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|الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - عماد علي - 2016 الكورد، هزيمة الارادة امام الظروف الموضوعية
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2016 الكورد، هزيمة الارادة امام الظروف الموضوعية
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|الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - عماد علي - 2016 الكورد، هزيمة الارادة امام الظروف الموضوعية