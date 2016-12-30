

المصيفي الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 11:15

المحور: الادب والفن









منذ الصغر يحلم في ازدراد السماء، بعد مضي سنـــوات عـــجــاف،

اتيحت له فرصة ابتلاعها، فكانت سعادته لاتوصف ،... اذ ابتلعها...

ساعده على هضمها هطول المطر... ولكن لايتسع دبره لاخــراجها

فاحدثـــت بــه غصـــة.