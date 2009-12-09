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الأحداث تتكلم (17)


عادل عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 17:46
المحور: كتابات ساخرة
    


• كم من اناس يعبدون الشيطان، وهم يظنون أنهم يعبدون الله!
• هناك من يجعل من يومه المقدس يوماً للرب، وهناك من يجعل من يومه المقدس يوماً للموت!
• ملعون كل من يحمل شرائع هي أدنى عقلانية وسمواً من شرائع الإنسان، ثم ينسبها إلى الله!
• الأحزاب الدينيّة، تصريح وقح وآثم، بأنها البديل عن الله!
• عام الجنيه في عامٍ مضى. ومضى العام والجنيه ما مضى!
• يبدو أن المصري ووطنه، كيانان لا ربط بينهما بواو العطف!
• البعض ينسى أنه يحتفل بـ "رأس" السنة، وليس بـ "رقص" السنة!
• في رأس السنة سعادة وأفراح، وفي رأس الإرهابي موت وأتراح!
• إن كانت الحياة تتحدّى توقعاتنا؛ فلنتحدى نحن توقعات الحياة!
• أشكر الله من أجل ملاكي: الحارس.. ومن أجل ملاكي: الزوجة!





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عادل عطية

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - عادل عطية - الأحداث تتكلم (17)