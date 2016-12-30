التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المصيفي الركابي - ازدراد,, قصة قصيرة جدا 67
|
|
ازدراد,, قصة قصيرة جدا 67
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
ومضات شعر ,,(66)
- ليليث (65)
- زلفى . .
- قلعوذات الروح ..
- هايكو,, 62
- قصة قصيرة جدا
- هايكو.. من مفردات نواميس الطبيعة ,,,(60)
- كولا اليتيمة ... (59)
- منتدى الرافدين للثقافة والفنون في ميشكن ، مرفئ استراحة لمثقف ...
- ناسكة ,,(55)
- هايكو عربي --55
- بين..بين --(54)
- 6 - هكائد عربية -- (هايكو ) - 54
- تانكا عربية --- ( 3 - قصائد )
- 5 - هكائد عربية --51
- 5 - قصائد الهايكو - (51 )
- قصتان قصيرتان جدا -- 50
- 3- قصص قصيرة جدا-- ( 49 )
- من مذكراتي المتواضعة لعام - 2014
- قصتان قصيرتا جدا -----45
المزيد.....
- تشريح جثة المغني الراحل جورج مايكل -غير حاسم-
- مؤلفة موسيقية بريطانيا في عمر 11 سنة تذهل جمهور الأوبرا
- مؤلفة موسيقية بريطانيا في عمر 11 سنة تذهل جمهور الأوبرا
- ابن كيران يجمع الأمانة العامة للحسم في مشاركة شباط بالحكومة ...
- صورة.. من هو الفنان شهير الذي سبب حرب تغريدات على -تويتر-؟! ...
- التعليم تنفي دعوتها لتعليم اللغة الفارسية في عموم العراق
- أطفال الثقافة الثالثة: نشأة بين عوالم مختلفة ومعضلة الشعور ب ...
- كونديرا متحدثا عن كونديرا -
- مبادرة بإسبانيا للتعريف بتاريخ مدريد الإسلامي
- إعلام البوليساريو غاضب من الدبلوماسية المغربية
المزيد.....
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المصيفي الركابي - ازدراد,, قصة قصيرة جدا 67