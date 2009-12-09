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رسالة من الفرات إلى النيل النبيل


عباس علي العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 08:13
المحور: الادب والفن
    


أيها النهر الأبدي
يا منحة الرب ورغبة الأم الآبنوسية الجميلة
يا رحلة الحياة من قلب أرض الأحلام
يا نيل أفريقيا
أيها الشريف الذي رافق الحياة
أشتاق لك
أحن إليك
أتذكرك
في كل مرة يتكلم الإنسان عن حلم الخلود
وجيرانك الأقدمين
لك أحمل رسالة
من شقيقك الودود
فرات العراق
تشققت شواطئه عطشا
وهجر الماء مصبه والمسرى
برغم ما قدم العراقيون من عرائس النهر
ما زال العطش يسرق روح الطين
ويبعث دخانا وغبار
فهل في جعبتك أيها النبيل
من فكرة....
قد جئتك برسالة لعلي أحظى بجواب
يا نيل الوفاء
يا عالي الجناب





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عباس علي العلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - رسالة من الفرات إلى النيل النبيل