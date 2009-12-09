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*خياميات&


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 16:47
المحور: الادب والفن
    


الله والقيثار في لهفتي
إليهما أوقدت نار الدليل
برح بي العشق وها انني
أموت في بوابة المستحيل
عبد الوهاب البياتي

دجا هندس المكتوب
أرجاء مخدع عشب المغيب،
مياسة الكنس شاب شحوب قميصها
اهتجت أطلال ببرقة
اهتاجت توباذ نقاب الوحي
مسنا الغرام
قالت:
هيت لك
حافية على أطراف أصابعها،
تمشي منعمة الأردان شعلة
خمصاء خنساء تضوع أعطافها
عبق الأنوثة النرجسي
البهي :خزمى ومسك وصندل
صعد التهويم فشا بخور الشغف
طرد نزغ الشيطان الاهتم
إسبلت جفنها الأخضر
سبيت...
النفس عولت
نهما لغمام برده متجمر
ماعدت أبالي بالغد ،
سلبتني لبي بهسيسها الغض
ففقدت السكينة والوقار،
لظى اللحظين،
كرز الشفتين،
عصمة الثبج،
هديل رناتها ،.
تمايل الأماليد
فطش طشيش الغرام والعطروسبال النور
شبت أحشائي
حر الجوى قاع الريح
طغيانها الفاجر
أستبد بي
طلبت نخب الأثم جسيم الصرف
قالت:
فدام الدن مختوم
قلت :
عجلي عريه بفض اطلس قربانه
أترعي الأباريق غدائر ريق الوريد
الكؤوس ﻻتكفي
أنزعي ذبالة القناديل
أهدلي ثم اسدلي أستار الخفر
أقسطي
حسو المدام
هلمي ببذل اللمى
أفك
طلاسم الخيام
بلاسم شقائق ربة
ريانة الشهيق
صريع وصالك تعندل
اللهاث طورا
طورا الأنتعاش
بدى الثمل اللذيذ
عاجلي دوام
الشفاة الصائمات
بإفطار...
تارة بثغر الكأس او الفم
تارة بلثمة نحراو ناهد ظمي
انجلى الليل اتخمته خمرة البوح
او كاد
تثاءب حلم الغبش شهيد الكرى
او كاد
حينها حل إيقاظ سهاد
أنفاس عود
جامع الأهلة بالصلبان





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سعد محمد مهدي غلام

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - *خياميات&