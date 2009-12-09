

تورية بدوي الإدريسي

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 21:35

المحور: الادب والفن









وقد كدت أنساها

تلك الخضات داخلي

لولا أن أوتار قلبي

هزتها ريح نبضك

لما الرحيل إذن

والشوق لقبل المساء

على شفتيك يلتهب؟

لما نفترق؟

وهل من عاشق على الشفاه

يضطرب؟

ما أحزن ليالي الخريف

عندما تعدك بمساءات كالقبور!



يأتيني الرحيل

ليلا

يهمس في أذني

ألا هزي بنبض قلبك

وارحلي

ولن تشقي بعدي

ولن يكون بعدك

للحب وليا

فقد كنتِ نبضا صادقا عليا.

07//02//2016