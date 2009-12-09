

عدلي جندي

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 21:32

المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية









محمد.. مِستٓعجلْ.

‎مُستَعجَل: (اسم)

* مفعول مِن اِسْتَعْجَلَ



* مُسْتَعْجِلٌ فِي أُمُورِهِ : مُسْرِعٌ فِيهَا ، أَيْ يُنْجِزُهَا عَلَى عَجَلَةٍ مِنْ أَمْرِهِ



* أَمْرٌ مُسْتَعْجَلٌ : مُلِحٌّ ، ضَرُورِي

* محمد (ومن يمثله ) لا يزال في عجلة رغم مرور ما يقارب مرور 1435عام علي تأسيس الإيدولوجية.

* قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) ليست دعوة أو هداية أو رحمة للعالمين ولكن محمد مستعجل والهدف فقط حماية تكوين دولته

* ما أري ربك إلا يسارع في هواك ..

* هل كان ضرورياً زواجه من زينب (لتحريم التبني ؟) . أو مثلاً إشباع نزواته علي الأرض ولا ينتظر مكافآت ربه من الحور والبنين في سمائه ومن إستعجاله قال سبحان مغير القلوب؟

* تعجل للإنتقام من اليهود لأنهم إستهزءوا دعوته أو لربما لغرض الإستحواذ علي غنائمهم من مال ودواب وربما أيضا سبي النساء لم ينتظر وهو النبي المرسل بوحي ورسالة إلهية رحمة وهدي بالعالمين حتي يومنا هذا....!!!

* محمد إستعجل غزو مكة بعد صُلح الحديبية بسنتين بدلاً من إحترام العهد الموثق مدة عشرة سنين وكانت النتيجة القضاء نهائيا علي اليهود وأتباع الديانات ( الأخري) التي كانت تمارس طقوسها في كعبة مكة في حرية والتي إستعجل إحتكار آلهتها فأممها لحساب إيدولوجية دولته العنصرية وحتي اليوم فهل قضي الإسلام علي كافة ديانات البشر ؟

* محمد إستعجل والنتيجة ما هي عليه أمته الإسلامية بعد مرور 1435 عام علي الإستعجال

* مصر في ظل الدولة إسلامية -ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

* فقر ..جهل وأمية..زنا محارم..تحرش..إنفجار سكاني عشوائي..أطفال شوارع..سكني المقابر ..رشوة وفساد..و..(يكفي حيث قلبي موجوع )

* (محمد) وأنك لعلي خُلق عظيمhttps://m.youtube.com/watch?v=10U7vvnQNi4&itct=CA0QpDAYACITCNqI-J6unNECFc44FgodqksDMTIHcmVsYXRlZEiXqPfvr5_y1ys%3D

* ...لا يزال أتباع محمد (المِستٓعجلْ) ومنذ 1435 عام في إستعجالهم تطبيق إيدولوجيته(شريعة الصحراء) بالعنف والإرهاب وقهر المرأة والآخر حتي تصبح الأرض والدين لله....!!