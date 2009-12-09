

عادل عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 17:46

المحور: كتابات ساخرة









• كم من اناس يعبدون الشيطان، وهم يظنون أنهم يعبدون الله!

• هناك من يجعل من يومه المقدس يوماً للرب، وهناك من يجعل من يومه المقدس يوماً للموت!

• ملعون كل من يحمل شرائع هي أدنى عقلانية وسمواً من شرائع الإنسان، ثم ينسبها إلى الله!

• الأحزاب الدينيّة، تصريح وقح وآثم، بأنها البديل عن الله!

• عام الجنيه في عامٍ مضى. ومضى العام والجنيه ما مضى!

• يبدو أن المصري ووطنه، كيانان لا ربط بينهما بواو العطف!

• البعض ينسى أنه يحتفل بـ "رأس" السنة، وليس بـ "رقص" السنة!

• في رأس السنة سعادة وأفراح، وفي رأس الإرهابي موت وأتراح!

• إن كانت الحياة تتحدّى توقعاتنا؛ فلنتحدى نحن توقعات الحياة!

• أشكر الله من أجل ملاكي: الحارس.. ومن أجل ملاكي: الزوجة!