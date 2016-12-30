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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمود سلامة محمود الهايشة - كتاب حكايات علمية 1-2-3 -123-!! للأديب محمود سلامة الهايشة.. للقراءة والتحميل





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كتاب حكايات علمية 1-2-3 -123-!! للأديب محمود سلامة الهايشة.. للقراءة والتحميل


محمود سلامة محمود الهايشة
الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 11:17
المحور: الادب والفن
    


Book scientific tales 1-2-3 "123" !! Writer Mahmoud Salama El-Haysha
Newly issued by the Association of Child Culture Dakahlia, in collaboration with Child Culture Palace in Mansoura, headed by Sameh Attrose, the first edition, from the book "1 - 2 - 3 (123)!! .. Tales science for children", writer Mahmoud Salama El-Haysha, the book is the fifth in a series spinning girls for boys and girls, which is edited by writer Fouad Hijazi.
Cover plate and some of the internal graphics that accompany the stories of the book quill artist Hosni Ghazi, was reviewed and linguistically well known.
Mahmoud Salama El-Haysha, is a researcher Agricultural Research Center, Central minutes of the General Authority for Cultural Palaces, Musharraf club kid Mansoura Sciences, member of the Board of Trustees of the Children s Palace culture in Mansoura, a member of the Governing Council of Child Culture Association in Dakahlia, a member of laboratory narratives Mansoura, member of the Literature Club Palace of Culture Mansoura and secretary of the club for the Council session administration 2016-2018, and member of Mansoura Atelier of the Arts and culture.
L.S.B.N: 978-977-732-371-0
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كتاب حكايات علمية 1-2-3 "123"!! للأديب محمود سلامة الهايشة
صدرت حديثا عن جمعية ثقافة الطفل بالدقهلية، بالتعاون مع قصر ثقافة الطفل بالمنصورة، برئاسة سامح العطروزي، الطبعة الأولى، من كتاب "1 - 2 - 3 (123)..حكايات علمية للأطفال"، للأديب محمود سلامة الهايشة، والكتاب هو الخامس ضمن سلسلة غزل البنات للبنين والبنات، والتي يرأس تحريرها الأديب فؤاد حجازي.
لوحة الغلاف وبعض من الرسومات الداخلية المرافقة للقصص بالكتاب بريشة الفنان محمد حسني غازي، وراجعه لغويا حسن معروف.
محمود سلامة الهايشة، هو باحث بمركز البحوث الزراعية، محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، مشرف نادي علوم طفل المنصورة، عضو مجلس أمناء قصر ثقافة الطفل بالمنصورة، عضو مجلس إدارة جمعية ثقافة الطفل بالدقهلية، عضو مختبر سرديات المنصورة، عضو نادي أدب قصر ثقافة المنصورة وسكرتير النادي لدورة مجلس الإدارة 2016-2018، وعضو أتيلييه المنصورة للفنون والثقافة.
دار الإسلام للطباعة والنشر – المنصورة - مصر
رقم الإيداع بدار "الكتب والوثائق القومية" بالقاهرة 8272/2015 ،
الترقيم الدولي L.S.B.N: 978-977-732-371-0
Researchgate:
https://www.researchgate.net/publication/304452051_Book_scientific_tales_1-2-3_123
Academia:
https://www.academia.edu/30610013/Hekayat_1-2-3_123_by_Mahmoud_Salama_El-Haysha.pdf





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محمود سلامة محمود الهايشة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمود سلامة محمود الهايشة - كتاب حكايات علمية 1-2-3 -123-!! للأديب محمود سلامة الهايشة.. للقراءة والتحميل