

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 16:44

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









شرعية حرق مزارع وحقول الفلسطينيين ..القضاة ..إصحاح رقم 15





الكتاب المقدس .. التوراة ..سفر القضاة



1 و كان بعد مدة في ايام حصاد الحنطة ان شمشون افتقد امراته بجدي معزى* 2 و قال ادخل الى امراتي الى حجرتها و لكن اباها لم يدعه ان يدخل و قال ابوها اني قلت انك قد كرهتها فاعطيتها لصاحبك اليست اختها الصغيرة احسن منها فلتكن لك عوضا عنها* 3 فقال لهم شمشون اني بريء الان من الفلسطينيين اذا عملت بهم شرا* 4 و ذهب شمشون و امسك ثلاث مئة ابن اوى و اخذ مشاعل و جعل ذنبا الى ذنب و وضع مشعلا بين كل ذنبين في الوسط* 5 ثم اضرم المشاعل نارا و اطلقها بين زروع الفلسطينيين فاحرق الاكداس و الزرع و كروم الزيتون* 6 فقال الفلسطينيون من فعل هذا فقالوا شمشون صهر التمني لانه اخذ امراته و اعطاها لصاحبه فصعد الفلسطينيون و احرقوها و اباها بالنار* 7 فقال لهم شمشون و لو فعلتم هذا فاني انتقم منكم و بعد اكف* 8 و ضربهم ساقا على فخذ ضربا عظيما ثم نزل و اقام في شق صخرة عيطم* 9 و صعد الفلسطينيون و نزلوا في يهوذا و تفرقوا في لحي* 10 فقال رجال يهوذا لماذا صعدتم علينا فقالوا صعدنا لكي نوثق شمشون لنفعل به كما فعل بنا* 11 فنزل ثلاثة الاف رجل من يهوذا الى شق صخرة عيطم و قالوا لشمشون اما علمت ان الفلسطينيين متسلطون علينا فماذا فعلت بنا فقال لهم كما فعلوا بي هكذا فعلت بهم* 12 فقالوا له نزلنا لكي نوثقك و نسلمك الى يد الفلسطينيين فقال لهم شمشون احلفوا لي انكم انتم لا تقعون علي* 13 فكلموه قائلين كلا و لكننا نوثقك و نسلمك الى يدهم و قتلا لا نقتلك فاوثقوه بحبلين جديدين و اصعدوه من الصخرة* 14 و لما جاء الى لحي صاح الفلسطينيون للقائه فحل عليه روح الرب فكان الحبلان اللذان على ذراعيه ككتان احرق بالنار فانحل الوثاق عن يديه* 15 و وجد لحي حمار طريا فمد يده و اخذه و ضرب به الف رجل* 16 فقال شمشون بلحي حمار كومة كومتين بلحي حمار قتلت الف رجل* 17 و لما فرغ من الكلام رمى اللحي من يده و دعا ذلك المكان رمت لحي* 18 ثم عطش جدا فدعا الرب و قال انك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص العظيم و الان اموت من العطش و اسقط بيد الغلف* 19 فشق الله الكفة التي في لحي فخرج منها ماء فشرب و رجعت روحه فانتعش لذلك دعا اسمه عين هقوري التي في لحي الى هذا اليوم* 20 و قضى لاسرائيل في ايام الفلسطينيين عشرين سنة*





تعليق.....



في هذا الإصحاح أسلوب جديد من أساليب الحقد الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فالإحداث التي سيقوم بها مخلص بني إسرائيل شمشون هي بمشيئته اله بني إسرائيل وملاك الرب فالتصرفات الإجرامية التي سيتبعها مع الفلسطينيين هي بمثابة أوامر ربانيه .. في فترة الحصاد فقد شمشون جدي معز اتهم به امرأته الفلسطينية لما أراد أن يدخل الى غرفتها أوقفه أباها وقال له أنت كرهت ابني وانك عطيتها لصاحبك.. فخذ أختها الأصغر منها زوجة لك ..قال شمشون أني بريء من الفلسطينيين وأريد بهم شرا ...فاخذ ثلاثين ثعلبا فأضرم النار في أذنابها ثم أطلقها داخل أكداس الحصاد وبين المزارع والحقول وأشجار الكروم والزيتون فنشبت الحرائق داخل المزارع .. قال الفلسطينيون من فعل بمزارعنا قالوا شمشون لان التمني صهره اخذ ابنته وأعطاه لصحابه الفلسطيني ..فهجم الفلسطينيون على بيت أبيها وحرقوه بمن فيه .. قال شمشون لن يكفيني هذا أريد أن انتقم فضرب الفلسطينيين فهربوا الى يهوذا و تفرقوا في منطقة لحي صاح أما شمشون أقام في شق صخرة عيطم ..فتقدم ثلاثة آلاف رجل من يهوذا الى مكان تواجده في شق صخرة عيطم قالوا له لما فعلت هكذا بالفلسطينيين قال فعلت بهم كما فعلوا بي .. قالوا جاءنا لنوثقك ومن ثم نسلمك للفلسطينيين .. فلما جاءوا به الى لحي صاح فك ملاك الرب وثاقه دون يشعروا فوجد لحي حمار طريا فمد يده وأخذه و ضرب به ألف رجل من الفلسطينيين فدعا ذلك المكان رمت لحي ثم عطش فشق الله الكفة التي في لحي فخرج منها ماء فشرب فسمية عين هقوري







الكتاب المقدس .. التوراة ..سفر القضاة.. إصحاح 15



http://www.enjeel.com/bible.php?bk=7&ch=15