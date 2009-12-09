

النبى محمد فى حوار مع ال (سى إن إن ) عن ما بعد نوح الى ابراهيم فى العهد القديم

أحمد صبحى منصور

الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 11:11

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







النبى محمد فى حوار مع ال (سى إن إن ) عن ما بعد نوح الى ابراهيم فى العهد القديم

قال المذيع : نقرأ فى الاصحاح العاشر عن القبائل التى جاءت من نسل نوح بعد الطوفان

المذيع يفتح العهد القديم ، ويقرأ :

( الإصحاح العاشر : 10 :1 و هذه مواليد بني نوح سام و حام و يافث و ولد لهم بنون بعد الطوفان . 10 :2 بنو يافث جومر و ماجوج و ماداي و ياوان و توبال و ماشك و تيراس . 10 :3 و بنو جومر اشكناز و ريفاث و توجرمة. 10 :4 و بنو ياوان اليشة و ترشيش و كتيم و دودانيم .10 :5 من هؤلاء تفرقت جزائر الامم باراضيهم كل انسان كلسانه حسب قبائلهم باممهم . 10 :6 و بنو حام كوش و مصرايم و فوط و كنعان . 10 :7 و بنو كوش سبا و حويلة و سبتة و رعمة و سبتكا و بنو رعمة شبا و ددان . 10 :8 و كوش ولد نمرود الذي ابتدا يكون جبارا في الارض . 10 :9 الذي كان جبار صيد امام الرب لذلك يقال كنمرود جبار صيد امام الرب . 10 :10 و كان ابتداء مملكته بابل و ارك و اكد و كلنة في ارض شنعار . 10 :11 من تلك الارض خرج اشور و بنى نينوى و رحوبوت عير و كالح . 10 :12 و رسن بين نينوى و كالح هي المدينة الكبيرة . 10 :13 و مصرايم ولد لوديم و عناميم و لهابيم و نفتوحيم . 10 :14 و فتروسيم و كسلوحيم الذين خرج منهم فلشتيم و كفتوريم . 10 :15 و كنعان ولد صيدون بكره و حثا . 10 :16 و اليبوسي و الاموري و الجرجاشي . 10 :17 و الحوي و العرقي و السيني . 10 :18 و الاروادي و الصماري و الحماثي و بعد ذلك تفرقت قبائل الكنعاني . 10 :19 و كانت تخوم الكنعاني من صيدون حينما تجيء نحو جرار الى غزة و حينما تجيء نحو سدوم و عمورة و ادمة و صبوييم الى لاشع . 10 :20 هؤلاء بنو حام حسب قبائلهم كالسنتهم باراضيهم و اممهم . 10 :21 و سام ابو كل بني عابر اخو يافث الكبير ولد له ايضا بنون. 10 :22 بنو سام عيلام و اشور و ارفكشاد و لود و ارام . 10 :23 و بنو ارام عوص و حول و جاثر و ماش . 10 :24 و ارفكشاد ولد شالح و شالح ولد عابر .10 :25 و لعابر ولد ابنان اسم الواحد فالج لان في ايامه قسمت الارض و اسم اخيه يقطان . 10 :26 و يقطان ولد الموداد و شالف و حضرموت و يارح . 10 :27 و هدورام و اوزال و دقلة . 10 :28 و عوبال و ابيمايل و شبا . 10 :29 و اوفير و حويلة و يوباب جميع هؤلاء بنو يقطان . 10 :30 و كان مسكنهم من ميشا حينما تجيء نحو سفار جبل المشرق . 10 :31 هؤلاء بنو سام حسب قبائلهم كالسنتهم باراضيهم حسب اممهم . 10 :32 هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم باممهم و من هؤلاء تفرقت الامم في الارض بعد الطوفان )

سكت المذيع ثم قال : ما رأيك ؟

قال النبى محمد عليه السلام : هنا إتفاق مع القرآن الكريم فى أن ذرية نوح هم الباقون . قال جل وعلا : (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ (77) الصافات )

قال المذيع : هل يعنى هذا أن كل البشر الآن من ذرية نوح ؟ وهل يشمل هذا القبائل البدائية فى الأمازون ونيوزلندة والسكان المنعزلين فى اقصى الشمال وجزر المحيط الهادى ؟

