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خردة الحديد مادة غنية للفنون البصرية عند النحات العبادي


ستار الجودة
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 23:38
المحور: الادب والفن
    



حسن العبادي النحات القلق والمشاكس الفني , والمتأثر بعروة ابن الورد في الصعلكة , واحد من المحطات المهمة في المتحف الثقافي, يراقب الذائقة الجمعية عن كثب ويواكب مزاجها ,ليعزف ايقاعات نحتية تتناغم معها, بين الفينة والأخرى يتأبط بمنجز حديدي ليطل به على جمهوره ليكسر من خلاله الأسلوبية والنمطية السائدة في الواقع, "كاتب الطابعة" خردة الحديد التي كانت بالأمس القريب تملئ مكبات النفايات ,ومنتشرة في الأزقة, تشوه مشهد بغداد وتحدث خلل بيئي, وتكلف أمانة عاصمة بغداد أموال لجمعها وطمرها,انتشلها العبادي وهربها من مكنونها المعدم ليرفد من خلالها الفنون البصرية, العبادي وظف ادواته بتقنية واحترافية , جر المتلقي بحرفنة ليداعب مخيلته,يقف بعيدا عن أعماله ولا يحضر لوسائل الاعلام التي تتزاحم لفتح أقفال الطلسم النحتي الا عنوة ,.حسن يقدم أعمال ما بعد الحداثة في وقت لا زال الكثير يحبون نحو الحداثة وهذه هي المشكلة التي جعلته ظاهرة .





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ستار الجودة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ستار الجودة - خردة الحديد مادة غنية للفنون البصرية عند النحات العبادي