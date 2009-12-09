أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - هو، أنا وأنتِ !..





اخر الافلام











المزيد.....

هو، أنا وأنتِ !..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 13:13
المحور: الادب والفن
    




أقبلُ يديكِ،
وأعذرُ شفتاك القاتلات
قتلن فمي،
وكن رعشةٍ فيكِ لا تفارقني
توهن ارتحالي
وتوغل قطعةَ تلاشيكِ فيَّ
ما تزال دافئة
قيامتكِ،
وأنكِ بعد هذا الضجيج
هدوء قديم.
ولولا خمولة عينيكِ
ما توسعت رغوتك فيك.
كأن رجلا نحيل الدوائر
تسكره الاغنيات،
وماهر كالنبيذ..
أنت،
في فترة الفترات،
مرّ بخطوك هشا كالماء
وغافل بهجتك مثل لوحة صمت
وذهب بكِ.
:
انتما لا تعرفان ما سبب الاكتفاء
ولا أنحدار التخلي بماء العروس صيفا.
تظنان التفوق
أن لا تحاذرا وحشة الأسئلة.
وكان شغوفا مثل التراب
إنائيّ هو القلبُ
يغسل رجليك برقراقه
وأنتِ تنهمرين ببعض الكائنات
كتومة مثل قصيدة مكتملة
كل اشكالك مختلفة..
ومنتقاة..
وساكبة..
ومرتبطة،
ومثل كرمة مخملٍ
خشية التيه في جرس الأسئلة
يستهويهِ فُمكِ.
وكنتِ تقرأين أفكاره لعرس الطيور
وأنا أعرفك بالتمام
كأنكِ أنا ،
يستهويك خدر العنقِ
حين تتحولان لمزحة وأسئلة
وكنا نقرأ للعشق ألوانه
نمارس قواعده العاصفات
عجيب، كيف لا يباغتكما نوم الشموع،
وفيكما دفقة لليمام لا تفيق؟!.
يغادر فيكما سحاب عديد
وتستحيلان هوى لرائحة لا تشيخ
كأنكما لثغة شيء سعيد.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
يعقوب زامل الربيعي

إجمالي القراءات: 395,213
المقالات المنشورة: 300
- بوسع الخيال، غموضي !..
- اكتمال الانصاف...
- صلاة المسك...
- لسماء جائعة...
- ربما.. وربما، لا أعرف!
- عشبة الأبدية قصة قصيرة
- تفاوت اللحظة !..
- ما تحت اللحاء...
- ما يطيح بنا...
- المعالم...
- سجين الإلهيات...
- نوم متقطع !...
- فضائل المحق!...
- استدراج..
- خفقة للمجيء..
- مُتسع اللغز !..
- .. لأن !
- لقرى التحول، أدعوك...
- يُحكى أن .....
- المعطف قصة قصيرة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الثقافة البرلمانية ترجح إقرار قانون حرية التعبير والتظاهر بع ...
- عضو في الثقافة النيابية: تعطيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي يك ...
- الحكومة البولندية تشتري مجموعة فنية خاصة بينها لوحة لدافنشي ...
- -إسرائيل- تحتجز فنانة مصرية شابة وتمنع خروجها..
- قناة موريتانيا الرسمية تنفي خبر استضافتها لشباط
- نبيل بنعبدالله يلمح إلى الاستغناء عن حزب الاستقلال ويقول: اب ...
- بيان استقلالي ناري ينهي عهد شباط
- حصاد 2016 السينمائي: العرب في المهرجانات العالمية
- أخنوش والعنصر لابن كيران: لن نشارك في حكومة مع “الاستقلال”
- رحيل الممثلة ديبي رينولدز بعد يوم من وفاة ابنتها كاري فيشر

المزيد.....
كتب ودراسات
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - هو، أنا وأنتِ !..