قال النبى محمد عليه السلام : نعم . وهذا يمكن تصوره من خلال ما فهمناه من قصة البشر فى عصر نوح ، فقد كانت أعمارهم طويلة وانتشروا فى الأرض ، وبعد الطوفان فإن المؤمنين الذين نجوا تفرقوا فى الأرض ، وتناسلوا ، وبقي منهم من ينتسب الى نوح . منهم من وصل فى ترحاله الى اطراف الأرض فى الجزر البعيدة وبجوار القطب الشمالى وتأقلم على الحياة فيها منعزلا عن الآخرين ، ومنهم من عاش فى الغابات وبسبب إبتعاده عن بقية البشر ومعايشته الوحوش إحترف الصيد وإكتفى بما توفره له الغابة من غذاء ولباس ، وإعتادت أجياله على هذا النمط من الجياة وتأخروا عن ركب الحضارة الذى عاش فيه إخوانهم من ذرية نوح فى مناطق الأنهار والسواحل حيث إمكانية الاستقرار وبناء الحضارات والتواصل والتفاعل مع الآخرين سلما او حربا .

قال المذيع : ما رأيك فى التركيز على سلسلة نسب معينة ومنطقة معينة هى تقريبا الشرق الأوسط وتجاهل تام لما عداها فى العالم القديم حيث أكثرية البشر فى الصين واليابان وجنوب شرق آسيا وفى أوربا والأمريكيتين ؟

قال النبى محمد عليه السلام : جاءت إشارة هنا عن تفرق الأمم وإختلاف ألسنتهم . والله جل وعلا جعل من آياته إختلاف السنتنا وألواننا ، قال جل وعلا : (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22) الروم ) ، وأنه جل وعلا جعلنا شعوبا وقبائل مختلفة الأعراق لنتعارف (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) الحجرات ) .

قال المذيع : لم تُجب على سؤالى عن التركيز فى فرع معين من نسل نوح ، وإهمال الفروع الأخرى وهى الأكثر عددا .

قال النبى محمد عليه السلام : ربما يوجد تشابه هنا مع القرآن الكريم فى التركيز على قصص الأنبياء فى الشرق الأوسط ؟

قال المذيع : لماذا ؟

قال النبى محمد عليه السلام : حين نزل القرآن الكريم لم تكن للبشر معرفة واضحة إلا بالمنطقة الوسطى من العالم . وكانت الصين كتلة سكانية منعزلة مكتفية بنفسها . ثم لا ننسى أن القصص القرآنى لا يؤرخ للبشر ولا للأمم ، ولكن يقص ما حدث لبعض الأنبياء فى المنطقة مع التأكيد أنه جل وعلا لا يقصُّ تاريخ كل الأنبياء ـ وأن كل أمة خلا فيها نذير .

قال المذيع : فيما سبق توجد أسماء مألوفة تاريخيا ، ما رأيك ؟

قال النبى محمد عليه السلام : الأسماء يحدث فيها تغيير وتبديل فى النطق وفى الكتابة عبر العصور ، ومنها ما لا يزال معروفا ومتداولا من تلك الأسماء المذكورة

قال المذيع : هذا صحيح . فهو يذكر مثلا : مصرايم ( اى جد المصرييين والذى تنتسب اليه مصر ) و ( كنعان ) الذى ينتسب اليه الكنعانيون و بنو( كوش ) و ( سبا ) فى اليمن و (سبتة ) وربما تكون مدبنة سبتة المغربية و( بابل ) و ( ارك ) وربما تكون العراق ، و ( اكد و كلنة ) وربما تكون الكلدانيين ، و(اشور ) من الآشوريين أى السريانيين فى عصرنا و بنى (نينوى ) و هى لا تزال فى العراق . و يذكر ( حثا ) وربما يكون جد الحيثيين الذين تحاربوا مع مصر . ويذكر منطقة الكنعانيين من صيدا الى غزة ، يقول ( كانت تخوم الكنعاني من صيدون حينما تجيء نحو جرار الى غزة ) و يضيف اليها ( سدوم و عمورة ) قوم لوط فيما بعد . ويذكر (عيلام ) وهى قبيلة عربية قحطانية يمنية ، ويذكر ( يقطان ) وربما يكون قحطان جد العرب اليمنيين خصوصا وانه ذكر بعده حضرموت . هذا مع أنه لم يذكر العرب . وأسألك : هل ذكر القرآن الكريم بعض هذه الأسماء للمدن والقبائل والأمم ؟

قال النبى محمد عليه السلام : رب العزة ذكر ( مصر ) و( سبأ ) . ولكن يلفت النظر أنه ذكر ( بنو سام عيلام و اشور و ارفكشاد و لود و ارام . 10 :23 و بنو ارام عوص و حول و جاثر و ماش .)

