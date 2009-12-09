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تراتيل في محراب القديسة 6


سليمان الهواري
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 22:48
المحور: الادب والفن
    


يا قديستي 26
أيتها المجدلانية الساكنة شق الضلوع .. يا أبهى من ملاك
اني قدست الله في سناك .. الاسود لا يليق بسواك
فجور العشق في مقلتيك قاتلي .. يلمع كسيف .. يطيح رقاب قلبي
اني طويت لك الارض تحت غيماتك .. ثم كتبت اسمك على خدود السماء
اعصرها رحيقا .. يروي غابات ظمئى .. كي تينع حقول وصل و اشتهاء
يا رحمة الله المصبوبة علي .. صبا صبا .. حبا حبا .. اغرقيني
ايتها الطاهرة اغسليني .. اهطلي اهطلي .. اسبغ من عطرك وضوء الشوق
قبلة و وردة و عهد .. يا آخر النساء .. أ فلا اكون عاشقا شكورا
****رضا الموسوي****






يا قديستي 27 ..
بالله عليك خبريني .. كيف كنت تهطلين كغيمة نيسان
تأتين كما الغيث يأتي .. مثقلة باللآلئ و المرجان
تنثرين كنوز التبر في صدري .. تزرعين الحلم اقحوان
باسقة كشمس الظهر .. متجردة كما السنديان
وحدك حبيبتي انا .. امراة بقامة الهذيان
*** رضا الموسوي***

يا قديستي 28..
صهيلك وحوافر الليل ..
لا زالت تطوي جسدي
من نور الفلق الى غابات الغسق
حين تسرحين و تمرحين في ..
من ينال بركات هذا السعي سواك
يا سربة خيل وحدك ..
حين تتقلب مرابضك ..
نوبات رقص و احتراق
تصبحين اكثر من امرأة ..
تصيرين مملكة نساء وحدك
كيف نمخر عباب بحور الشعر..
تتلاطم امواج معلقاتنا
و الغرقى في حبنا
وحدهم الناجون
في معركة اللذة و الجنون
يا قديستي ..
رشي عطرك في مهاد الروح ..
و بالاشفار اكتبي اسمي
انا اسمي .. أعشقك
**** رضا الموسوي****

يا قديستي 29 ..
لي رغبة .. كما الموج يعشق تقبيل الصخور
لي رغبة ..
ان اجتاح مدنك .. احطم اسوارك .. ابعثر قلاعك و كل القصور
حبيبتي فيك تشتهيني .. تستجديني .. تصرخ لهفتها كل العصور
قلبك لي سيدتي .. معابدك لي ..
وأنا قررت أن ساقتحمك الليلة .. الليلة سادمر ما تبقى منك
ساهطل فيك بكل غزارتي .. ساقتحمك كما الاعصار
سانال منك .. كما الماء يبعثر شهب النار
ساغير عليك قبلا قبلا .. ساغير ملامح جغرافيتك حتى الدمار
فسلميني اراضيك .. كل حدودك سليمها .. ما جدوى مقاومة الاقدار
**** رضا الموسوي****

يا قديستي 30 ..
الكحل في عينيك بارود .. و الكبريت قلبي
فاجمعيني من فحم السواقي السائل على خديك
و اكتبيني حرفا من نور ،،
أشعلي مواقدي يا امرأة ..
انا المتعب في شواطئ الانتظار ،، كيف لي ان اقاوم خصرا يرفع الآذان ،،
فيتوقف الزمان ، ، و ترتجف السمائم في عز نيسان ،،
أقطف ما اشتهي من جدائلك ،، و في آخر الليل ،، تخيرينني فيك بين الف فدان ،،
حبيبتى يا شواظا من انثى ،، يا عقيقا من مرجان .. يا شيطانة من نار و جحيم و جان
تعالي أقترفك قصيدة عشق .. فمن لك غيري .. انا الذي جمعت سر غواية الازمان
تعالي يا باكورة الخلق أنت ..
ننقش في ارحام الوقت معزوفات اللذة .. نقيم الليلة مواسم الفاكهة الحرام ..
نعلن الا قديسة سواك .. و الا رجل سواي .. يا سيدة الأنام..
**** رضا الموسوي****





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سليمان الهواري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - تراتيل في محراب القديسة 6