المجلس الوطني}.

ــ إلى عضوات اللجنة الوطنية للنساء الطليعيات.

ــ إلى المكتب الوطني للنساء الطليعيات.

إلى رفيقة عمري المناضلة الصامدة: بنبيه لطيفة، التي تقف إجلالا لأرواح الشهداء، وللأرواح كل من فقدناهم: لروح الشهيد المهدي، وروح الشهيد عمر، وروح الفقيد بوكرين، وروح القائد العظيم الفقيد أحمد بنجلون.



محمد الحنفي

*****

الجميلات في وطني...

مناضلات...

والمناضلات في وطني...

جميلات...

وجمالهن...

يتوهج...

عندما يصرن مقتنعات...

بفكر الشهيد عمر...

بفكر الشهيد المهدي...

باشتراكية علمية...

عندما يصرن منتميات...

لليسار...

عندما يناضلن...

في إطار حزب الطليعة...

عندما يعقدن...

مؤتمرهن...

لإفراز توجيه سليم...

وقوانين متطورة...

وقيادة...

للمناضلات الجميلات...

حتى يتصدين...

لكل آفات التخلف...

في صفوف النساء...

في صفوف جماهير الشعب...

حتى يواجهن...

أدلجة دين الإسلام...

التدخل المجتمع...

وكل النساء...

في تيه الظلام...

حتى ينرن الطريق...

نحو الخلاص...

في اتجاه تحقيق المساواة...

بين النساء / الرجال...

لتحقيق ديمقراطية الشعب...

لقطع الطريق...

أمام استغلال النساء...

امام إشاعة فكر الظلام...

في صفوفهن...

*****

والمناضلات الجميلات...

عندما يعقدن...

مؤتمرهن...

في إطار حزب الطليعة...

يرفعن...

من شأن حزب الطليعة...

من شان نضال النساء...

في حزب الطليعة...

من شان الاقتناع...

بفكر حزب الطليعة...

بفكر الشهيد عمر...

بفكر الشهيد المهدي...

بأفكار...

عظماء اليسار...

منذ صار لليسار...

أيديولوجية...

اشتراكية علمية...

تحليل ملموس...

لواقع ملموس...

*****

فالمناضلات الجميلات...

حين يناضلن...

انطلاقا من تنظيمهن...

من التماس الوفاء...

إلى الشهيدات / الشهداء...

إلى جماهير النساء...

إلى الشعب...

إلى العاملات / العمال...

إلى الأجيرات / الأجراء...

يفصحن...

عن إخلاصهن...

إلى ما يقتنعن به...

إلى نهج اليسار...

إلى حزب الطليعة...

إلى كل نساء الوطن...

*****

فالمساواة مبدأ...

والمساواة حق...

والديمقراطية مبدأ...

والديمقراطية حق...

والعدالة مبدأ...

والعدالة حق...

ونساء بلادي...

محرومات...

من حق المساواة....

من حق ديمقراطية الشعب...

من حق العدالة...

*****

والمناضلات الجميلات...

في حزب الطليعة...

يقدن النضالات المريرة...

يسعين...

إلى تحقيق المساواة...

إلى تحقيق...

ديمقراطية الشعب...

إلى تحقيق العدالة...

حتى تنعم كل النساء...

حتى ينعم الشعب...

بالانتماء...

إلى هذا الوطن...

التناضل فيه...

تنظيمات حزب الطليعة...

ونساء حزب الطليعة...

لرفع مكانته...

بعد فرض التحرير...

بعد فرض ديمقراطية الشعب...

بعد فرض العدالة...

في توزيع الثروات...

في تقديم الخدمات...

لتحقيق المساواة...

بين النساء / الرجال...



ابن جرير في 31 / 12 / 2016



محمد الحنفي