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المطلوب تغيير وسيلة العمل الجمعي بموائد مستديرة حضورية وعلى الهواء


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 13:12
المحور: المجتمع المدني
    


المطلوب تغيير وسيلة العمل الجمعي
بموائد مستديرة حضورية وعلى الهواء

الصندوق السيادي العراقي لمالك الثروة المواطن Iraqi sovereign fund wealth to the owner of the citizen
الصندوق السيادي العراقي لمالك الثروة المواطن
Iraqi sovereign fund wealth to the owner of the citizen
المركز المدني البصري والتنمية الشاملة
المائدة المستديرة حضورية وعلى النت

محمد صبيح البلادي
قد يسأل ساءل وهو محق ؛ أننا ندعو ضمن وسائل العمل الدستوري لثلاث نقاط نركزعليها وهي
1- المسألة المعرفية للحقوق وفقا للقانون والدستور 2- معرفة التجاوزات 3 – رفع دعوى :
أولا : او العائق الاول يتمثل بقراءة البوستر ؛ وواقع الطرح ؛ وسلبية الجهات السياسية والمهنية
2- قمنا ولانزال التوجه للمحاكم رفعنا دعوى عديدة نصطدم بعقبات عديدة وبدايتها السلبية اعلاه
3- معوقات القضاء ؛ وأولها التقاضي في بغداد ؛معوقات شكلية وسلبية منظمات حقوق الانسان.

ولذا بقينا ومستمرون في التعريف للحقوق الدستورية ؛ والدعوة لتغيير إسلوب العمل والاستفادة من الثورة الرقمية ؛ ودعوة العمل بمائدة مستديرة على الهواء ؛ والصدمة سلبية الجهات السياسية
لاتتصوروا نقول عبثا ؛ إن شئتم لدينا عشرات الامثلة لذلك ؛ ولكننا نبتعد عن المناكفات !

ندعوكم متابعة الاتي بالرابط الاتي
2016
المائدة المستديرة وكيفية النقاش على الهواء Round Table and how the discussion on the net

https://basrahonline.wordpress.com/

اعطني شعبا متعلما – أعطيك بلداً ًزاهرا
ويبقى الجهل عائقاً – والفوضى سبيلا للتأخر

سنبقى نعرض القضايا بمقاربات وتسليط الضوءعلى مشاكل المجتمع بثقافة دستورية ؛ لبيان الحقوق ومتابعة الآلية الدستورية ( معرفة الحقوق – والبحث عن التجاوزات – ورفع دعوى )
نختتم ونسال الشعوب تخطط بوعي علمي لازدهار وتقدم اوطانها ؛ فهل هناك تخطيط في عراقنا
وهل هناك وعي مجتمعي ؛ و لنشير الى دورالقوى المهنية المدنية ؛ وإجابياتها وسلبياتها بذلك

والامرالاخير معقودٌ على تغيير إسلوب العمل المتبع منذ 2003 إعلاميا فقط بالتظاهر وندوات
محدودة تعقد بين أربعة جدران ؛أو موسعة تحضرها منظمات عديدة ؛ وكما حصل للعديد منها ونذكر
بعضها الندة الاتي أقيمت في بغداد حول الحفاظ على المال العام للمادة27 أو مؤتمرعام في برلين
[المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان ] وغيرها تنتهي بإنتهاء الندوات ؛دون متابعة لتحقيق الهدف ؛

لذا إقتراح وسيلة العمل بتحقيق مركز مدني للتنمية الشاملة وتحقيق تنمية كاملة وأهمها البشرية لتحقيق
ثقافة دستورية ومنها بحث قضايا المجتمع وفق ألية الدستور؛ وأهمية المائدة الدستورية سواءً الحضورية
لتكون قضية الساعة ؛ ويساهم الجميع ندوات صغيرة او موسعة وينشروا خلاصتها على موقع عالم

ولاشك سيتحقق رأي جمعي للمجتمع وخلاصته توافقا مع أحكام القوانين والدستوروالقضاء
حتما سيقضي بموجب حجج القوانين والدستور ؛ ورد التجاوزات الادارية والتشريعية وخاصة ما يتعلق
لملكية الثروة وكيفية التصرف بها وفق مادته 27 وتحقيق تشريعات المالك وعدم تجاوز الحق المكتسب .

وخلاصة ما تقدم المطلوب تغيير أسلوب العمل ونقاشه جمعياً كما مقترح بموائد حضورية وعلى الهواء
والتوصل لتحقيق الهدف بأستمرار المتابعة ؛ والاعلام باشكاله مكملا وضاغطا للعمل بالمشروعية





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محمد صبيح البلادي

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