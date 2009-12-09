

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 16:46

المحور: الادب والفن











كل الذين زرتهم في المقبرة

وناولتهم سيجارة العرفان

أهدوني شفاهاً مفحمة

وألسنةً ..

لم تنطق إلا

حين تقلع الشمس عن شواهد القبور

فكل الموتى .. يشبهونني

وأنا .. أشبه الكل

إلا ... في الشفاه واللسان

هم ..

ارتحلوا في صمت مريب

وفي أجسادهم

ندبات من قصص .. لم تكتمل

وأنا ..

أجلجل في طنجرة الكلمات .. ولا صدى

سنعقد غداً حلقات الرقص

في زاوية معتمة

على حافة قبر

لا حاكم فيه ولا محكوم

ولا مشنقة .. ولا سجل الحسابات

والكل مدعو للتصفيق

أنا .. وأنت .. ونحن .. وهم

فلا سلطان يفرقنا

ولا طقوس تبتلع صمتنا

سنرقص على وجوهنا حتى الصباح

لننتشي من أكسير وجد

خبأته سحب البارود بين أضلعنا

وفي الصباح

لكل جائزته

من أرقام شواهد دونما أسماء

وأسماء دونما أرقام

لنتبادل الموت بالحياة .. والحياة بالموت

فكلها ..

تستغيث من وطأة الأقدام





30/12/2016