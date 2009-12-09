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اياد حلمي الجصاني
الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 11:11
المحور: ملف : ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس
    


(1) الدكتور عبد الجبار العبيدي : "هل كان الحسين(ع) مصيبا بمجيئه الى كربلاء وهل ان حزب الدعوة العراقي اليوم من انصاره المعتمدين " في مركز النور وتعليقي عليها بتاريخ 1 يونيو 2014
(2) " لماذا كل هذا العداء لايران " ؟ د. عبد الخالق حسين 25 ديسمبر 2016 في صحيفة الاخبار
(3) محمد حسين الرموني : في صحيفة صدى الوطن الصادرة في مشيغان بعنوان :" لماذا العداء لايران " بتاريخ 24 يناير 2010
(4) البينة الجديدة : " الملك السعودي يخصص( 2.5) مليار دولار لضرب الشيعة في العراق ! .حسن العلوي! 14 تموز2012 "
(5) مركز النور : الدكتور عبد الجبار العبيدي "اصحوا يا قادة العراقأ...فقد غلبكم النعاس...؟ 22 ديسمبر 2016
(6) مركز النور : " اللعنة تطارد امير دويلة قطر وادانته بدعم الارهاب تلاحقه في العاصمة فيينا " في مركز النور وتعليق الدكتور عبد الجبار عليها 12 اكتوبر 2016
(7) اليكوبيديا : " شهربانو شاه زنان بنت يزدجرد أميرة فارسية، واسمها يعني باللغة العربية "ملكة النساء" ولقبت بـ "سلافة" وهي ابنة آخر أكاسرة الفرس. هي زوجة الحسين بن علي بن أبي طالب وأم علي السجاد بن الحسين. وقعت في الأسر هي وأختيها بعد انتصار الجيوش العربية على الجيوش الفارسية في الفتوح الإسلامية وقد تزوجها الحسين بن علي بن أبي طالب، وأنجب منها ابنه علي زين العابدين. والقول الصحيح أنها توفيت بعد ولادة علي السجاد."
(8) ديوان العرب : " ومن اجل ربط القومية بالمذهب للحفاظ على الهوية الوطنية فقد أنتجت الحركة الشعوبية واحدة من اخطر الأساطير في سبيل ترويج فكرها وهي قصة زواج الإمام الحسين بن علي عليهم السلام بأميرة فارسية " من سلالة نقية " وهي الأميرة" شهربانو" أبنت الملك يزدجرد الثالث آخر ملوك الساسانيين الذين هد الله ملكهم على يد العرب المسلمين ".
(9) بيان الاسلام : "إن الناظر في جميع الروايات الواردة في قصة الغدير هذه سوف يجد أنها تتعلق بفضل الإمام علي وآل البيت، ولا تتعلق بأية وصاية أو خلافة لأحد. وأما ما زيد على الروايات الصحيحة الثابتة كأمر الوصاية لعلي بالخلافة، فهي من الموضوع المختلق على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو زور وبهتان، ومحض افتراء وضلال."
(10) ارجو مراجعة بعض مقالاتي المنشورة في مركز النور ذات العلاقة بموضوع البحث .
1- هل حان الوقت لاقامة علاقات افضل مع ايران ؟ 5/04/2013
2- ما الذي حققه الاقتصاد العراقي تحت خيمة اقتصاد السوق ؟ 5/10/2012 -
3- مؤشرات خطيرة على سيناريو الحرب الطائفية وقلب النظام في العراق 28/01/2013
(11) الداخلية لـ«الحياة»: " 2093 سعودياً متورطون مع التنظيمات الإرهابية في الخارج . ٢٦ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٦ ".
(12) في الحوار المتمدن والاخبار ومركز النور : " صفقوا معي للنائب الكويتي الوطني الغيور عبد الحميد الدشتي ". 24/12/2016





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اياد حلمي الجصاني

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الصفحة الرئيسية - ملف : ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس - اياد حلمي الجصاني - اضافة فهرست الى مقالتي المنشورة في صحيفتكم الكريمة