

محمد هشام ميسرة

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 08:13

المحور: الادب والفن









-سيأتي علينا يوم ونصاب بالملل تجاه بعضنا..إنني لا يمكنني أن أظل بهلوانا حتى اعجبك..كما أنكي لن تظلي مرليم مورلو للأبد..

-رأيت مرة أمرأة تشبهك في أناقة ملابسك وهي تردح لزوجها المكسين في ميدان أحمد عرابي بالمنشية..

-رأيت رجل يعرج في سوق الخضار...وكان يلبس قفطان ويحمل في يده اليمنى كيس بتنجان وفي يده اليسرى كيس بطاطس فشعرت انه لن يستطيع ان يقول كلام رومانسي لزوجته !

-أشعر بحاجه ماسة لوجودك بجانبي عندما أتذكر انني كنت أنام جائعا اكثر من مرة لأنني أتكاسل عن إعداد العشاء..أو أنام عطشانا لأنني أتكاسل عن احضار زجاجة مياه..

-رأيت مرة رجل أمسك تليفونه ورزعه في الأرض ..فطارت البطارية في ناحية وطار الخط في ناحية وطارت الأزار في ناحية..وعندما حاولت مساعدته وتهدئته..صرخ في وجهي.

-فيه وحده تعمل في خطيبها كده

-أنا آسف ليك..

-رد عليا فيه واحدة تعمل في خطيبها كده!

-هيا عملت إيه..فيك!

-قام برفع التيشرت والفانله ..وصرخ

-بص!!

وعندما رأيت قلبه..أنصرفت وعيني مغرورقة بالدموع..