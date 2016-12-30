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كلُ عامٍ والوالي بخير


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 13:27
المحور: الادب والفن
    


سنحتفل بقدوم سنة جديدة
وأحلامنا لا تزال بعيدة
الوالي متحكم برقاب الشعب
والشعب كعادته
يفترش الحديدة
الوالي يزداد غِنىً
يزداد قيمةً
وقيمة المواطن زهيدة
لا نزال نحلم بالأستقلال
وبحكومة حكيمةٍ رشيدة
لا نزال نحلم بالعدالة
وأن تتحقق المطالب التليدة
لا نزال نحلم بحكم القانون
وان يكون فوق الجميع
كالشمس المجيدة
لا نزال نحلم بأن لا نرى فقرائنا
يفترشون الطرق
ويتغطون بالجريدة
لا نزال نحلم بحرية الرأي
وأن يحرر الوالي عبيده
لا نزال
لا نزال
لا نزال
والقائمة طويلة
وألأحلام عديدة
لكننا لن نرى حلماً يتحقق
لكن سلطة الوالي
ستصبح وطيدة
إذا أردنا لأحلامنا أن تتحقق
فلنسافر لدنيا ثانية
لأوطانٍ بعيدة
كل عام
والوالي بخير
وأوضاعه مسرةٌ
وذكراه مجيدة





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - كلُ عامٍ والوالي بخير