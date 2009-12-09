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رسالة لمن لم تأتي


محمد هشام ميسرة
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 08:13
المحور: الادب والفن
    


-سيأتي علينا يوم ونصاب بالملل تجاه بعضنا..إنني لا يمكنني أن أظل بهلوانا حتى اعجبك..كما أنكي لن تظلي مرليم مورلو للأبد..
-رأيت مرة أمرأة تشبهك في أناقة ملابسك وهي تردح لزوجها المكسين في ميدان أحمد عرابي بالمنشية..
-رأيت رجل يعرج في سوق الخضار...وكان يلبس قفطان ويحمل في يده اليمنى كيس بتنجان وفي يده اليسرى كيس بطاطس فشعرت انه لن يستطيع ان يقول كلام رومانسي لزوجته !
-أشعر بحاجه ماسة لوجودك بجانبي عندما أتذكر انني كنت أنام جائعا اكثر من مرة لأنني أتكاسل عن إعداد العشاء..أو أنام عطشانا لأنني أتكاسل عن احضار زجاجة مياه..
-رأيت مرة رجل أمسك تليفونه ورزعه في الأرض ..فطارت البطارية في ناحية وطار الخط في ناحية وطارت الأزار في ناحية..وعندما حاولت مساعدته وتهدئته..صرخ في وجهي.
-فيه وحده تعمل في خطيبها كده
-أنا آسف ليك..
-رد عليا فيه واحدة تعمل في خطيبها كده!
-هيا عملت إيه..فيك!
-قام برفع التيشرت والفانله ..وصرخ
-بص!!
وعندما رأيت قلبه..أنصرفت وعيني مغرورقة بالدموع..





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محمد هشام ميسرة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد هشام ميسرة - رسالة لمن لم تأتي