

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 23:39

المحور: الادب والفن









أعرني صداك

أو بعضا من لوّن ملامحك

ولو مزحة

بعضا مما فيك..

ومنك..

ولو ومض إشارة كافرة

للحظة من تجني خطاك

لتلك قِبلة غيابك

وكن أخر لحظة فيك

أنت مني

لكن ابعدني من وهم شرودك عني..

أعرني إليك،

ليس مروءة

ان تترك سوى غبارك فيّ

وتنأى وحيدا،

قطرة من سماحتك

وكن كما عودتني رقيقا

يعرّقك حياء العفاف

ونبضيّ فيك غابة من حريق

وخيطا رهيف..

سلام المروءة بروحي

يطوف عليك

وهذي شمائلك

بعضها منك ..

ومني رجائي اليك..

أعرني

بعض ومضة من عشق..

جنونك،

دوخني ببعض التباسك،

وقد أعطيك بعض عذري..

وربما حتى جنحي.

أعرني،

أسيرك

ليس حطاما بقاياهُ

وهذي مسامير دينك

تشد شروخي

وكنت قبلك..

قطعا من فطام،

ونبوءات كاذبة،

ورهانات بائسة،

ومشارف قاحلة..

وفضتي من عيار عقيم

ونتفا من إلحادي بغيرك قديم

وقد مارست فيك كفارتي

بكل وضوح.

أعرني قبل انفراطك عني

سبباً ..

وإن يكن واهياً..

غبيا

لهذا النزوح.

حبيبي

أعرني أناملك

تشد نزاعي،

أخاف عليك من فقداني فيك

وتبكي عليّ

لأني جناح كسير!!