قال المذيع : وما هو الغريب هنا ؟

قال النبى محمد عليه السلام : رب العزة جل وعلا ذكر ( إرم ذات العماد ) مدينة قوم عاد والذين أرسل لهم النبى هودا عليه السلام فكذبوه فأهلكهم الله جل وعلا . قال جل وعلا : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ (8) الفجر )

قال المذيع : نقرأ الاصحاح الحادي عشر : ( 11 :1 و كانت الارض كلها لسانا واحدا و لغة واحدة . 11 :2 و حدث في ارتحالهم شرقا انهم وجدوا بقعة في ارض شنعار و سكنوا هناك ، 11 :3 و قال بعضهم لبعض هلم نصنع لبنا و نشويه شيا فكان لهم اللبن مكان الحجر و كان لهم الحمر مكان الطين 11 :4 و قالوا هلم نبن لانفسنا مدينة و برجا راسه بالسماء و نصنع لانفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الارض 11 :5 فنزل الرب لينظر المدينة و البرج اللذين كان بنو ادم يبنونهما 11 :6 و قال الرب هوذا شعب واحد و لسان واحد لجميعهم و هذا ابتداؤهم بالعمل و الان لا يمتنع عليهم كل ما ينوون ان يعملوه 11 :7 هلم ننزل و نبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض 11 :8 فبددهم الرب من هناك على وجه كل الارض فكفوا عن بنيان المدينة 11 :9 لذلك دعي اسمها بابل لان الرب هناك بلبل لسان كل الارض و من هناك بددهم الرب على وجه كل الارض )

قال المذيع : طبعا هذا يخالف القرآن .؟

قال النبى محمد عليه السلام : تماما. هنا أشار الى هلاك مدينة بابل بطريقة يبدو فيها التحامل وفيها إساءة لرب العزة جل وعلا حين صوره بشرا يحقد على أهل بابل . ومعروف ما فعله ملك بابل ببنى اسرائيل ، لذا عاقبوه بهذه القصة المفتراة .

يقرأ المذيع : ( 11 :10 هذه مواليد سام لما كان سام ابن مئة سنة ولد ارفكشاد بعد الطوفان بسنتين 11 :11 و عاش سام بعدما ولد ارفكشاد خمس مئة سنة و ولد بنين و بنات 11 :12 و عاش ارفكشاد خمسا و ثلاثين سنة و ولد شالح 11 :13 و عاش ارفكشاد بعدما ولد شالح اربع مئة و ثلاث سنين و ولد بنين و بنات 11 :14 و عاش شالح ثلاثين سنة و ولد عابر 11 :15 و عاش شالح بعدما ولد عابر اربع مئة و ثلاث سنين و ولد بنين و بنات 11 :16 و عاش عابر اربعا و ثلاثين سنة و ولد فالج 11 :17 و عاش عابر بعدما ولد فالج اربع مئة و ثلاثين سنة و ولد بنين و بنات 11 :18 و عاش فالج ثلاثين سنة و ولد رعو11 :19 و عاش فالج بعدما ولد رعو مئتين و تسع سنين و ولد بنين و بنات 11 :20 و عاش رعو اثنتين و ثلاثين سنة و ولد سروج11 :21 و عاش رعو بعدما ولد سروج مئتين و سبع سنين و ولد بنين و بنات11 :22 و عاش سروج ثلاثين سنة و ولد ناحور 11 :23 و عاش سروج بعدما ولد ناحور مئتي سنة و ولد بنين و بنات 11 :24 و عاش ناحور تسعا و عشرين سنة و ولد تارح 11 :25 و عاش ناحور بعدما ولد تارح مئة و تسع عشرة سنة و ولد بنين و بنات 11 :26 و عاش تارح سبعين سنة و ولد ابرام و ناحور و هاران11 :27 و هذه مواليد تارح ولد تارح ابرام و ناحور و هاران و ولد هاران لوطا 11 :28 و مات هاران قبل تارح ابيه في ارض ميلاده في اور الكلدانيين 11 :29 و اتخذ ابرام و ناحور لانفسهما امراتين اسم امراة ابرام ساراي و اسم امراة ناحور ملكة بنت هاران ابي ملكة و ابي يسكة )

سكت المذيع ثم قال : هنا وصل الى قصة ابرام أو ابراهيم . ماذا ترى ؟

قال النبى محمد عليه السلام : إختصار شديد ، وهذا لا يليق بمن يعطى تقريرا عن تاريخ العالم من بعد نوح الى ابراهيم عليهما السلام .

قال المذيع : فماذا فى القرآن بإيجاز عن قصص الانبياء بعد نوح ؟









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